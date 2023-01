“แซม ยุรนันท์” ดีใจ “แจ็กสัน หวัง” ส่งการ์ดวันเกิดตีซี้เรียกคุณอา ชมผิวดีกว่าตัวเองอีก

เป็นแวมไพร์ของวงการบันเทิงไปแล้วสำหรับที่ล่าสุดอายุครบ 61 ปีไปเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา ก็ได้การ์ดรูปภาพอวยพรวันเกิดจากซุปตาร์ไอดอลชื่อดังที่เขียนอวยพรว่าทำเอาพระเอกตลอดกาลดีใจ แถมปกติ แจ็กสัน มักเรียกตนเองว่า “พี่แจ็ก” แต่กับคุณอาแซม ยอมเป็น “น้องแจ็ก” จนต้องรีบโพสต์ลงโซเชียลระบุว่า“#birthdaycard #happybirthdayuncle #unclesam #sweet60 นานๆจะมีคนเรียกว่า uncle ซักที..ก็น่ารักดีนะครับ 🤣 และเค้า @jacksonwang852g7 ก็บอกว่า..นานๆทีก็จะเรียกตัวเองว่า @nongjack ซักที..ก็น่ารักดีครับ😍 แถมยังปากหวานอีก บอกว่า… you have better skin than me!!( ผิวเธอดีกว่าฉันอีก) 😂 oh no!!! มันจะเป็นไปได้ยังไง!!! แต่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับความน่ารักนะคร้าบบบ thank you so much ❤️❤️#loveyoujacksonwang”