ส่องลุคนักแสดงดีกรีสวยฝีมือดี มิสทีน ไทยแลนด์ พร้อมผลงานปี 2566

ไม่เพียงส่งออร่าสวยเปล่งประกายกันทุกคนเท่านั้นเพราะผลงานในปี 2566 นางเอกนักแสดงครบเครื่องรุ่นพี่-รุ่นน้อง มิสทีน ไทยแลนด์ ทุกไทม์ไลน์เตรียมพาเหรดความสนุก และจะได้เห็นฝีมือจากบทบาทที่แตกต่างไปจากเดิมหลังจากส่งอินเนอร์ เสน่ห์ต่างสไตล์ จนกวาดคะแนนความนิยมไม่หยุดพร้อมได้รับการต้อนรับจากแฟนๆอย่างอบอุ่น วันนี้รวมผลงานบางส่วนที่เรียกว่าสมการรอคอยและน่าดูทุกเรื่องกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ มิสทีน ไทยแลนด์ ความสามารถผลงานสุดปังทั้ง ฮาน่า ลีวิส สวยมากฝีมือ พร้อมเผยงานแสดงในละคร กล้าผาเหล็ก และทุกอณูฤทัย ด้าน มุก มุกดา บทไหนก็ปัง หลายคนเฝ้ารอผลงานห้ามพลาดกับละครฟอร์มยักษ์กระแสแรง เภตรานฤมิต ,ไฟน้ำค้าง และผลงานภาพยนตร์ สลิธ โปรเจกต์ล่า ถัดมาไม่ผิดหวังกับการแสดงของ มะเหมี่ยว พรชดา ไปต่อกับละคร เภตรานฤมิต ,แคน2แผ่นดิน และคุณแม่แก้ขัด ต่อด้วยใครที่คิดถึง พลอย รัญดภา เข้าถึงทุกบทบาทรอชมผลงานละครแคน2แผ่นดิน ,รอยรักรอยบาปสำหรับ สกาย มาเรีย ก้าวสู่นางเอกหลังข่าวครั้งแรกกับละครหมอลำซัมเมอร์ พร้อมกวาดคะแนนจากแฟนๆอีกครั้งกับผลงานละครในรอยทราย และคุณแม่แก้ขัด ด้าน มายด์ พัฒนิดา ส่งอินเนอร์เอาอยู่ทุกบทบาท จะมาส่งผลงานละครดั่งฟ้าสิ้นตะวัน เช่นเดียวกับ ฝน ปริตา คัมแบ็คงานแสดงให้หายคิดถึงกับผลงานละครเภตรานฤมิต ฯลฯไปต่อกับรุ่นน้อง มิสทีน ไทยแลนด์ ก้าวสู่นักแสดงเจนใหม่ อนาคตน่าจับตามองส่งผลงานมากมายพิสูจน์ฝีมือความสามารถกันรัวๆ ตามรอยรุ่นพี่ทั้ง ปิ่น ชรินพร จากสกิลการแสดงทำหลายคนตกหลุมรักหลังเดบิวต์ผลงานแรกธิดาวนร ซึ่งปีนี้ขึ้นแท่นนางเอกมาแรงในละครป้อมปางบรรพ์ ส่วนผลงานใหม่ ปิ่น จะเผยบทบาทในละครรอยรักรอยบาปถัดมาปีนี้ได้เห็นฝีมือของ วินนี่ ศิภัชรดา เพราะบทบาทร้ายจากละครอุ้มรักปาฏิหาริย์ ได้ทำให้หลายคนประทับใจ สำหรับผลงานใหม่ติดตามกันได้ในละครลมพัดผ่านดาว และ มายด์ มาริสา เดบิวต์งานแสดงแรกกับละครสาวสองวิญญาณ พร้อมไปต่อกับละครคุณแม่แก้ขัด และ รักแท้แซ่บหลาย ด้าน เอฟฟี่ วรรณรดา เผยสกิลความสามารถกับผลงานพยัคฆ์ร้ายนายกุหลาบ ซึ่งจะมีผลงานต่อไปละครมาเฟียลำซิ่งรวมทั้ง เบนซ์ ชนกนันท์ กับผลงานละคร รอยรักรอยบาป และ สาวใช้ดิลิเวอรี ฯลฯ ปักหมุดรอชมกันได้ทาง ช่อง 7HDสำหรับ วิว เบญญาภา น่ารักสดใสส่งผลงานซีรีส์มากมาย อาทิ 55:15 Never Too Late, แล้วแต่ดาว Star In My Mind และปีใหมีนี้มีผลงาน ซีรีส์ หัวใจในสายลม Dangerous Romance ฝีมือมาเต็มเช่นเดียวกับ พิพลอย กัญญรัตน์ เผยฝีมือเต็มที่ในซีรีส์ 55:15 Never Too Late , Devil Sister แอ๊บร้ายให้นายไม่รัก ฯลฯ ผลงานใหม่ในซีรีส์ Enigma คน มนตร์ เวท และ Wednesday Club คนกลางแล้วไง ติดตามชมกันทางช่อง GMMTV และสาวฮอตครบเครื่อง เบสท์ รักษ์วนีย์ ขึ้นแท่นเป็นนางเอกน้องใหม่เต็มตัว พร้อมเตรียมส่งผลงานในละครตำผีบอก รอชมได้ทางช่องวัน31นอกจากนั้นหลังเดบิวต์ผลงานแสดงครั้งแรกซีรีส์ แอบจองรัก เดอะซีรีส์ แพร พิมพ์อารยา ได้ส่งผลงานโฆษณาออกมาอย่างต่อเนื่อง, มิมี่ จัสมิน ส่งผลงานแรกชิมลางงานแสดงกับผลงานมิวสิควิดีโอ 2nite, หมิว ธนพร ที่มีผลงานถ่ายแบบให้ได้ติดตาม และหนึ่งนักแสดงที่ไม่ได้หายหน้าไปไหน เกรซ บุศรินทร์ เพราะส่งผลงานถ่ายแบบออกมาให้ได้ชม ฯลฯ