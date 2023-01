เก็บตก 'พลุปีใหม่' 2566 สุดอลังกว่า 2,023 ดอก ในหัวหินกลางทะเล ที่อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท เติมเต็มความสดชื่นส่งท้ายปีในงาน “Hua Hin Beach Countdown 2023 presented by Pepsi”

กลุ่มบริษัท พราว ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัส เทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย), บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท จัดงาน “Hua Hin Countdown 2023 presented by Pepsi” จุดแลนด์มาร์คเค้าท์ดาวน์ริมทะเลยิ่งใหญ่สุดในเมืองหัวหิน เติมความสดชื่นส่งท้ายปีภายในงาน “Hua Hin Beach Countdown 2023 presented by Pepsi” เนรมิตรชายหาดหน้าโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ให้เป็นจุดนั่งแฮงค์เอาท์ริมทะเล ในคอนเซปต์ “Rainbow Colourful Beach” กระจายสีสันความสดใสทั่วชายหาด พร้อมอิ่มอร่อยไปกับเทศกาลอาหารจากสวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน และในเวลา 22.00 น. ก็ได้เวลาเข้าสู่ช่วงสำคัญกับไฮไลท์การแสดงพลุดอกไม้ไฟผสมผสานมัลติมีเดียสุดอลังการกลางทะเลหัวหิน ในชื่อชุด “The Colour of Hua Hin” กับพลุดอกไม้ไฟ 2,023 ลูก หลากหลายสีสัน ประกอบเสียงเพลง และแสง สี แต่ละชุดสะท้อนถึงโม้เมนท์แห่งความสุขสดชื่นที่เกิดขึ้นในเมืองหัวหิน โดยยิงจากกลางทะเล ขึ้นสู่เหนือน้ำ และท้องฟ้า ยาวต่อเนื่องนานที่สุดในเมืองหัวหินกว่า 10 นาที โดยเปิดให้เข้าชมพลุฟรี และตบท้ายด้วยเพลงสนุกๆ จากดีเจอีกครั้งก่อนร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2023บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ร่วมงาน และเต็มไปด้วยสีสันความสดชื่นสำหรับใครที่ต้องการชมย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่ https://fb.watch/hM1lNL7Fr1/