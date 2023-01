เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ปลื้ม "กระแต อาร์สยาม" ทุ่มงบซื้อสื่อโฆษณาช่วงหนังดัง AVATAR 2 เข้าฉาย  พร้อมสิทธิ์พิเศษ สแกน QR Code ถ่ายรูป อัดคลิป รับทันทีส่วนลดซื้อ KATHY

ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์บันเทิงครบวงจรที่เป็นมากกว่าโรงภาพยนตร์ ที่มีทั้งโรงหนัง โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ ไอซ์สเก็ต ร้านค้า ร้านอาหาร หลากหลายสไตล์ ที่ทุกเจนเนอเรชั่นจะนึกถึงเป็นที่แรก ๆ เมื่อต้องมา Hang Out นัดพบปะเพื่อน โดยเฉพาะในช่วงที่มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องดังเข้าฉายล่าสุด เครื่องสำอางของเลือกใช้สื่อโฆษณาในโรงหนังแบบเต็มคาราเบล เป็นครั้งแรกของเครื่องสำอางดาราแบรนด์ไทย ที่ทุ่มงบจัดเต็มเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าถึงแบรนด์เครื่องสำอางที่เจ้าของแบรนด์ตั้งเป้าหมายที่จะโกอินเตอร์ ซึ่ง แตร บุญยะเลี้ยง ซีอีโอ พร้อมทุ่มงบโฆษณาแบบครบวงจร โดยใช้สื่อโฆษณาของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั้งสื่อในโรงภาพยนตร์, สื่อในอาคาร และสื่อนอกอาคาร ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาในต่างจังหวัดและสาขาใหญ่ ๆ ในกรุงเทพฯรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ร่วมกับ คุณแตร บุญยะเลี้ยง หรือ กระแต อาร์สยาม ซีอีโอ บริษัท แอมร็ซ จำกัด แบรนด์เครื่องสำอาง KATHY COSMETICS จัดกิจกรรมการตลาดครั้งแรกระหว่างธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจเครื่องสำอาง เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษแบบเอ็กซ์คูลซีฟ ปล่อยโฆษณาตัวใหม่ของเครื่องสำอาง KATHY ในสื่อโรงภาพยนตร์แบบครบวงจร ทั้งสื่อในโรงภาพยนตร์, สื่อในอาคาร และสื่อนอกอาคาร โดยหนังโฆษณา KATHY เลือกเผยแพร่ในช่วงที่หนังเรื่องดัง “Avatar 2 : The Way of Water” เข้าฉาย ซึ่งมีลูกค้าเข้าชมเป็นจำนวนมากทั้งนี้ สื่อโฆษณาที่ทางเครื่องสำอาง KATH COSMETICS เผยแพร่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ได้แก่สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ (Screen AD) ในกรุงเทพฯ 3 สาขา ได้แก่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต,ไอคอน ซีเนคอนิค และสาขาต่างจังหวัดทุกสาขา จำนวน 122 สาขาสื่อภายในอาคาร (Sync Screen) จำนวน 22 สาขา ได้แก่ Digital Banner, Digital Wall และ LED Screenสื่อโฆษณาบน ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket ในกรุงเทพฯ 30 สาขาสื่อนอกอาคาร 4 สาขา ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, สุขุมวิท, รังสิต และ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แครายแตร บุญยะเลี้ยง หรือ กระแต อาร์สยาม ซีอีโอ บริษัท แอมร็ซ จำกัด แบรนด์เครื่องสำอาง KATHY COSMETICS กล่าวว่า เครื่องสำอาง KATHY มั่นใจโดยเลือกใช้สื่อโฆษณาแบบครบวงจรกับทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่มีโรงภาพยนตร์มากที่สุดในประเทศไทย และมีฐานลูกค้าที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าใช้บริการจำนวนมาก โดยเลือกเผยแพร่สื่อโฆษณาไปพร้อมกับหนังฟอร์มยักษ์เรื่องดังที่คนทั่วโลกรอคอย “Avatar 2 : The Way of Water” จึงเชื่อมั่นได้ว่าโฆษณาของ KATHY จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมากอย่างแน่นอน และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า เครื่องสำอาง KATHY พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ดี ๆ ให้กับลูกค้าที่เห็นภาพยนตร์โฆษณา KATHY รับสิทธิ์พิเศษสุดคุ้ม ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ดังนี้สแกน QR Code สั่งสินค้าในสื่อโฆษณา KATHY ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket รับสิทธิ์ซื้อลิป DUO 5 แท่งในราคาพิเศษเพียง 1,450 บาท พร้อมรับฟรี รีมูฟเวอร์ 1 ขวดพิเศษ! สำหรับลูกค้าที่เห็นโฆษณา KATHY COSMETICS ไม่ว่าจะในโรงภาพยนตร์ หรือสื่อด้านนอกโรงภาพยนตร์ เพียงถ่ายรูปหรือวีดิโอ ส่งมาที่ Line Official Account : @kathycosmetics หรือ อินบ็อกซ์มาที่ Facebook : KATHY COSMETICS รับส่วนลดซื้อสินค้าแบรนด์ KATHY 10% ทันที