รู้จัก Paper Planes เจ้าของเพลงฮิต “ทรงอย่างแบด” เพลงชาติวัยรุ่นฟันน้ำนม

กลายเป็นไวรัลที่ใครเห็นก็ต้องเอ็นดู หลังจากที่เด็กอนุบาล ต่างพากันตะโกนแหกปากร้องท่อนฮุก “รวมไปถึงภาพเด็กๆ จำนวนมาก ที่ตามไปร้องเพลงนี้ถึงหน้าเวทีคอนเสิร์ต จนเจ้าของเพลงฮิต ต้องบอกให้กลับไปนอน ดื่มนม และอย่าลืมแปรงฟัน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นปรากฎการณ์ จนใครๆ ต่างยกให้เพลง “ทรงอย่างแบด” เป็นเพลงชาติวัยรุ่นฟันน้ำนม“ทรงอย่างแบด” เป็นผลงานของศิลปินวงสมาชิกประกอบด้วย(ร้องนำ) และ(เบส) เป็นดนตรีแนว rock punk ผสม Emo trap เดิมที Paper Planes เป็นวงอัลเทอร์เนทีฟ ร็อก ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 สมาชิก ประกอบด้วยรวมทั้ง ฮาย ที่รับหน้าที่นักร้องนำ และได้รับสมาชิกอย่าง เซน นครินทร์ มาเป็นมือเบสในช่วงซิงเกิล “ซ้ำซ้ำ” ก่อนที่แจ๊สจะแยกออกไปทำวง RELEASE ของตัวเอง แต่ก็ยังเป็นแบ็กอัปให้กับวงมาจนถึงปัจจุบันPaper Planes เปิดตัวครั้งแรกในปี 2017 ในฐานะศิลปินหน้าใหม่ค่าย genie records ซิงเกิลแรกคือ “ก่อนเสียเธอไป” และตามมาอีกหลายๆ เพลง ในปี 2018 ทั้ง ไร้ความหมาย, ความคิดถึงที่ส่งไปไม่ถึง, คำตอบเดิม ซึ่งได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อย แต่ก็ไม่ได้โด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเหมือนทุกวันนี้ฮาย ธันวา นักร้องนำ ถือเป็นคนสำคัญในวง เขาเริ่มสั่งสมประสบการณ์จากการเป็นคนเบื้องหลัง เรียนรู้ประสบการณ์การทำเพลงจากโปรดิวเซอร์ชื่อดัง ผู้ปลุกปั้น Retrospect, Sweet Mullet, Bomb At Track และวงร็อกชั้นนำในเมืองไทยมากมาย อีกทั้งยังทำงานในฐานะโปรดิวเซอร์ อยู่เบื้องหลังดูแลการผลิตให้นักร้องและศิลปินเมืองไทยอีกหลายคน โดยผลงานแจ้งเกิดคือการเป็นโปรดิวเซอร์เพลง “อยู่ดีๆ ก็...” ให้กับ Wonderframe รวมทั้งในช่วงปี 62 ฮายกลายเป็นข่าว หลังเปิดตัวคบหากับหรือก่อนแยกทางกันนอกจากนี้ ฮาย ธันวา ยังมีผลงานในนาม HYE มีเพลงเด่นๆ อย่าง ด้วยรักและ F*CK YOU, ติดอยู่ที่เดิม (OURFAVPLACE), ระยะเพื่อน ( s o c i a l d i s t a n c i n g ) และผลงานที่ได้รับความนิยมสุดอย่างเพลง “เพื่อนสัมพันธ์” ที่กลายเป็นเพลงแรกของ HYE บนอันดับ 1 ชาร์ต JOOX Thailand Top 100 และมียอดวิวหลักสิบล้านภายหลัง Paper Planes ปล่อยซิงเกิล “เสแสร้ง” ออกมาในเดือนมีนาคม ปี 2022 ก็กลายเป็นเพลงที่โดนใจวัยรุ่น ยอดวิวปัจจุบันทะลุ 100 ล้านวิว ขณะที่ หยก คีตเมศร์ สมาชิกของวงอีกคน ได้ประกาศลาออกจากวงด้วยเหตุผลส่วนตัวและในเดือนตุลาคม Paper Planes กับสมาชิกที่เหลืออย่าง ฮาย และเซน ก็ได้ปล่อยเพลง “ทรงอย่างแบด (Bad Boy)” ออกมา ซึ่งเพียงแค่ 1 เดือนก็ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น ยอดวิวถึงตอนนี้ทะลุ 38 ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้ว และกลายเป็นเพลงฮิตที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง เรียกว่าชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทีเดียว