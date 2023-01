Piano & i จากรายการสู่อิเวนต์ ‘Showcase’ สุดประทับใจ

หลังจากที่ซีอีโอคนเก่งผู้มักจะคอยสร้างสรรค์และผลักดันความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆ ป้อนให้กับคนไทยได้เสพในคอนเทนต์น้ำดี และอย่างที่เราทราบกันดีว่า เมื่อไม่นานมานี้ จี๊บ เทพอาจ ก็ได้ดึงตัวน้องร้องนักดนตรีมากความสามารถมาร่วมทำธุรกิจสร้างความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบและมิติใหม่ๆ ร่วมกันในชื่อซึ่งรายการแรกอย่างที่เผยแพร่ในรูปแบบรายการออนไลน์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทั้งเฟซบุ๊ก แฟนเพจ torsaksit และยูทูบแชนเนล TorBright Channel และอื่นๆ ที่มีผู้ติดตามรวมมากกว่า 2,000,000 Followers ก็ได้รับฟีดแบ็กการตอบรับจากคนดูรายการจำนวนมากอย่างครอบคลุมทุกเพศและทุกวัยล่าสุด จี๊บ เทพอาจ และ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เลยขอถือโอกาสดีช่วงเฟสทีฟในสิ้นปี 65 นี้ เปิดเป็น ‘PIANO & i SHOWCASE’ ขึ้นที่ร้าน HOBS ICON SIAM ในธีมพิเศษ ‘Christmas Under The Stars’ By STELLA ARTOIS ครั้งแรกที่รายการจัดให้โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ โชว์เปียโน พร้อมกับการร่วมร้องเพลงให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงแห่งการสังสรรค์ร่วมกับศิลปินน้ำเสียงคุณภาพมากมาย ซึ่งแน่นอนว่า นำทัพโดย จี๊บ เทพอาจ ในชื่อ JEEP TK กับอีกหนึ่งบทบาทที่พ่วงมาในตำแหน่งศิลปินภายใต้สังกัด LOVEiS ENTERTAINMENT และ marrs ร่วมด้วย WAN WANWAN, FIRST ANUWAT, Q SURAVEE และ PURE THE VOICEเปิดโชว์ด้วยนักร้องสาวเสียงใส WAN WANWAN กับเพลงเพราะประทับใจ และโต๋เองก็สลับพูดคุยกับแขกที่จองโต๊ะมาร่วมรับประทานอาหารและชมโชว์เคสกันคับคั่ง จากนั้นค่อยๆ ไล่ฟีลของดนตรีให้สนุกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดค่ำคืน ตามมาด้วยศิลปินน้ำเสียงนุ่มลึก FIRST ANUWAT กับเพลงดัง ‘ถ้าเขาจะรัก (ยืนเฉยๆเขาก็รัก)’ จากนั้นก็มาถึงคิวศิลปินรุ่นใหญ่ JEEP TK ที่มาพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดในชื่อ ‘อย่าแตกสลายเพราะใครเลย’ ซิงเกิลที่ JEEP X SARAH SLOLA จากนั้นก็เรียกเสียงกรี๊ดให้แฟนๆ ที่มาดินเนอร์และมาดูโชว์เคสเมื่อโต๋ ประกาศว่ามีแขกรับเชิญเพื่อนคนสนิท Q Flure มาในเพลงดังสุดฮิตอย่าง ‘ฤดูที่ฉันเหงา’ และปิดท้ายด้วยนักร้องสายประกวดผู้มีเสียงสะกดได้ทุกคน ‘PURE THE VOICE’ จากบรรยากาศที่ทุกคนในร้าน HOBS ICON SIAM ต่างลุกขึ้นมาร่วมสนุกกับโชว์ ถือได้ว่าเป็นโชว์เคสครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จไม่น้อย เราต้องมาลุ้นกันว่าในปี 66 จี๊บจะจับมือโต๋ ปล่อยความพิเศษอะไรมาเซอร์ไพรส์ภายใต้ชายคาบริษัท TRUETONE อีกต่อไปขอขอบคุณภาพประกอบจาก: https://www.facebook.com/torsaksit