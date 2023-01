"ไอซ์ ปรีชญา" ฉลองปีใหม่ในโรงพยาบาล เหตุร่างกายช็อก เพราะสภาพอากาศติดลบ

แทนที่จะได้ฉลองปีใหม่กับแฟนหนุ่มแบบสวีทหวาน เพราะนางเอกสาวอุตส่าห์บินไปหาถึงอเมริกาตั้งแต่ช่วงวันคริสมาสต์ แต่ล่าสุดค่ำคืนเคาท์ดาวน์ปีใหม่ที่ผ่านมา สาวไอซ์ได้โพสต์รูปและข้อความลงในอินสตาแกรมว่า ต้องฉลองข้ามปีในโรงพยาบาลซะแล้ว สาเหตุเพราะร่างกายช็อกกับสภาพอากาศที่ติดลบถึง 13 องศา"HAPPY ( Im sick 🤢🤒🤧 on ) NEW YEAR 🎉🎈🎊✨🇺🇸 🗽From New York hope y'll have a great one #ป่วยข้ามปี ไปเลยสิคะ ฉลองข้ามปีที่ รพ. เลย Happy happy na ทุกคน หมอบอกว่า weather shock เพราะมีเสื้อ 1 ตัว เพราะกระเป๋าดีเลย์ อยู่กับเสื้อ 1 ตัวสามวัน Thats Why!! ป่วยจนถึงตอนนี้เลยเน้อ รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคน ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะคะ 🤍🥰☺️ #sick #hospital #newyear"