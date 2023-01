ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานประจำปีของประเทศที่หลาย ๆ คนรอคอย สำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปลดปล่อยความมันส์และความสนุกให้กับชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานระดับประเทศที่พัทยา “MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2023” (โมโน ทเวนตี้ไนน์ พัทยา เคานต์ดาวน์ 2023) ดำเนินการจัดโดย สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) ในเครือโมโน เน็กซ์ และ E29 Music& Showbiz Company (อีทูไนน์ มิวสิคแอนด์โชว์บิซคอมพานี) ซึ่งจัดขึ้นตลอดสามวัน ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคมนี้ ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) จังหวัดชลบุรี ล่าสุดในค่ำคืนนี้ (31 ธ.ค.) เป็นค่ำคืนสุดท้ายของการจัดงานก่อนข้ามไปยังปีใหม่ 2023 จึงขอสร้างความประทับใจในการเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เคยจัดมา ซึ่งวันนี้มีผู้มาร่วมงานจนล้น นอกจากนี้ยังมีแจกรางวัลใหญ่เป็น รถปิกอัพ อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรีส์ รุ่นสปีด มูลค่า 740,000 บาท โดยผู้โชคดี คือ คุณสุทธิดา จันทร์เขียว จ.ปราจีนบุรีบรรยากาศวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งของคืนวันที่ 31 ธ.ค. เมื่อแฟนคลับของ แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล (BamBam) รวมถึงแฟน ๆ ที่อยากใกล้ชิดสองศิลปินสาวจากเกาหลี ซานดาร่า ปาร์ค (SANDARA PARK) และ ซอนมี (SUNMI) ได้เดินทางมาต่อคิวรอเข้างานแบบข้ามวันข้ามคืน ซึ่งทีมผู้จัดงานได้อำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้กับเหล่าอากาเซ่ที่มารอคิวอย่างเต็มที่ ส่วนเหล่าอากาเซ่ด้วยกันยังมีน้ำใจนำของมาแจกและเหมาร้านค้าบริเวณงานให้อากาเซ่ที่มารอเข้าชมงานได้ทานอาหารฟรีจากนั้นในช่วงบ่ายได้เปิดประตูเข้างานให้เหล่าอากาเซ่ ได้เข้ามาจับจองพื้นที่ภายในงานอย่างเป็นระเบียบ และในช่วงเย็นเริ่มเปิดเวทีด้วยศิลปิน “ตู่ ภพธร” ที่มามอบความสุขกับแฟน ๆ ด้วยเพลง “เอามั้ย”, “แค่เป็นเธอ”, “ที่เดิมในหัวใจ”, “พูดทำไม”, “ถ้าหาก” ฯลฯ ต่อด้วยโชว์จัดเต็มของสาวแซ่บ “วันเดอร์เฟรม” (WONDERFRAME) ที่ทำให้เวทีนี้ลุกเป็นไฟอีกครั้ง ด้วยลีลาการแดนซ์ในเพลง “แล้วหลาว (ไอ้โบ้)” ต่อด้วยเมดเล่ย์ “ชู้แต่เธอไม่รอบ ชอบแต่เธอไม่รู้”, “เปงเคียด” ก่อนโชว์เสียงสุดซึ้งด้วยเพลง “Undo” และ “อยู่ดี ๆ ก็” จากนั้นปรับอารมณ์มาฮีลใจกับศิลปิน วงเคลียร์ (KLEAR) ที่สาวเท่ “แพท” ขนเพลงฮิต “กระโดดกอด”, “รักไม่ต้องการเวลา”, “ให้นานกว่าที่เคย” และ “คำยินดี” มาขับกล่อมชาวพัทยาอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะชวนทุกคนมันส์สุด ๆ ในเพลง “จะรักหรือจะร้าย” ที่ทำเอาทุกคนร้องและกระโดดตามจนจบเพลง และไปเบรกอารมณ์ด้วยเพลงฮอต 61 ล้านวิว “I’m in Luv”, “ลังเล”, “คำถาม”, “OverLuv” จากศิลปินสาวมาแรง “แองจี้” (ANGIE) ที่ขนทีมแดนซ์เซอร์มาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับอินเตอร์ได้น่าประทับใจ จากนั้นส่งเวทีให้กับศิลปินรุ่นพี่ “ฟักกลิ้งฮีโร่” (F.HERO) ที่ขนเพลงฮิตปลุกใจมาแร็พมันส์แบบรัว ๆ แทบหยุดหายใจทั้ง “Strike”, “ยันเช้า”, “ยับ” , “Don’t Let me down”, “Morning Moon”, “เบอร์มาเด่ะ”, “เสือสิ้นลาย” ต่อด้วยเมดเล่ย์มิกซ์ใหม่ตามสไตล์ “ฟักกลิ้งฮีโร่” ที่มันส์เกินต้านในเพลง “คิด (แต่ไม่) ถึง”, “จำเก่ง”, “Play girl”, “คอแห้ง (รถแห่)”, “มีแค่เรา”, “Money Honey” และ “จำเลยรัก” ฯลฯ พร้อมเซอร์ไพรส์สุด ๆ เมื่อ “กอล์ฟ” พาลูกสาว “น้องชูใจ” บุกเวทีเคานต์ดาวน์ในเพลง “Mirror Mirror” ก่อนจะโยกปิดท้ายกันยาวๆ จนจบโชว์จากนั้นต่อด้วยอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน “ซานดาร่า ปาร์ค” (SANDARA PARK) และ “ซอนมี” (SUNMI) สองศิลปินสาวชาวเกาหลีที่บินลัดฟ้าเพื่อมาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะ เริ่มที่ “ซานดาร่า ปาร์ค” ทักทายแฟน ๆ ชาวไทย ด้วยประโยคภาษาไทยน้ำเสียงสดใส “พร้อมมั้ยคะ ?” และเริ่มต้นโชว์ในสไตล์เค-ป๊อปในเพลงฮิต “Fire”, “Kiss”, “Lonely”, “I Don’t Care”, “Go Away” ฯลฯ ก่อนส่งเวทีต่อให้กับ “ซอนมี” ที่มาพบกับทุกคนในเพลง “Siren”, “pporappippam”, “Heart Burn”, “TAIL”, “Gashina” ซึ่งงานนี้ทุกคนส่งเสียงเชียร์ “ซานดาร่า ปาร์ค” และ “ซอนมี” โดยสองสาวกล่าวดีใจที่ได้มีโอกาสมาบ้านเกิดของแบมแบม สัญญากับเหล่าอากาเซ่ว่าจะช่วยดูแลแบมแบมของทุกคนเเป็นอย่างดีก่อนถึงช่วงเวลานับถอยหลังเข้าสู่นาทีเคานต์ดาวน์เตรียมพร้อมสู่ศักราชใหม่ โดยมี คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และ คุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวอวยพรในโอกาสปีใหม่ จากนั้น คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 และคณะผู้จัดงานในส่วนอื่น ๆ ร่วมขึ้นเวทีร่วมกันนับถอยหลังวินาทีข้ามปี พร้อมชมการแสดงพลุสุดอลังการที่ยิงขึ้นบนท้องฟ้า ณ เมืองพัทยานานกว่า 15 นาทีจากนั้นถึงเวลาไฮไลต์ที่ทุกคนรอคอย กับศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่ดังไกลระดับโลกอย่าง “แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” (BamBam) ที่เดินทางกลับมาแสดงโชว์สุดอลังการ ณ บ้านเกิดที่ประเทศไทยอีกครั้ง งานนี้มาพร้อมกับมาดเท่จัดเต็มในการร้องและเต้น พร้อมทีมแดนซ์เซอร์แบบฟูลทีม ในเพลง “Satellite”, “Ride or die”, “pandora” “Subliminal”, “Slow mo” และ “ribbon” ที่เรียกเสียงกรี๊ดจาก “อากาเซ่” ชาวไทยได้ตลอดเวลา ก่อนส่งเพลงใหม่ “Take it easy” ฝากให้แฟนเพลงชาวไทยได้ฟังกันแบบสด ๆ เป็นที่แรก โดย “แบมแบม” ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ดีใจที่มีโอกาสได้ร้องเพลงใหม่ให้ทุกคนได้ฟัง ในปีใหม่นี้ที่เมืองไทยครับ” และหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอเหล่าอากาเซ่ชาวไทยอีกครั้ง งานนี้ทุกคนที่มาร่วมเคานต์ดาวน์ต่างได้ความสุขกลับไปกันอย่างล้นปรี่