“ญาญ่า อุรัสยา” ขี้อวด! สวมสายเดี่ยวท้าความหนาว โชว์สร้อยคอสุดหรูที่หวานใจ “ณเดชน์” มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่

เรียกว่าทำเอาเพื่อนพ้องน้องพี่คนบันเทิง รวมทั้งเหล่าแฟนคลับวี้ดวิ่ดกันสนั่นโซเชียล เมื่อล่าสุดนางเอกซุปตาร์ออกมาโพสต์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ท้าอากาศอันหนาวเหน็บหิมะสีขาวโพลน ด้วยชุดเดรสสายเดี่ยวสุดเซ็กซี่ เปิดโชว์สร้อยคอสุดหรูที่โดดเด่นเป็นสง่า แบบไม่หวั่นไหวต่ออุณหภูมิติดลบ เพราะต้องการอวดสร้อยที่แฟนหนุ่มพระเอกสุดหล่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่โดยสาวญาญ่าโพสต์ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ติดแฮ็ชแท็กไปหาหวานใจ ด้วยแคปชั่นแบบคลั่งรัก ขี้อวดสุดๆ พร้อมอวยพรปีใหม่แฟนๆ ว่า“May the New Year be as sparkly as the necklace my boyfriend gave me (ขอให้ปีใหม่สดใสเหมือนสร้อยคอที่แฟนให้มา) อิอิ #คนขี้อวดBut on a more serious note, may your New Year be fantastically happy! (ขอให้ปีใหม่ของคุณมีความสุขอย่างน่าอัศจรรย์!)เต็มไปด้วยสิ่งดีๆ เต็มไปด้วยความรัก เต็มไปด้วยโอกาศดีๆ และที่สำคัญขอให้ทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ”