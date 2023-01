"สิงโต เดอะสตาร์" สาดความหวานทั้งจุ๊บ ทั้งหอม เปิดตัวแฟนหนุ่มต้อนรับปีใหม่

ถูกจับตามองเรื่องความรักมาตลอด สำหรับอดีตนักร้องหนุ่ม "เรืออากาศโท สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล" หรือ "สิงโต เดอะสตาร์" ที่ก่อนหน้านี้ก็มีภาพหนุ่มปริศนาโผล่กลางอินสตาแกรมให้เห็นนิดๆ กันมาบ้างแล้วล่าสุดเรียกว่าสาดความหวานแบบฉ่ำๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้ทเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์คลิปสวีทหวานกับหนุ่มหล่อในร้านไอศกรีม แถมมีช็อตทั้งจุ๊บแก้ม ทั้งจุ๊บปาก ให้แฟนๆ ได้อิจฉา พร้อมแคปชั่นว่า "New year’s ice cream 2023 to you all .ขอให้มีชีวิตที่หอมหวาน มีใจที่เย็นสบาย เหมือนไอศกรีม ตลอดปีทุกคนเลยนะครับ แค่เพื่อนครับพ่อ"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้ามาแซวกันเพียบ อาทิ เปิดตัวแระสิงโต, เปิดตัวแบบปังๆ, น่ารักเหมาะสมกันมาก