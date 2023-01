งานวันนี้เปิดประตูในช่วงเวลา 5 โมงเย็น แต่หลาย ๆ คนต่างมาจับจองคิวเพื่อรอประตูเปิดตั้งแต่ยังไม่เที่ยง เมื่อถึงเวลาเปิดประตูต่างทยอยจับจองพื้นที่ด้านหน้าเวที เพื่อให้ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดให้ได้มากที่สุด วันนี้ไลน์อัพศิลปินแถวหน้าของไทย มาอยู่ ณ งานนี้หมดแล้ว เริ่มต้นด้วยศิลปินหญิงสุดจี๊ด “ส้ม มารี” (ZOM MARIE) ที่นำเพลงฮิตอย่าง “หรือฉันคิดไปเอง”, “ไม่ได้ก็ไม่เอา” มาขับกล่อมแฟน ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามด้วยเพลง “ถ้าบอกว่าไม่ไหว”, “หลอก”, “ไม่บอกเธอ”, ”รางวัลปลอบใจ” ฯลฯ และส่งไมค์ต่อให้กับดูโอสุดแนว “ลิปตา” (LIPTA) มาส่งเสียงอบอุ่นในเพลง “Good Luck”, “ปฏิเสธอย่างไร” ก่อนคึกคักเต้นสนุกในเพลง “อยากมีแฟนแล้ว” ,“แฟนผมน่ารัก”, และเมดเล่ย์ความมันส์ “ทักครับ” “คุณและคุณเท่านั้น”, “คนใจง่าย” และ “แฟน” ที่ทำเอาทุกคนในงานเต้นตามกันสนุกสุดเหวี่ยง ซึ่งสองหนุ่มลิปตาพา “เบนท์-กิตติธัช” เด็กปั้นคนใหม่ของค่าย Kicks Records มาร่วมโชว์บนเวทีด้วยจากนั้นถึงคิวศิลปินสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่มาแรงแห่งยุค “โบกี้ไลอ้อน“ (BOWKYLION) ที่วันนี้มาในชุดเดรสสีดำสุดเก๋ประหนึ่งแซนตี้มอบความสุข ในเพลง “ยิ้มมา”, “ค.ควาย” พร้อมเพลงพิเศษ “If I ain’t got you” ที่ทำให้ทะเลพัทยาในเวลากลางคืนส่องสว่างขึ้นมาทันตา ก่อนขนเพลง “คิดถึงแต่”, “ทราบแล้วเปลี่ยน”, “คนเฬว” และ “บานปลาย” มาขับกล่อมอย่างฟิน ปิดท้ายด้วยเพลงเศร้าที่พาทุกคนดำดิ่งกับความรักที่จากไป ในเพลง “วาดไว้” และ “ลงใจ” สะกดทุกคนเป็นการปิดท้าย ต่อด้วยสองคู่จิ้น “พีพี & บิวกิ้น” (PP & BILLKIN) ที่ควงคู่มาอย่างน่ารักน่าประทับใจ พร้อมโชว์สุดโรแมนติกในเพลง “รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว” และ “โคตรพิเศษ” ที่ทำให้แฟน ๆ ส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ “บิวกิ้น” จะแยกเดี่ยวมาอ้อนแฟน ๆ ในเพลง“กลับมาคบกันเถอะ” ก่อนผลัดไมค์ต่อให้ “พีพี” ในเพลง “It’s ok not to be alright” และ “I’ll do it how you like it” และทำเวทีลุกเป็นไฟอีกครั้ง ในลุคเซ็กซี่ของ “พีพี” ในเพลง “Fire Boy” โดยมี “บิวกิ้น” ขอเดี่ยวต่อเนื่องในเพลง “Mr. Everything”, “I ไม่ O”, “ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ” และ “พีพี & บิวกิ้น” มาโชว์เพลงร่วมกันอีกครั้งก่อนลงจากเวทีในเพลง “กีดกัน” และ “ไม่ปล่อยมือ” งานนี้อินเนอร์ของ “พีพี & บิวกิ้น” ทัชใจเป็นที่สุด ก่อนเปลี่ยนเวทีสุดสนุกให้เป็นเวทีร็อคสุดพลัง ด้วยศิลปินระดับตำนานของเมืองไทย “บอดี้สแลม” (BODYSLAM) พร้อมจัดเต็มความมันส์แบบรัว ๆ กับเหล่าเพลงฮิต “เรือเล็กควรออกจากฝั่ง”, “คนที่ถูกรัก” , “วันสิ้นปี” ,”ความเชื่อ”, “คิดฮอด” , “แสงสุดท้าย” และ “ยาพิษ” ที่เอาทำคนทั้งพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮาย กระโดดตัวลอยตามเสียงเพลงอย่างมันส์สะใจก่อนคุณพ่อลูกอ่อนจะได้เวลาลงจากเวที ขอแตะมือกับศิลปินร็อคระดับพระกาฬ “โป่ง หิน เหล็ก ไฟ” (PONG SMF) ที่ขนเพลงดังมาถล่มเวทีแบบไม่ยั้ง! ด้วยเพลง “นางแมว”, “พลังรัก” และ “ศรัทธา” ก่อนควงคู่ลูกสาวคนสวย “แองจี้” (ANGIE) มาทักทายชาวพัทยา กับเพลง “คิดไปเอง” ที่การันตีว่าลูกสาวได้ความเก่งถอดแบบมาจากคุณพ่อเต็ม ๆ ปิดท้ายก่อนลงเวที ด้วยเพลงร็อค ในเพลง “หวาดระแวง” ไม่ให้เสียชื่อรุ่นใหญ่จริง ๆ พร้อมส่งเวทีให้ ศิลปินพิเศษ “อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง” ที่กลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งในรอบหลายปี ซึ่งวันนี้คืนฟอร์มอย่างสุดเจ๋ง ด้วยเพลงร็อคกระแทกใจ “อีกนาน”, “ฟั่นเฟือน” และ “ใจนักเลง” ทำเอาแฟนเพลงต่างประทับใจสมการรอคอยการกลับมาของเขาจริงๆและปิดเวทีค่ำคืนนี้ด้วย ศิลปินแร็ปเปอร์ชื่อดัง “ยัวร์บอยทีเจ” (URBOYTJ) กับเพลงฮิตติดหูมากมาย “อย่าคิดมาก”, “เป็นได้ทุกอย่าง”, “ช่วยไม่ได้”, “กอดได้ไหม” และ “ถามคำ” ที่เรียกว่าโดนใจวัยรุ่นสุด ๆ ก่อนปล่อยพลังแร็ปสุดมันส์ ในเพลง “วายร้าย” , “เค้าก่อน” และ “ซุปเปอร์ไซย่า” สาดพลังเหนือชั้น ในงาน “MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2023” (โมโน ทเวนตี้ไนน์ พัทยา เคานต์ดาวน์ 2023) อย่างประทับใจยังเหลืออีกหนึ่งวันสำหรับการจัดงานระดับประเทศ งาน “MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2023” งานนี้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมได้ด้วยการถ่ายทอดสดบรรยากาศเคานต์ดาวน์ในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางกล่อง 3BB GIGATV ช่อง MONO29 MUSIC STATION หมายเลข 202, ทาง APPLICATION MONOMAX และทาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO29