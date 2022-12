เปิดตัวแฟนใหม่ “ไอซ์ ปรีชญา” ดีเจหนุ่มฮอตชื่อ “ฟาน”

เปิดตัวด้วยรูปคู่แบบว่าไม่โสดอีกต่อไปสำหรับที่ได้โพสต์รูปภาพคู่กับหนุ่มลงในอินสตาแกรมของตัวเอง ที่มีผ้าดำปกปิดหน้าทั้งคู่พร้อมแคปชั่น "Hi From NYC !! รูปคู่รูปแรกของเรา US #ฉันมาทำอะไรที่นี่ทริป"หลังจากที่ลงไปแล้ว นอกจากจะมีแฟนๆ มาทายว่าเป็นดาราคนนั้นคนนี้ ก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนมาบอกใบ้ชื่ออินสตาแกรมของหนุ่มปริศนาคนนี้ ซึ่งก็เลยได้ทราบว่าเป็นดีเจหนุ่มฮอต ชื่อโดยอินสตาแกรมของ ฟาน ยังได้โพสต์รูปคู่กับ ไอซ์ ปรีชญา กับแคปชั่นว่า "Mr.&Mrs.Smith" อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีคลิป ไอซ์ ขณะเที่ยวอยู่ที่นิวยอร์กดัวยกันอีกด้วย