“BOYd-NOP FAMILY : BACK TO THE 90’s CONCERT” รีเฟรชบรรยากาศความสุขยุค 90’s “บอย-นภ” ขนทัพศิลปิน จัดเต็มเพลงเพราะๆ เต็มอิ่มกว่า 10 ชั่วโมง

ทำเอาสนามกอล์ฟ Treasure Hill จังหวัดชลบุรีอบอุ่นอบอวลไป ด้วยบรรยากาศแห่งความสุขในยุค 90’s กับคอนเสิร์ต “BOYd-NOP FAMILY : BACK TO THE 90’s CONCERT” คอนเสิร์ตที่แฟนเพลงนับหมื่นได้ กลับมาร่วมย้อนความทรงจำอันแสนอบอุ่น พร้อมฟังเพลงเพราะจากศิลปิน มากมายที่มาสร้างโมเม้นต์ดีๆ ให้กับทุกคนแบบเต็มอิ่มกว่า 10 ชั่วโมง..สำหรับบรรยากาศแห่งความสุขใน “BOYd-NOP FAMILY : BACKTO THE 90’s. CONCERT” เริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงกลางวัน แฟนๆ ที่เดินทางมาถึงต่างก็มาจับจองพื้นที่นั่งชมคอนเสิร์ต ร่วมทานอาหารอร่อยๆ ของดีของ เด็ดจากจังหวัดชลบุรี พร้อมกับร่วมสนุกในบูธกิจกรรมภายในงานมากมาย บางคนก็จัดหนักจัดเต็มแต่งตัวมากันในสไตล์แฟชั่นยุค 90’s ถ่ายรูปสวยๆ ภายในงานเป็นที่ระลึกงานเริ่มต้นด้วยความน่ารัก ที่เวทีเล็ก HOMEMADE TALENT SHOW ที่น้องๆ ลูกๆหลานๆ ของผู้ชมจากทางบ้านที่ผ่านการคัดเลือกมา แล้ว มาร่วมแสดงความสามารถให้ได้ดูกัน มีทั้งเด็กตัวน้อยๆ ไปจนถึงวัยรุ่น มาสร้างสีสันและความน่าทึ่งให้ผู้ชมใด้สนุกกันอย่างเต็มที่ก่อนจะเริ่มเปิดเวทีใหญ่ด้วยช่วง ROOKIE SHOW ซึ่งได้น้องๆ ศิลปินใหม่จาก Alley1 ค่ายของ ต๋อง อภิชา น้องรักของ BOYd-NOP ที่ พาศิลปินน้องใหม่ PIK, KEVIN, FUFU และ S มาสร้างบรรยากาศให้ คึกคักเป็นการเรียกน้ำย่อยต่อมา เป็นช่วงของ NEW FAMILY MEMBERS SHOW ที่ได้ SAMMii, CHRIS JON และ วง THE SPACE BROTHERS ซึ่งเป็นพี่ๆ น้องๆของครอบครัว BOYd-NOP มาช่วยกระตุ้นความชิลล์ให้เพิ่มขึ้นจนเมื่อแดดร่มลมตกก็ถึงเวลาแห่งความสนุกจากโชว์ของบรรดา ศิลปินมากมาย เริ่มต้นด้วย THE BROTHERS SHOW ฟังเพลงเพราะ สุดฮิต จาก THE BEGINS และ NO ONE ELSE วอร์มอัพจนได้ที่แล้วก็ มาถึงพาร์ท HITs AFTER HITs ซึ่งเหมือนเป็นการเปิดงาน BACK TO THE 90’s อย่างเป็นทางการ BOYd-NOP ได้นำเหล่าศิลปิน บี, เบน,โป้, คิว, บอย-ตรัย ขึ้นเวทีขนเพลงฮิตมาโชว์ แฟนๆ ร้องตามกันสุดเสียง ก่อนจะ ปิดท้ายช่วงด้วยหนุ่ม บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ขวัญใจวัยรุ่นทั้งยุค 90’s จนมาถึง ปัจจุบันจากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนลุกขึ้นมา โดด! กันกับ MODERN DOG ที่จัดเต็มเพลงฮิตอย่าง บุษบา, ติ๋ม พร้อมกับชวน ตูน-อาทิวราห์ มาแจมกัน ในเพลง สิ่งที่ไม่เคยบอก, ตาสว่าง เล่นเอามันส์กันลืมเหนื่อยพาร์ทต่อมา THE REASONS / BOYd-NOP เปลี่ยนอารมณ์ให้ผู้ชม ซาบซึ้งไปกับ DIVA ตัวแม่ รัดเกล้า-อามระดิษ ที่ได้นำเพลง ฉันดีใจที่มีเธอ มาโชว์พร้อมเด็กน้อยน่ารักหลายสิบคนมาเติมความอบอุ่นจนล้นเวที!!แล้วก็เปลี่ยนฟีลล์ มาสนุกกับช่วง BOYZ II BAND ที่มี เบน, โต๋, คิว, มาเรียม, เค้ก จัดเต็มเพลงซึ้งประสานเสียงชุดใหญ่ แถมยังควงหนุ่ม บุริ นทร์ มาร่วมฟีทเจอริ่ง ในเพลง รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป, ถ้าปล่อยให้เธอเดินผ่าน, เกือบหลังจากนั้นเป็นการเปิดตัวแก๊งค์บอยแบนด์ที่รวมตัวกันเฉพาะ กิจกับวง MEGAHURTZ : ป๊อด,นภ,โป้,บี,บอย-ตรัย มาในเพลง “ข้อความ” เวอร์ชั่นพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย ก่อนจะพักเบรกเพื่อให้แฟนๆ ได้ ลุกไปเข้าห้องน้ำบ้างหลังจากมันส์กับคอนเสิร์ตมาหลายชั่วโมงแล้ว แต่ เจ้าของงานก็ไม่อยากให้พักเปล่าๆ อุตส่าห์จัดโชว์เล็กๆแต่อบอุ่นเอาไว้เผื่อ คนที่ไม่ได้ลุกไปเข้าห้องน้ำ โชว์นี้มี บอย-โกสิยพงษ์ ที่ควงลูกสาว ดีใจ และ ใจดี มาร้องเพลงซึ้งๆ ด้วยกันบนเวที ได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูหลังจากนั้นก็จัดหนักต่อด้วยช่วง HEART WARMING เปิดตัว ศิลปินสาวสวย นัท-มีเรีย ร้องเพลง ความลับ พร้อมเปิดเผยความลับในอดีต ที่หนุ่มอ่ำ-อัมรินทร์ เคยแอบชอบนัทมากๆ พร้อมโผล่มาเซอร์ไพร์สร้องเพลง เก็บดาว ด้วยกันทำเอาคนดูอมยิ้มแก้มปริ!!จากนั้นก็ถึงช่วงเวลาของ CIRCLE OF FRIENDS กับ 2 DAYS AGO KIDS และ P.O.P ที่ชวนหนุ่ม ปู แบล็คเฮด มาโชว์พลังเสียงชุดใหญ่ แถมยัง ปล่อยเวทีให้หนุ่มปู ร้องเพลง รักเธอทั้งหมดของหัวใจ ให้คนรักที่ล่วงลับ ทำเอาคนดูทั้งงาน ถึงกับน้ำตาคลอต่อกันด้วยศิลปินระดับตำนานในช่วง LEGENDARY ACOUSTIC กับโชว์สุดประทับใจจาก ธีร์ ไชยเดช, ปุ๊ อัญชลี, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, ตูน พร้อมแขกเซอร์ไพร์ส ปู พงษ์สิทธิ์ ทำเอาแฟนๆ ฟินกันแบบสุดๆเมื่อถึงตอนนี้ นาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มเลยครึ่งมาแล้ว แต่ดึกแค่ ไหนก็ไม่หวั่นเมื่อถึงเวลาแห่งความมันส์ EVERYBODY DANCE NOW!! ทุก คนร้องและเต้นตามไปกับ สิงโต นำโชค, LIPTA, ตู่-ภพธร, กานต์ THE PARKINSON ซึ่งพวกเค้าเหล่านี้เป็นอดีตแฟนเพลงของ BOYd-NOP มาตั้งแต่ ยุค 90’s แค่นั้นยังไม่พอ BOYd-NOP เพิ่มดีกรีแดนซ์ต่อแบบนันสต็อปกับ DANCE OF THE 90’s เปิดตัวแขกเซอร์ไพร์สขาแดนซ์ตัวพ่อ ติ๊ก ชีโร่ นำทีม ป๊อด, นภ, TRIUMPS KINGDOM ชวนแฟนๆ ลุกขึ้นมาสนุกกันเต็มที่ ก่อนที่ จะปิดท้ายคอนเสิร์ต BOYd-NOP และเหล่าศิลปินร่วมกันร้องเพลง ข้อความ ให้กับทุกคนที่มาในค่ำคืนพิเศษของคอนเสิร์ต “BOYd-NOP FAMILY : BACK TO THE 90’s CONCERT” กลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้ม ความสุขและความ ประทับใจ..นอกจากคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้ว BOYd-NOP จะมีอะไรให้แฟนๆ อีกในปีหน้า ติดตาม Social Media Boyd-Nop ไว้!