รองเท้า บาโอจิ ผู้สนับสนุนหลัก การจัดงานประกาศรางวัล “The 37th GOLDEN DISC AWARDS IN BANGKOK”

รองเท้าบาโอจิ ผู้สนับสนุนหลักการจัดงานประกาศรางวัล K-Pop Music 'Golden Disc Awards' ครั้งที่ 37 ถือได้ว่าเป็นงานเก่าแก่ที่สุดในเกาหลีและยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเซีย โดยมีศิลปิน K-pop ชั้นนำกว่า 70 ชีวิตบินตรงมาจากเกาหลีมาไทย อาทิเช่น PSY, j-hope, TREASURE, Stray Kids, ENHYPEN, NewJeans, SEVENTEEN, LE SSERAFIM, (G)-IDLE, IVE, YOUNHA, BE 'O, BIG Naughty และมีพิธีกรระดับแนวหน้าของวงการทั้ง Sung Si Kyung, Lee Da Hee, Park So Dam และ Nichkhunงานครั้งประวัติศาสตร์ที่รวบรวมศิลปินเกาหลีในไทย สนันสนุนการจัดงานโดย รองเท้า “บาโอจิ” จะมีขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ และปีนี้ยังมีรางวัลพิเศษที่คนไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมนั้นก็คือรางวัล “THAI FANS SUPPORT with BAOJI” ที่เปิดให้แฟนๆ ชาวไทยโหวตศิลปินที่ตนเองชื่นชอบ รักใครชอบใครหรืออยากสนับสนุนใครให้ได้รางวัลนี้ก็โหวตกันเข้ามาฟรีๆได้ที่ https://www.baojigda2023.com/ส่วนใครอยากได้บัตรงาน 'Golden Disc Awards' เข้ามาร่วมสนุกกับบาโอจิได้ที่กิจกรรม➢ กิจกรรม Lucky Draws“BAOJI Lucky Ticket to The 37th GOLDEN DISC AWARDS IN BANGKOK”ลุ้นรับบัตรเข้างาน Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 จำนวน 300 รางวัล มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เพียงซื้อรองเท้าบาโอจิ ครบทุก 1,500 บาท ต่อใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ในการจับรางวัล https://shop.line.me/@baoji➢ กิจกรรม BAOJI TopSpender“BAOJI TOP SPENDER to The 37th GOLDEN DISC AWARDS IN BANGKOK”ยิ่งซื้อมากก็ได้มาก แจกบัตร GDA 150 ใบ!! สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่ https://www.baoji.co.th