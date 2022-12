ขยี้ให้แหลก 5 อันดับมหากาพย์ดรามา ที่สุดแห่งปี 65

เป็นข่าวที่ช็อกใจคนไทยทั้งประเทศ กับการจากไปของนางเอก “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” หลังจากเจ้าตัวตกเรือสปีดโบ๊ตจมน้ำเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยากะทันหัน ท่ามกลางความกังขา เจ้าตัวเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม เพราะทุกเรื่องล้วนดูมีเงื่อนงำ ทำให้คนข้องใจข่าวของแตงโม กลายเป็นมหากาพย์ดรามา ฟ้องร้องกันอื้อ ออกมาใช้สื่อฟาดกันเละ แจ้งเกิดสารพัดคนหิวแสงที่เกาะกระแสข่าวการตายของเธอ อีกทั้งยังก่อกำเนิดคำที่ว่า ให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์, มีแม่เมื่อพร้อม กับกรณีที่ คุณแม่ภนิดา ศิระยุทธโยธิน เรียกผู้ต้องหาว่าลูก ไม่ติดใจการเสียชีวิตของแตงโม (ในตอนแรก) ส่งมือถือหลักฐานสำคัญให้บังแจ็ค และพูดเรื่องเงินซ้ำๆ จนมีการตั้งคำถามว่าเจ้าตัวเป็นแม่ที่แท้จริงของสาวแตงโมหรือไม่ ซึ่งทุกครั้งที่คุณแม่ภนิดาออกมาให้สัมภาษณ์ ก็มักกลายเป็นดรามาร้อนๆ แม่เครียดมาก แต่คลายเครียดด้วยการไปร้องเพลงวีซิงค์ ถล่มเละจนถึงตอนนี้แม้จะเคยมีข่าวพัวพันคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D แต่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าวันนี้จะมีโอกาสได้เห็นคนที่ขึ้นชื่อว่า “นางเอก” และมีภาพลักษณ์ที่ดีมาตลอดอย่าง “พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช” ต้องคอตกเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำ พร้อมกับคุณแม่และพี่ชาย ท่ามกลางกระแสข่าวมากมายที่เกี่ยวกับเจ้าตัว โดยเฉพาะชีวิตสุดดรามา ทำงานตั้งแต่ 7 ขวบ แต่กลับไม่มีเงิน! แม้แต่บ้านที่พักอาศัยปัจจุบัน ไม่เคยมีรายการไหนได้เข้าไปถ่าย ก็ทำเอาแฟนๆ อึ้งอยู่ไม่น้อย เพราะไม่ได้หรูหราโอ่อ่าเหมือนใครเขา ถึงแม้ตอนนี้เจ้าตัวจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาแล้ว แต่พิ้งกี้ก็ยังเก็บตัวเงียบไม่รับงานอีเวนต์ มีการเผยว่าเจ้าตัวไปเช่าบ้านเช่าอยู่เพราะตอนนี้ไม่มีบ้านให้อยู่ ท่ามกลางความห่วงใยว่าเจ้าตัวจะหาเงินจากไหนมาต่อสู้คดีต่อจากนี้แม้จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ แต่ก็โคตรดรามา สำหรับ “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” กับโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ว่ายน้ำข้ามโขงตัวเปล่า 15 กิโลเมตร จากลานพญาศรีสัตตนาคราช - ศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้ว - พระธาตุศรีโคดตะบอง เพื่อการกุศลช่วยอุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วนโดยดรามาตั้งเค้าตั้งแต่มีหลายคนเตือนอย่างเป็นห่วง ว่ากระแสน้ำเชี่ยวกราก มีพายุหลายลูก หวั่นเป็นอันตราย แต่โตโน่ยืนกรานผ่านรายการแฉว่าจะทำภารกิจนี้ เพราะหมอ-พยาบาล เสี่ยงกว่าตน ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของตนพร้อมหรือไม่พร้อม ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศดีหรือไม่ดี แต่ตนว่านั่นเป็นข้ออ้าง ในการที่เราจะทำหรือไม่ทำ มันสำคัญตรงนั้นงานนี้เจ้าตัวขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทันที ปั่นกันแหลก แถมมองว่าเจ้าตัวทำแบบนี้เป็นภาระหมอ-พยาบาลมากกว่า ขณะที่ความคิดเห็นของ “หมอริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช” ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทจากเวทีเดอะดาวของโตโน่ ที่ออกมาพูดทำนองว่าเหมือนอยู่ในสภาวะ กลืนไม่เข้า คายไม่ออก ว่าย 10 รอบ ได้เงินพันล้าน หมอ-พยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิม หรือแม้แต่ “อั๋น ภูวนาท” ที่ออกมาแซะว่า เจ้าตัว เจตนาดี ความตั้งใจสูงพอๆ กับอีโก้ ก็กลายเป็นไฟสุมดรามาเรื่องเริ่มลุกลามหลังจากมีเพจออกมาแฉเอกสารแผนการจัดงาน ซึ่งมีการสั่งให้เตรียมพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดสถานที่มากกว่า 33 รายการ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า ใช้งบประมาณส่วนไหนว่าจ้างออร์แกไนซ์มาจัดงาน และจะคุ้มค่าในการจัดงานมากน้อยแค่ไหน พร้อมซัดแรงว่า 1 คนว่าย หน่วยงานทั้งจังหวัดลำบาก ขอปูพรม-นิมนต์พระเจ้าอาวาส-นางรำ 200 คนนอกจากนี้โตโน่ ยังโดนต่อว่ากรณีการใช้อุโมงค์น้ำทดสอบว่ายต้านกระแสน้ำ จนนิสิตตั้งคำถาม คนเรียนไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้เรียน ไหนอาจารย์บอกแพง แล้วโตโน่ใช่ฟรีไหม จนจุฬาฯ ต้องออกมาชี้แจงว่าให้สิทธิ์โตโน่ใช้ฟรี ชี้หลังช่วงโควิด อุปกรณ์ไม่เรียบร้อยดี แถมเป็นกิจกรรมการกุศล ส่วนนิสิตใช้เรียนจริง ถ้าสนใจทำวิจัย ก็เข้ามาขอใช้ได้แต่ถึงจะเผชิญดรามาแค่ไหน กิจกรรมก็ผ่านไปได้ด้วยดี ได้ยอดบริจาคถล่มทลายเป็นประวัติศาสตร์ถึง 87 ล้านบาทเลยทีเดียวภายหลังมีการเผยแพร่คลิปแรปเปอร์ในตำนาน “อิลสลิก” ทิฆัมพร เวชไทยสงค์ พูดบนเวทีพาดพิง “ตูน บอดี้สแลม” อาทิวราห์ คงมาลัย อ้างถูกคนมีอำนาจในร้านแห่งหนึ่งเรียกว่าไอ้-อี ทั้งที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรสำหรับการแสดงสดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวตามสัญญา พอตนถาม กลับได้คำเหยียดหยามกลับมาว่า รู้ไหมว่าศิลปินซูเปอร์สตาร์ ร็อกสตาร์ที่วิ่งเพื่อการกุศล เขาก็เล่นได้ แล้วพวกคุณเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะเล่นเหรอ เหน็บแรงบนเวที ไม่เคยกราบตีนให้ค่ายเพลง ถ้ามั่นใจว่าซูเปอร์สตาร์ยอดนักวิ่งของท่านยอดเยี่ยม ก็เรียกมาประชันกันตรงนี้! ใครที่ยอมเล่นในสถานการณ์แบบนั้น ถือว่าทรยศอาชีพและแฟนเพลง ไม่คิดถึงใครนอกจากเงินและตัว มึงเองภายหลังคลิปเผยแพร่ออกไป ก็ทำแฟนเพลงหนุ่มตูนต่างไม่พอใจ ออกมาถล่มกันเละ แม้แต่ โดม ปกรณ์ ลัม ก็ยังออกโรงเตือน โตเกินกว่าจะกระทำโดยปราศจากการไตร่ตรองจากสมองและความคิด ทำผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์ แต่การสำนึกรู้ตัว แก้ไขปรับปรุง เป็นหนทางของคนมีสติและปัญญาภายหลังดรามาลุกลาม เพจอิลสลิกก็ออกมาชี้แจงว่าอิลสลิก ไม่ได้แซะ หรือกร่างใส่ใคร แค่พูดสไตล์แรป และสิ่งที่พูดก็หมายถึงตัวเองที่จะไม่มีวันทรยศต่ออาชีพ แต่เรื่องกลับมาปะทุอีกครั้ง หลังจากที่ “ทนายตั้ม ษิทรา” รับว่าความคดีร้านเหล้าที่ถูกอิลสลิกพาดพิงดิสเครดิต แฉจ่ายค่าจ้างให้อิลสลิก 4.5 แสน แต่โดนเท ต้องคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวน เสียหายหลักล้าน ขณะที่อิลสลิกก็โต้กลับว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามสัญญา แต่ที่ผ่านมาไม่ได้แสดงเพื่อเงิน ทำเพื่อแฟนคลับชาวเน็ตตามขยี้ต่อ ขุดโพสต์เก่าจากผับดังแห่งหนึ่งที่แจ้งเรื่องการยกเลิกคอนเสิร์ต เหตุผู้ดูแลแจ้งว่าละเมิดเงื่อนไข โปรโมตก่อน เพราะศิลปินระดับตำนานพี่อิลใช้คนเดียว จน “ลิลลี่” แฟนสาวหนุ่มอิลและผจก.ได้ออกมาฟาดคืนว่าไม่เป็นความจริง ท้าให้ออกรายการโหนกระแสนอกจากนี้ยังมีโพสต์หนึ่งของอิลสลิก ที่โพสต์เรื่องค่าตั๋วระบุว่าไม่ว่าจะถูกหรือแพง ไม่ได้วัดคุณค่าคนฟัง เงินไม่ได้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ จนเจ้าของร้านแห่งหนึ่งฟาดแรงขายบัตรแต่ยังขาดทุนยับ แถมโชว์ออกมาแกน ๆ นิสัยทำตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล พร้อมบอก ไอ้กวีขี้หมารู้งี้เอาเงินค่าตัวไปซื้อข้าวแจกหมาดีกว่าเยอะ สุดท้ายกลับลำ ที่ด่าไปทั้งหมดเป็นความเข้าใจผิดกันยังไม่จบ เพจดังยังขุดคลิปอิลสลิกพูดกลางเวที ขอเล่นเพลงสุดท้ายมอบให้คนที่มานั่งกินกับข้าวตอนที่กำลังเล่น - บ่นคนเล่นโทรศัพท์ ซึ่งทำให้หนุ่มอิลโดนด่าเละ ขณะที่เจ้าตัวยันถูกขุดมาปั่น จริง ๆ แค่หยอกล้อพูดคุยกับแฟนเพลงตามปกติ ก่อนปิดท้ายมหากาพย์ด้วยการที่ลิลลี่ แฟนสาวหนุ่มอิล ประกาศจ่อเชือดเพจ - สื่อ - เกรียน ที่ทำให้เรื่องนี้บานปลาย จนข่าวหนุ่มอิลซาลงในที่สุดเป็นแม่ค้าที่เจอดรามาได้ทั้งปี ดรามายิบย่อยเต็มไปหมด ในปี 65 เพียงแค่เริ่มต้นปี เจ้าตัวก็ทัวร์ลง เหตุด่า “อายตา” บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังที่มีคนติดตามกว่า 1.2 ล้าน หลังจากรีวิว “แป้ง PRIM” ราคา 650 บาท/1 ตลับ สินค้าของพิมรี่พายตามความเป็นจริง ทำนองว่าก็ดีก็โอเค แต่ไม่ได้ว้าว ถามว่าใช้ได้ไหม ก็ใช้ได้ ไม่ได้ขี้เหร่ งานนี้พิมรี่พาย ปากแจ๋วโต้กลับแรง ถ้าชมก็จะดูจ้าง ดูโง่ เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ 10 ปีไม่ดังสักที ขณะที่อายตาไลฟ์ขอโทษที่ไม่ดัง ภายหลังทัวร์ถล่ม พิมรี่พายก็อ้อมแอ้มตอบว่าไม่ได้ดูคลิปก่อน แต่เพื่อนโทร.มาฟ้องเลยใส่ยับ ยอมรับว่ามั่นเกินไปที่ไปว่าใส่อายตา แต่ขอโทษที่ไม่ได้พูดขอโทษ เนื่องจากว่าขอโทษจนช้ำไปหมดแล้ว งานนี้คนดูไม่ขำด้วย มองว่าถ้ารู้ว่าผิดก็ควรขอโทษออกมาตรงๆ จะดีกว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็โดนดรามาอีกเพียบ ทั้งไลฟ์สดเหยียดคนกินส้มตลาดนัด หลังวางขายส้มนำเข้า 7 กิโลฯ 770 บาท แต่มีลูกค้าถามหา 3 กิโลฯ 100 บาท แซะซื้อส้มต้องดูอัตภาพและชาติกำเนิด , ลูกค้าประจำออกมาเผยว่าถูกพิมรี่พายด่าควายออกไลฟ์ เพียงเพราะชมที่พิมรี่พายเอาครีมทาจุดซ่อนเร้นมาทาหน้า ถามเรื่องผลิตภัณฑ์เพราะความไม่รู้ แต่สิ่งที่ได้ตอบรับกลับมาคือโดนด่าว่า อีกะเทยหน้าเต่า กะเทยอะไรหน้าเหมือนเต่า หน้าเหมือนอูฐ ไม่ได้เกลียด แต่ก็อยากให้ปรับปรุงเรื่องนี้ทัวร์ลงอีกรอบ หลังไลฟ์ขายของเล่นมุกเมียปูติน จะบุกยูเครน ถ้ารบชนะแล้วจะส่งของให้ ชาวเน็ตสาปเล่นกับความเป็นความตาย สมควรไหม จนเจ้าตัวต้องออกมาขอโทษยืนยันไม่มีเจตนา ขออภัยถ้าคำพูดกระทบกระเทือนใจหลายคน รวมทั้งอีกหลายๆ ดรามา ทั้งสติแตกกลางไลฟ์ จนคนเตือนให้ไปหาหมอ, จับลูกน้องถอดกางเกงกลางไลฟ์ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลส่วนดรามาที่มีแต่คนเข้าข้างพิมรี่พาย เห็นจะเป็นกรณีที่เจ้าตัวเข้าให้การช่วยเหลือ “คุณส้ม” ป่วยโรคกล้ามเนื้อสลาย ทั้งช่วยเคลียร์บ้าน พาไปหาหมอ แต่ไม่วายเกิดรามา คุณส้มส่งเรื่องไปร้องสื่อ ว่าทีมงานพิมรี่พาย มีการขนของและย้ายของเธอออกไป เธอจึงอยากได้ของที่ขนออกไปคืนมา แต่ทางทีมงานของพิมรี่พายบอกว่า ให้จดมาว่าของที่อยากได้คืนนั้นมีอะไรบ้าง และคิดเงินมาเดี๋ยวใช้ให้ จากนั้นก็เงียบหายไป จนห้องที่เปิดให้เช่าจะหมดสัญญา 3 เดือน และเจ้าของห้องก็ทวงห้องคืน ตนก็โทร. บอกทีมงานขอให้เคลียร์เรื่องของที่ขนออกไป แต่ทีมงานบอกว่าเรื่องนี้มันนานและจบไปแล้ว แต่จะคุยให้และก็เงียบหายไป รวมทั้งเผยว่าตอนนี้ก็ยังเดินไม่ได้ ทั้งที่พิมรี่พายบอกว่าจะเดินได้ภายใน 1 เดือนสุดท้ายกระแสตีกลับคุณส้ม หลังพิมรี่พายไลฟ์ชี้แจงเสียเงินช่วยเหลือไปเป็นแสน แต่อีกฝ่ายปฏิเสธการรักษา รวมทั้งเรียกเงินค่าของกว่า 3 หมื่น ทั้งที่ของเหล่านั้นเอาไปก็ใช้ไม่ได้ และช็อกสุดๆ ที่กล่าวหาว่าพิมรี่พายเปิดรับบริจาค ทั้งที่ใช้เงินตัวเองจากการขายของมาช่วยส่วนดรามาที่เดือดจนขึ้นเทรนด์ทวิตฯ คือการที่เจ้าตัวไลฟ์แขวะ “แจ็คสัน หวัง” GOT7 บอกคนดูยังไม่เท่ากูเลย แต่จัดงานใหญ่ที่ราชมังฯ แต่ต่อมากลับ ทุ่มเงิน 400 ล้าน เหมาตั๋วศึกแดงเดือดมาขายลดราคาแบบช็อกตาแตก บัตรราคา 20,000 บาท + บัตรซ้อมราคา 5000 บาท ลดราคาขาย 15,000 บาท และบัตรราคา 15,000 บาท ลดราคาเหลือ 11,000 บาท พร้อมกับบอกด้วยว่า บัตรซ้อม แจ็คสัน หวัง ใครโอนไว โอนก่อน เดี๋ยวเอาใบเลขที่ออเดอร์จับสลากแล้วเราไปกินข้าวกับ แจ็คสัน หวัง งานนี้มีการตั้งคำถามว่าทำได้จริงเหรอ ไหนทางผู้จัดระบุว่า 1 คน ซื้อได้แค่ 4 ใบเท่านั้น เรียกร้องให้ออกมาชี้แจงด่วนด้าน “วินิจ เลิศรัตนชัย” บิ๊กบอสเฟรชแอร์ ผู้จัดศึกแดงเดือด ออกมาชี้แจงว่าพิมรี่พาย ได้ตั๋ว 2 หมื่นใบ เป็นโควตาจาก 2 สโมสรซึ่งเหลือกลับมา ยันไม่มีขายบัตรซ้อม - มื้อพิเศษกับ แจ็คสัน อีกทั้งยังร้อนถึงสองสโมสรฟุตบอลระดับโลกลิเวอร์พูล และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้ออกมาแถลงการณ์ยืนยันว่าไม่มีการกินข้าว และไม่ยอมรับการนำตั๋วมาขายซ้ำ จนพิมรี่พายไลฟ์ขอให้จบเรื่องนี้ บอกเป็นไปตามที่ผู้จัดเขาออกข่าวนอกจากนี้ก็มีดรามาตามมาอีกเพียบ ทั้ง กล่องตักได้เศษทอง, ลูกค้ากินพริกทอดแล้วท้องเสีย, บราวนี่หมดอายุ, ปลาทูไม่ตรงปก, ด่ากลับคนทักยอดคนดูตกฮวบ ,ถุงพริกทอดแม่อิพิม ถูกยัดไส้เป็นยาไอซ์ จนเจ้าตัวออกมาโพสต์ “กูละเหนื่อยอะไรๆ ก็แม่อิพิมชั้นเพลียหญิงพูดตรงๆ”