“จันจิ จันจิรา” สานฝันฝากไข่สำเร็จเป็นของขวัญรับปีใหม่ให้ตัวเอง อนาคตจะมีน้องไหม? ค่อยว่ากัน

เรียกว่าสานฝันมอบของขวัญรับปีใหม่ให้ตนเองได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับนักแสดงสาวคนสวยซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาร่ายยาว โพสต์ทั้งภาพนิ่งและคลิป รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการฝากไข่ต่างๆ อย่างละเอียดยิบผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ด้วยข้อความว่า“mission complete first of all, i’m not pregnant พี่ไม่ได้ท้อง พี่ฝากไข่ อย่าตกใจจจ ,, แพลนไว้แล้วหละ ว่ามีไอเดียอยากฝากไข่ แต่ไม่มีเวลาซักทีเพราะกลัวเรื่องบวม พักฟื้น ปรึกษาพี่ๆที่เคยฝากไข่ ก็โอเคนะ แต่ก็ยังกังวล .. จนได้รู้จักกับ @gfc.bangkok คือ เป็นที่ๆสนุก และสบายใจมากที่เราจะตัดสินใจจะฝากไข่ที่นี่ คุณหมอเอ็ม พยาบาล หมิวจิ ทีมงาน แม่นมเนเน่ น่ารักมากกก และดูแลดีสุดๆ มา!! จะเหลาให้ฟังค่ะ ,,-วันแรกที่ปรึกษากับคุณหมอก็เจาะฮอร์โมน อัลตราซาวด์ในมดลูก อันนี้บอกตรงๆว่าหน่วงๆท้องน้อย แต่ไม่เจ็บค่ะ เพื่อตรวจว่าไข่เราตกมากี่ฟองน้า (จริงๆอยากบอก แต่เราทำคลิปไว้แล้วต้องรอดู )วันแรกเริ่มปักพุงเพื่อกระตุ้นไข่ พยาบาลหมิวจิก็สอนก่อนค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็น กลัวเบาๆว่าจะเจ็บไม๊ ไม่เลยค่ะ มันเสียวเข็มเฉยๆ แต่สามารถทำเองได้ ขอให้ตรงเวลา จันจิฉีดช่วงเวลา 20:00-22:00 ค่ะ ทางคลีนิคก็ตั้งกรุ๊ปเพื่อให้เราได้พูดคุย และ เตือนให้เราไม่ลืมฉีดยากินยา-นัดรอบสองเพื่อมาเช็คระดับฮอร์โมน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าห่วง แต่คุณหมอเป็นห่วงจนเก็บไปฝัน ..แต่ประเด็นจันจิลืมกินยากันตกไข่ไป 1 เม็ด คุณหมอเลยให้ยากันไข่ตกเพิ่ม แบบฉีด!!! สรุปฉีดเพิ่มอีก1 เข็ม และอัลตราซาวด์ดูน้องไข่ น้องใหญ่ขึ้น!! ท้องน้อยใหญ่ขึ้น นน.ขึ้น1 กก แต่ ทำงานใช้ชีวิตปกติ กางเกงแน่นหน่อ-นัดรอบสาม เพื่อมาดูน้องไข่อีกรอบ และหาวันนั้นเก็บไข่ ตื่นเต้นมากกก ลุ้นว่าจะมีไข่ใบอื่นๆโตทันกันไม๊ เค้าก็ทยอยโตกันนะ หวังในใจว่าวันจริง จะโตทันเก็บไม๊ แต่!!! ตลอดการฉีดฮอร์โมน ได้ยินคำว่า สวยมากบ่อยมากกก อันนี้ น่าจะผลพลอยได้จากฮอร์โมนนะคะ-วันที่สี่ วันเก็บไข่ นัดที่คลีนิค 6:30 เช้า เพราะไข่จะตกช่วงเช้า เดินไปเปลี่ยนชุด ไม่ทาเล็บ แต่งหน้า ไม่ฉีดน้ำหอม ได้เห็นหน้าหมอเอ็มก่อน สบายใจละ แต่ตอนนี้นไม่มีอะไรน่ากังลนอกจากยาสลบ ตื่นเต้นว่าเห้ยจะหลับตอนไหน จนเดินยาเข้าไป หลับไม่รู้ตัว รู้สึกตัวอีกทีปวดท้องหน่วงๆ เลยลองลืมตา เอ้า เสร็จแล้ว เร็วมาก ยังไม่มันหลับ มีการกินยาแก้คลื่นไส้ จิบน้ำหวาน งีบแปปนึง ก็ออกมาคุยกับคุณหมอและก็กลับบ้านได้!! แถมนอนพัก บ่ายๆออกไปเต้น แต่ถ้าแนะนำ วันนั้นนอนพักดีกว่าค่ะ อย่าซ่าเลยและแล้วกระบวนการ การฝากไข่ ตั้งแต่วันที่ 16-27 ธค 65 ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี !!!! ต้องขอบคุณ @gfc.bangkok มากๆนะคะ สำหรับของขวัญปีใหม่ในปีนี้ให้จันจิ ไม่ต้องกลัวเรื่องไข่แล้ว อนาคตจะมีน้องรึเปล่า ค่อยว่ากันนนน ทั้งหมดนี้ มีรีวิวทั้งคลิปเลย รอติดตามกันได้นะ แบบ ละเอียดยิบบบ #ปะกินะก๊ะ #GFCBangkok #ฝากไข่”