คู่ซี้ “เดอะ ทอยส์ & โบกี้ไลอ้อน” จัดเต็มคอนเสิร์ตเวทีเดียวกันในงาน “MEGA COUNTDOWN 2023”

กลายเป็นคู่ซี้สุดอินดี้ของวงการเพลงไปแล้วสำหรับ “เดอะทอยส์ - ธันวา บุญสูงเนิน” และ “โบกี้ไลอ้อน - พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ” ซึ่งทั้งคู่จะมาร่วมโชว์คอนเสิร์ตในเวทีเดียวกันในงาน “MEGA COUNTDOWN 2023” ที่จะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสุขส่งท้ายปี 2565 และร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของเมกาบางนางาน “MEGA COUNTDOWN 2023” จัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เพื่อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของการเป็นแลนด์มาร์คงานเคาท์ดาวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพตะวันออก ภายในงานมีไฮไลท์คือการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ POLYCAT, MEAN X SLAPKISS, COCKTAIL, SLOT MACHINE และ GETSUNOVA โดยประตูจะเปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเปิดให้ทุกคนได้ถ่ายภาพเก๋ ๆ แชร์ต่อความสุขนี้ได้ให้สนุกมากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายโอกาสครบรอบ 10 ปี ศูนย์การค้าเมกาบางนา ด้วย การแสดงแสง สี เสียงชุดพิเศษ ซึ่งจะทำให้ค่ำคืนส่งท้ายปี พ.ศ. 2565และพิเศษ สำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถแลกรับฟรี ชุด Enjoy Set ได้ฟรี ซึ่งภายในเซ็ตประกอบด้วยน้ำอัดลม, ป็อปคอร์น, LED Stick และ Tattoo Sticker ดีไซน์เก๋ ๆ เพื่อร่วมสนุกกับบรรยากาศงานเคาน์ดาวน์สุดมัน โดยสามารถแลกรับสิทธิ์ล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณในวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2565 หรือบูธกิจกรรมในงาน MEGA COUNTDOWN 2023 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00-00.00 น.กำหนดการแสดงของศิลปินงาน MEGA COUNTDOWN 202317.30 น. POLYCAT19.00 น. MEAN X SLAPKISS20.00 น. COCKTAIL21.00 น. THE TOYS22.00 น. BOWKYLION23.00 น. SLOT MACHINE00.00 น. GETSUNOVA