“ป้าตือ สมบัษร” เผยห้อยแชนเดอเลียร์ คือเซ็กส์ที่ฮาร์ดคอร์และไม่มีวันลืม รับตั้งแต่ฉีดวัคซีนแล้วเซ็กส์จัดขึ้น

มาเผยเรื่องราวลับๆ ใต้เตียงของตัวเองในรายการ I KAN TEACHA สำหรับหรือที่ตอนนี้ใครๆ เรียกกันว่าโดยเล่าว่ากฎเหล็กของตัวเอง ก็คือจะไม่กินนายแบบ หรือคนในวงการเดียวกันเด็ดขาด“บอกตรงๆ ว่ามี แต่เราก็บอกกับเขาไปว่าเรามีแฟนแล้ว เรื่องนี้ไม่ได้เลยจริงๆ เป็นเรื่องที่เราถือเลยคือเราทำงาน เราจะทรีตให้คนทำงาน เป็นเพื่อน เป็นพี่น้องกัน เป็นคนในครอบครัว จะมาให้คนทำงานในวงการมาจีบเราไม่เอา คำว่าเด็กเส้นไม่มีเลยสำหรับเรา”เล่าเซ็กส์ที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดในชีวิต คือ ห้อยแชนเดอเลียร์“เซ็กส์ที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดในชีวิต คือประมาณตี 5 อยู่ๆ ก็มีผู้ชายคนนึงใส่เสื้อทีเชิ้ตขาว กางเกงยีนส์ หน้าตาเหมือน บอน โจวี่ คือร็อกสตาร์มาเลย เขาก็มาทักทาย เรียกฉันแหม่ม ระวังกระเป๋าด้วยนะครับ ฉันก็ขอบคุณค่ะ แล้วก็เล่นต่อ เขาก็พยายามหาเรื่องมาคุยกับเราฉันก็ถามกลับว่าแล้วคุณไปไหนต่อ เขาก็บอกว่าไปไหนก็ได้ เดี๋ยวฉันจะพาคุณขับรถไปเที่ยวต่อ ฉันก็โอเค พอเดินไปถึงหน้าเบลลาจิโอ หูยยย ฉันเห็นรถสปอร์ตสีแดง ฉันก็ไปทันทีถามว่าเขาเป็นใคร ฉันก็ไม่รู้ ระหว่างที่นั่งรถสปอร์ตสีแดงอยู่ ฉันก็ถามเขาว่าคุณทำงานอะไร เขาก็บอกว่าเขาเป็นนักร้องวันนั้นฉันก็ซื้อมา 2 กล่อง แล้วเขาก็ขับพาฉันเข้าโมเทลไป ซึ่งไม่มีคนเลยเพราะมันเช้า แล้วเขาก็บอกพนักงาน ปิดโมเทลเลย เพื่อที่จะ something in the rain เขาเปิดประตู เปิดหน้าต่างให้เสียงฝนเข้ามาในห้อง แล้วก็หันมาบอกฉันว่า ยูไปห้อยแชนเดอเลียร์ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นท่ายังไง ต้องไปศึกษากันเอาเองนะ”เป็นเซ็กส์ที่ไม่มีวันลืมฉันเลยบอกเดี๋ยววันนี้บ่าย 2 โมงเรามาเจอกันที่หน้าร้านชาแนล ตรงเบลลาจิโอ นะ ถึงห้องฉันก็หลับ แต่พอตื่นขึ้นมาบ่าย 2 โมงแล้ว ฉันก็รีบไปสุดชีวิต ไปทั้งชุดนอนเลย ปรากฎเลทไปเกือบชั่วโมง ก็ไม่เจอกัน ก็ไม่ได้เจอกันไปตลอดกาลเลย”ขึ้นเลข 6 แล้วยังแอ็กทีฟเรื่องเซ็กส์ เผยตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมารู้สึกว่าตัวเองเซ็กส์จัดขึ้น“ฉันก็ค่อนข้างมั่นใจตัวเองในเรื่องนี้พอตัว สำหรับฉัน sex is my life ไม่ใช่แฟชั่น แฟชั่นคือที่สอง แฟชั่นคือการนำส่งไปสู่เซ็กส์ ฉันยังแอ็กทีฟเรื่องเซ็กส์อยู่ตลอดเวลา (มีข่าวมาว่าตั้งแต่ป้าตือไปฉีดยามา ป้ามีความว้อนท์?)มันคงไม่เกี่ยวกับการแพทย์หรอก มันอาจจะเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกของเราที่รู้สึกว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเซ็กส์จัดขึ้น เป็นเรื่องของฉันเองไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์”เผยเทคนิคการมีเซ็กส์ ต้องห้ามใช้คำว่า fucking แต่ต้องใช้คำว่า make love ให้ได้“ผู้ชายไม่เหมือนกันสักคน การที่เราจะมีเซ็กส์กับใคร เราต้องรู้ว่าจุดไหนคือจุดที่เขาพอใจ เสียวที่สุด บางคนชอบให้เราเลียข้อศอก บางคนชอบให้เราเลียนิ้วโป้ง หรือบางคนชอบให้เราเลียตรงหัวเข่า เทคนิคของฉันคือ คืนแรกต้องปล่อยของให้หมดเลยทุกจุด จุดไหนที่เขาบิด นั่นแหละ เน้นไปเลย ต้องเน้น ฉันว่าเรื่องเซ็กส์สำหรับทุกคนมันมีเฟทิช (fetish=การจินตนาการ แรงกระตุ้น รวมถึงเกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งของต่างๆหรืออวัยวะที่ไม่ใช่อวัยวะเพศเพื่อตอบสนองกามอารมณ์ เป็นการเร้าอารมณ์อีกหนึ่งทาง)การมีเซ็กส์ ต้องห้ามใช้คำว่า fucking ต้องใช้คำว่า make love ให้ได้ ถ้าเมื่อไหร่เราใช้คำว่า make love ยังไงก็ได้ ยังไงก็ติด เพราะมันมาด้วยอารมณ์และความรู้สึก ฉะนั้นเราต้องเสิร์ฟแค่เสียงลงหายใจแล้วค่อยๆไป แล้วส่งสัญญาณมา (คนที่เห็นใน tiktok มีอะไรกับเขา?)ไม่ มันยังไม่ชัดเจน แล้วฉันก็พูดไม่ได้ เขาต้องเป็นคนพูดก่อน คือทุกวันนี้เขาก็มานั่งเฝ้าเราต้องเราไลฟ์ติ๊กต่อกนะ แต่เขาไม่พูด ก็มองเฉยๆ บางทีก็มาแอบฟัง