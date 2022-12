Aurora Diamond ปล่อยคอลเลกชั่นเพชรใบเซอร์น้ำหนักเริ่มต้นน้อยที่สุด 0.08 กะรัต ตอบโจทย์เทศกาลของขวัญปลายปี

ออกคอลเลกชันใหม่ พร้อมชวนมอบของขวัญในเทศกาลความสุขปลายปีนี้ กับเครื่องประดับเพชรใบเซอร์น้ำหนักเริ่มต้นตั้งแต่ 0.08 กะรัต ตามปณิธานของแบรนด์ที่อยากให้คนไทยได้ใส่เครื่องประดับเพชรคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึง พร้อมประกาศเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจเครื่องประดับเพชรขับเคลื่อนสร้างค่านิยมที่ยั่งยืน การันตีแหล่งที่มาของเพชรที่ได้ช่วยเหลือโลก ผู้คน และสิ่งแวดล้อม รับรองคุณภาพโดยสถาบันรับรองคุณภาพเพชรยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง De Beers ด้วยมาตรฐานใบเซอร์ Code of Origin (CoO)ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจเพชร บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เครื่องประดับเพชรเป็นเครื่องประดับกลุ่มหนึ่งที่วางจําหน่ายในร้านออโรร่ามานานกว่า 50 ปี เน้นคุณภาพที่มาพร้อมราคาที่เอื้อมถึง ดีไซน์ทันสมัย เรียบหรู และสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวัน เรามุ่งเน้นใส่ใจพิถีพิถันในการคัดสรรคุณภาพเพชรและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในช่วงเวลาที่สำคัญ เพราะเครื่องประดับทุกชิ้นเปรียบเสมือนของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่าที่ให้กับตัวเองและคนที่เรารักใบเซอร์ (Certificate) หรือใบรับรองคุณภาพเพชรเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจของผู้บริโภค ในการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเพชร เพราะมีการรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการประเมินคุณภาพเพชรโดยตรง เป็นกลาง และมีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครื่องประดับเพชรใบเซอร์ในช่วงน้ำหนักเพชรที่หลากหลายมากขึ้น ออโรร่าไดมอนด์เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่นำเสนอคอลเลกชันเครื่องประดับเพชรใบเซอร์น้ำหนักเริ่มต้นตั้งแต่ 0.08 กะรัตขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นช่วงน้ำหนักเพชรที่หลากหลายมากกว่าในท้องตลาด เพราะแบรนด์เพชรทั่วไปจะรับรองเพชรใบเซอร์น้ำหนักตั้งแต่ 0.30 กะรัตขึ้นไปเท่านั้น แต่เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้ครอบครองเพชรใบเซอร์ที่มีคุณภาพ ในราคาจับต้องได้ ออโรร่าไดมอนด์จึงขยายช่วงน้ำหนักเพชรใบเซอร์ในขนาดที่เล็กลง เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเพชรใบเซอร์ขนาดเล็กด้วยคอลเลกชันเพชรใบเซอร์จากออโรร่าไดมอนด์ นอกจากจะเริ่มต้นที่น้ำหนักน้อยที่สุด 0.08 กะรัต เรายังคัดเลือกสถาบันระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือยาวนานกว่า 140 ปี อย่าง De Beers สถาบันรับรองคุณภาพเพชรจากประเทศอังกฤษ มารับรองคุณภาพเพชรและแหล่งที่มาของเพชรออโรร่าไดมอนด์ โดยใบเซอร์ที่มีสัญลักษณ์ Code of Origin (CoO) มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับมอบเพชรแท้ที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างแน่นอน เนื่องจาก De Beers ตรวจสอบเฉพาะเพชรที่มาจากธรรมชาติเท่านั้น จึงปราศจากเพชรสังเคราะห์หรือเพชรเลียนแบบ พร้อมรับรองมาตรฐาน 5C’s ซึ่งเหนือกว่าเกณฑ์ประเมินทั่วไปที่ใช้หลัก 4C's ประเมินเพชรตามรายละเอียดที่มีทั้งสี (Color) น้ำหนัก (Carat) ความสะอาด (Clarity) การเจียระไน (Cut) และความมั่นใจ (Confidence)“Aurora Diamond มอบความเอ็กซ์คลูซีฟแก่ผู้ครอบครองเพชรเมื่อเห็นสัญลักษณ์ Code of Origin (CoO) คือ รหัสที่กำหนดขึ้นมาเฉพาะสำหรับเพชรของคุณ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเพชรเม็ดนี้มาจากธรรมชาติ และค้นพบโดย De Beers รหัสนี้เป็นข้อความที่จารึกลงบนเพชรของคุณ และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า”นอกจากนี้ ออโรร่าไดมอนด์ยังมีเครื่องประดับเพชรสุดเลอค่า LEVA Collection ถือเป็นเครื่องประดับเพชรไลน์พรีเมียมที่เป็นเพชรแท้หายาก พบเพียง 2% ในโลก มีน้ำหนักตั้งแต่ 0.18 กะรัตขึ้นไป และได้รับใบเซอร์รับรองจาก 3 สถาบัน ได้แก่ De Beers Institute of Diamond (เดอเบียร์ส), Sarine (ซารีน) และใบรับรองจาก Aurora Diamond โดยความงดงามฉบับเพชรแท้ของ Aurora Diamond ที่อยู่ใน LEVA Collection โดดเด่นที่เอกลักษณ์ของเพชรแท้ที่หายากมาก จากการคัดสรรเพชรที่เปล่งประกายงดงามที่สุดระดับ Ultimate Light Performance ทุกเม็ด และแสงที่ส่องประกายเหนือกว่านี้สามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่า เหมาะสำหรับเป็นของขวัญเลอค่าให้กับคนพิเศษในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้นอกจากมั่นใจในความสวยงามและคุณภาพแล้ว ผู้ครอบครอง Aurora Diamond ยังภาคภูมิใจจากการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกยั่งยืน ด้วยการมีส่วนช่วยเหลือผู้คนตั้งแต่ต้นน้ำในอุตสาหกรรมเพชรในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุข รวมไปถึงการปกป้องเด็กและสตรี ไปจนถึงช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์สัตว์ป่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี 2030“เนื่องจากเพชรทุกเม็ดที่ค้นพบโดย De Beers สร้างความภูมิใจให้แก่ผู้ครอบครองไปอีกขั้น ในฐานะการเป็นผู้ให้ เพราะเพชรที่มีสัญลักษณ์ CoO รวมถึง Leva Collection ช่วยส่งเสริมให้ผู้คนในพื้นที่แหล่งผลิตเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งการซื้อเพชร CoO ยังช่วยลดการบุกรุกผืนป่า ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมความยั่งยืนให้กับโลกด้วย เพราะทุกขั้นตอนการผลิตเพชร CoO อยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน (Sustainability) โดยมีเป้าหมายคือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี 2030”ร่วมเติมเต็มความสุขและรอยยิ้มให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ มอบของขวัญล้ำค่าในเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ด้วย Aurora Diamond แบรนด์เพชรเดียวที่มีเพชรใบเซอร์ CoO น้ำหนัก 0.08 กะรัต สู่การเป็นเจ้าของความงดงามเปล่งประกายที่จับต้องได้ที่ Aurora Diamond ในร้านห้างเพชรทองออโรร่า 215สาขาทั่วประเทศ หรือติดตามได้ที่ https://www.auroradiamondofficial.com และ facebook.com/AuroraDiamondOfficial