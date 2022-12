"หมิว สิริลภัส" หัวใจพองโต หย่อนภาพคู่หนุ่มคนใหม่ "ฟาโรห์" ยูทูบเบอร์คนดัง เปิดตัวรับปีใหม่

หัวใจไม่ว่างแล้วหลังจากที่ครองโสดมาได้สักพัก สำหรับนักแสดงสาว "หมิว สิริลภัส กองตระการ" ที่ล่าสุดเจ้าตัวเปิดตัวแฟนหนุ่มส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวโดยสาว "หมิว สิริลภัส" ได้โพสต์ภาพคู่ "ฟาโรห์ เตชภณ คำสีแก้ว" ยูทูบเบอร์คนดัง ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีในฐานะผู้ก่อตั้ง The Common Thread และระบุข้อความว่า "ขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องดีๆในปีที่ร้ายๆของหมิวนะ สนุกทุกครั้งที่ได้ไปทำอะไรด้วยกัน อยู่ทำอะไรดีๆให้คนอื่นด้วยกันไปเรื่อยๆนะ ขอบคุณที่อยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิต Officially not single but busy @Faro Haste"งานนี้ทำเอาแฟนๆ และแฟนคลับที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักที่สดใสของทั้งคู่กันอย่างมากมาย