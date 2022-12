“บุ๋น-เปรม” คอลแลปส์ “เจิงชินฮัว-เผิงเชียนโย่ว” โปรโมท 2  ซีรีส์ Between Us (เชือกป่าน) และ Oh No! Here Comes Trouble

จบไปแล้วสำหรับงานสุดยิ่งใหญ่ประจำปีของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) กับงาน “iQIYI 2022 Year in Binge รวมความสนุกสุดปังตลอดทั้งปี” งานที่ได้สรุปความสำเร็จและการเติบโตของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนำเอเชียในปี 2022 แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในดวงใจของแฟนๆ รวมไปถึงการเผยถึงซีรีส์คุณภาพน่าดูเรื่องใหม่ๆประจำปี 2023 ซึ่งงานนี้ได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนทั้งไทย มาเลเซีย สิงคโปร์และอีกหลายๆประเทศอย่างคับคั่งนอกจากนี้ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ยังได้จัดกิจกรรมคอลแลปส์พิเศษสุดยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์กับกิจกรรม iQIYI Young Stars ซึ่งเป็นการนำสองนักแสดงซีรีส์ชื่อดังจากทั้ง 2 เรื่อง นำทีมโดยคู่จิ้นซีรีส์วายชื่อดังของไทย บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย และ เปรม-วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์ จากซีรีส์ Between Us เชือกป่าน และ เจิงชินฮัว และ เผิงเชียนโย่ว สองนักแสดงมากฝีมือชื่อดังแห่งยุค จากซีรีส์ Oh No! Here Comes Trouble มาร่วมกันตอบคำถามและร่วมเล่นเกมส์ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและครึกครื้นอย่างมากโดยระหว่างสัมภาษณ์มีคำถามที่ให้ทั้งสองฝ่ายบอกความน่าดูของซีรีส์อีกฝ่าย ทางด้าน บุ๋น-เปรม ตอบว่า “หลังจากที่พวกเราได้ดูตัวอย่างซีรีส์ Oh No! Here Comes Trouble แล้ว พวกเราชอบ CG ของเรื่องนี้ สมจริงมาก ยิ่งตัวละครมีการใช้พลังวิเศษด้วย ยิ่งน่าติดตามเข้าไปใหญ่ พวกเราจะรอรับชมซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนครับ” และสำหรับ เจิงชินฮัว และ เผิงเชียนโย่ว กล่าวถึงความน่าชมของซีรีส์ Between Us เชือกป่านว่า “พวกเราทั้งสองชอบการเล่าเรื่องของซีรีส์ โปรดักชั่นก็อลังการ พล็อตเรื่องดีมากๆครับ พวกเราอยากลองเล่นบทบาทแนวนี้เหมือนกันครับ”อีกช่วงที่น่าสนใจมากๆ คือช่วง iQIYI โรงเรียนสอนภาษา ซึ่งเป็นการให้นักแสดงสอนภาษาตัวเองให้อีกฝ่ายจากคำพูดสุดฮิตบนโลกออนไลน์ เช่น 不国小生的恋爱 (ปู๋ชื่อกั๋วเสี่ยวเตอะเลี่ยนอ้าย) แปลว่ามิตรภาพของเราจะคงอยู่ตลอดไป! และ 超好看,爱奇艺上才有! (ชาวห่าวค่าน อ้ายฉีอี้ช่างฉายโยว) แปลว่า ซีรีส์ดีๆต้อง iQIYI เท่านั้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายพูดภาษาอีกฝ่ายได้อย่างเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา โดยก่อนที่จะร่ำลากันไป ทั้งสองก็ได้กล่าวขอบคุณแฟนๆที่ติดตามและซัพพอร์ตพวกเขาและซีรีส์มาโดยตลอด หวังว่าจะได้เจอทุกคนในเร็วๆวันโดยอย่างที่เราทราบถึงความนิยมของ บุ๋น-เปรม สองนักแสดงมากความสามารถจาก Between Us เชือกป่าน ซึ่งไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมในไทย แต่ยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากต่างประเทศ หลังจากกิจกรรมคอลแลปส์สุดพิเศษจบลง ทั้งสองยังได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อต่างประเทศที่ได้จ่อคิวรอสัมภาษณ์ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อนิตยสาร และสื่อออนไลน์อย่างคับคั่งแฟนๆสามารถติดตามรับชมซีรีส์เรื่อง Between Us เชือกป่าน ได้แล้วบนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเตรียมติดตามรับชมออริจินัลซีรีส์ Oh No! Here Comes Trouble ในปี 2023 บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) เท่านั้น!