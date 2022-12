ออร่ากระจาย“มาร์ก ต้วน-ใหม่ ดาวิกา” นำทัพซุปตาร์ ฉลองเปิด Bulgari Serpenti Light Up ครั้งแรกในไทย

​ยกให้เป็นงานอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ณ จุดแลนด์มาร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ ในฐานะ Friend of The House บุลการี เซ้าท์เอเชีย-แปซิฟิค แท็กทีม แขกพิเศษ ศิลปินสุดฮอตจากเกาหลี มาร์ก ต้วน (Mark Tuan) หรือ “มาร์ค GOT7” มาสาดความหล่อ ออร่ากระจาย พร้อมด้วยซุปตาร์ตัวท็อประดับประเทศ เก้า-สุภัสสรา ธนชาต, มิน-พีชญา วัฒนามนตรี, พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, สกาย-วงศ์รวี นทีธร, เต-ตะวัน วิหครัตน์, นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ, บิว-จักรพันธ์ พุทธา, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, เจษ-เจษฎ์พิพัฒน์ ติละพรพัฒน์, อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์, มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ร่วมงาน Bulgari Serpenti Light Up ของ บุลการี (Bulgari) ช่างอัญมณีแห่งโรมัน (Roman Jeweler) ฉลองเปิดไฟคริสต์มาส เซอร์เพนติ เนคเลซ ไลท์ สตรัคเจอร์ (Serpenti Necklace Light Structure) ติดตั้งแบบฟรีสแตน-ดิ้งด้วยขนาดสูง 18.5 เมตร ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่แบรนด์เคยทำมา พร้อมการแสดงดอกไม้ไฟตลอดริมโค้งน้ำเจ้าพระยา รัศมียาวกว่า 2,000 เมตร เป็นเวลากว่า 3 นาที ซึ่งเป็นการแสดงดอกไม้ไฟที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมี ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงไฟเลเซอร์ การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยอันน่าจดจำ ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565​“ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่” เผยว่า ในฐานะ Friend of The House บุลการี เซ้าท์เอเชีย-แปซิฟิค ใหม่อยากให้ทุกคนได้มาชมความอัศจรรย์ของไฟคริสต์มาส เซอร์เพนติ เนคเลซ ไลท์ สตรัคเจอร์ ติดตั้งด้วยไฟ LED ขนาดเล็กถึง 150,000 ดวง ได้แรงบันดาลใจจากสร้อยคองูอันเป็นไอคอนิกของบุลการี และที่สำคัญยังสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ผ่าน Line Official @BVLGARITH​พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดช เผยว่า วันนี้เครื่องประดับที่พีสวมใส่สร้อยคองูอันเป็นไอคอนิกของบุลการี แล้วก็มีกำไล และแหวนด้วย เป็นดีไซน์ที่พีชื่นชอบมากเลยครับ ดีใจมาก ๆ ที่ได้มาร่วมงานวันนี้ สุดท้ายก็ขอฝากให้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมา แวะมาชม เซอร์เพนติ เนคเลซ ไลท์ สตรัคเจอร์ ของบลูการี กันด้วยนะครับ”ร่วมสัมผัสความอัศจรรย์ เซอร์เพนติ เนคเลซ ไลท์ สตรัคเจอร์ ประติมากรรมประดับไฟ พร้อมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม