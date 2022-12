“ใหม่ ดาวิกา” ช็อตฟีลล้านโวลต์ ไลฟ์กับ “เต๋อ” เจอเรียกป้า! วอนอย่าดรามา “เดมี่” หยิก “แมทธิว-ลีเดีย” สอนลูกดีแล้ว

เรียกว่ามีหลายกระแสเลยทีเดียว สำหรับเหตุการณ์ที่หรือเด็กหญิงแป๋วแหวว ลูกสาวของหยิกแขน สาวกลางงาน จนกลายเป็นมีมที่คนแชร์กันไปทั่ว บ้างก็ฮากับความน่ารักน่าเอ็นดู บ้างก็ดรามาแรงว่าไม่สั่งสอนลูก ซึ่งงานนี้ “แมทธิว” ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้ว ว่าไม่รู้จะสอนยังไงเพราะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึง และ “ลีเดีย” ก็มีแอบน้อยใจที่ถูกด่าล่าสุด (23 ธ.ค.) ได้เจอสาว “ใหม่ ดาวิกา” ที่มาร่วมงาน Bulgari Serpenti Light Up ฉลองเปิดไฟคริสต์มาสรูปสร้อยคองูอันเป็นไอคอนิกของบุลการี ครั้งแรกในประเทศไทย ในฐานะ Friend of The House บุลการี เซาท์เอเชีย-แปซิฟิค เจ้าตัวก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ ว่าไม่เอา อย่าดรามาเลย“ได้คุยกับพี่ลีเดียแล้วค่ะ พอมันเป็นประเด็น ดาวิรู้สึกตลกมาก ตลกในความน่ารักของน้อง เขาเป็นเด็ก วันนั้นเขาหยุมดาวิเสร็จ เขาก็ไปหยุมแม่ หยุมคนโน้นหยุมคนนี้ เหมือนเขาเล่น ดูจากรูปไม่น่าจะสะกิด แต่ว่ามันน่ารักแล้วตอนที่หน้าหนูยิ้มแล้วมันดูฝืนๆ มันมีคำในใจเป็นหมื่นล้านคำเลย มันเจ็บวัคซีนมากเลย คือทำอะไรไม่ได้ทุกคนเข้าใจเดมี่ไหม แป๋วแหวว การที่แป๋วแหววมาโดนตัวเรา มันคือที่สุดแล้ว เราอยากจะหันไปหยิกแก้มเขา ไปเล่นกับเขา พอเด็กมาโดนตัวเรา ในฐานะที่เราเป็นน้า เราต้องยืนนิ่งๆ แล้วให้น้องเล่นกับเรา หยุมไปเลยลูก น่ารักขนาดนี้หยุมไปเลยลูก”ป้องน้องไม่ได้หยิกแรง แต่เจ็บมากเพราะอักเสบวัคซีน สำหรับ “เดมี่” หยุมได้ตลอด“เจ็บเลย เจ็บมาก เพราะมันเพิ่งฉีดวัคซีนอยู่ไง แล้วพี่แมทธิวหันมาอุ้ยแดงหมดเลย มันแดงวัคซีนแต่เราไม่กล้าบอกเขา จริงๆ แล้วเดมี่ไม่ได้หยิกแรงเลยค่ะ ที่มันแดงเพราะมันกำลังอักเสบ น้องไม่มีเล็บค่ะเจอพี่ใหม่ทุกครั้ง หยุมได้ตลอดสำหรับเดมี่ เอาไหล่เข้าหาเลย หลังจากมีประเด็นนั้น เจอเพื่อนๆ หยิกใหม่หมดเลย แล้วหยิกที่เดิมทุกคน หยิกจริงๆ นะ หยิกไปเลย อยากหยิกใหม่ หยิกเลย”วอนอย่าดรามาเพราะมันไม่มีอะไร ไม่ได้รู้สึกเนกาทีฟกลับเรื่องนี้ “แมทธิว-ลิเดีย” สอนลูกดีอยู่แล้ว“ใหม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีม คือเห็นทุกคนหัวเราะมีความสุขก็ดีค่ะ แล้วเห็นทุกคนดรามาด้วย อย่าดรามานะ ไม่เอาๆ อย่าดรามาเรื่องนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยค่ะ อยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของเด็กแล้วเอ็นจอย พวกเราที่ลงรูปกันอยากให้ทุกคนมีความสุข มีรอยยิ้ม ไม่อยากให้ดรามา ไม่เอา อย่าดรามาเลยใหม่เห็นแล้วใหม่นอยด์มาก ใหม่ไม่อยากให้ครอบครัวพี่เขาต้องเศร้า เขาเลี้ยงลูกดีอยู่แล้ว”ด้านหวานใจ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” เห็นข่าวแล้วชอบมาก“เขาชอบมาก เขาส่งมาล้อหนู ก็บอกแล้วแป๋วแหววคนเดียวที่ใหม่ให้หยิก”เตรียมออกซิงเกิลใหม่ ก.พ. ปีหน้า เป็นเพลงช้าและเป็นเพลงสากล“มีค่ะ ซิงเกิลต่อไปจะสตรีมมิ่งเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ ทุกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวรอไปฟังกันว่าจะเป็นเพลงแนวไหน เป็นเพลงช้า ยังไม่ฟีเจอริ่งกับใคร ยังไม่ถ่ายเอ็มวีแต่ว่าเพลงเสร็จเรียบร้อย มันจะเป็นเพลงคนละแนวกับชอบป่ะเนี่ยใหม่ชอบผลงานเขา ใหม่ก็เลยติดต่อไป เขาเป็นศิลปินอยู่แล้ว ไบร์ท (วชิรวิชญ์ ชีวอารี) แนะนำให้ ใบ้แค่นี้ค่ะ”ให้ใครฟังก็บอกว่าชอบหมด“แน่นอนค่ะ ดาวิก็ให้พี่เต๋อฟัง ให้เพื่อนฟัง เขาชอบนะคะ ทุกคนรอบตัวจะบอกว่าชอบ ไม่รู้บอกให้รู้สึกดีหรือเปล่านะ คือใหม่ชอบเพราะมันเป็นเพลงที่เพอร์เซอนอลมากๆ เดี๋ยวลองฟังดูกันนะคะว่าจะชอบไหม”ช็อกสั่งเสื้อคนได้เสื้อแมว แต่สุดท้ายก็ใส่ได้ตอนมามันหดเหลือแค่นี้แต่โชคดีที่มันขยายได้ มันก็เลยขยายไปเรื่อย จริงๆ ใหม่ว่าปิงปอง(ธงชัย ทองกันธม) ใส่ได้ แต่โมเมนต์แรกที่เปิดกล่องมา ใครจะใส่ได้ มันมาแล้วราคาแพงไง ผลสุดท้ายก็ใส่ได้ เสื้อมันยืดค่ะ มันคือไซส์ปกติแต่ว่าผ้ามันยืดได้ ราคาหลักพันเป็นแบรนด์ค่ะ สำหรับดาวิพันก็แพงแล้วไง แต่ใส่ได้ ใส่ดีไม่ขาด”ช็อตฟีลล้านโวลต์! ไลฟ์ติ๊กต๊อกกับ “เต๋อ” โดนเรียกป้า บอกเรียกดาวิเฉยๆ ก็ได้ ขออายุเยอะกว่านี้เดี๋ยวให้เรียกเรียกเป็นเพื่อนก็ได้ ดาวิ ถ้าเรียกน้องมันก็ไม่ค่อยได้แล้วไงตอนนี้ เรียกดาวิก็ได้ เดี๋ยวขออายุเยอะอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวให้เรียก”