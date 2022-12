“เปิ้ล ไอริณ” แฉจัดเต็ม ถูกนักร้องดังขโมยเพลงไปปู้ยี่ปู้ยำ แหกกี!

เปิดบ้านตัวเองย่านพระยาสุเรนทร์ถ่ายทำ MV ซิงเกิลใหม่ MONEY (ฟังแล้วรวย) ร้องเอง เล่นเอง เปลือยเอง ทุบกระปุกลงทุนกว่าครึ่งล้าน สำหรับ” งานนี้เจ้าตัวเผยถึงแรงบันดาลใจ พร้อมแฉแซ่บๆ เหตุที่กลับมาทำเพลง ทั้งที่ห่างไปนานถึง 6 ปี เพราะถูกนักร้องดังขโมยเพลง เดือดปุดๆ ซึ่งแม้เจ้าตัวเผยว่าไม่อยากพูดถึงให้เป็นอัปมงคล แต่การใบ้ของเจ้าตัว รับรองว่ารู้เลยว่าหมายถึงใคร“โอ้โห บอกได้เลยว่าเบรกงานเพลงมาประมาณ 6 ปีเลยค่ะ ไม่ได้จับงานเพลงเลย แต่ว่าเพลงนี้ทำมาตั้งแต่ 6 ปีก่อนแล้ว ตอนแรกวันที่เรานัดถ่ายเอ็มวีกลายเป็นวันแรกที่เคอร์ฟิวก็เลยเบรกยาวมาเลยถึงตอนนี้ใช้เวลาทั้งหมด 6 ปีเต็มเพลงนี้ชื่อเพลง money ค่ะ ตั้งชื่อนี้มาตั้งแต่เมื่อ 6 ปีก่อนแล้ว เพิ่มวงเล็บว่า ฟังแล้วรวย เข้าไป เพลงนี้ความพิเศษคือเป็นเพลงแรกของวงการบันเทิงไทยที่เป็นเพลงฮิปฮอป ที่ให้กำลังใจผู้คน เพราะว่าเพลงนี้เปิ้ลเอาประสบการณ์ของตัวเอง เริ่มตั้งแต่ทำงานหาเงิน เล่าถึงความยากลำบาก และเป็นการให้กำลังใจกับเด็กรุ่นใหม่ด้วยส่วนเนื้อหาเพลงถ้าคนกลับไปย้อนดูอินสตาแกรม เปิ้ลลากกระเป๋าแบกไปคนเดียวที่ห้วยกุ๊บกั๊บ เชียงใหม่ 3 วันเต็มๆ ที่ขึ้นไปอยู่บนยอดดอยที่ไม่มีไฟฟ้า ห้วยกุ๊บกั๊บ 1-2 ปีก่อน ไม่มีไฟฟ้า เปิ้ลกลับไปแก้เพลง ไปทำงาน แล้วหลังจากนั้นกลับมาเพลงเสร็จเปิ้ลรู้สึกภูมิใจมากๆ คือทุกอย่างมันออกมาจากหนึ่งสมองสองมือ ทุกถ้อยคำของเพลงนี้เปิ้ลเขียนด้วยตัวเองเลยพอกลับมาปุ๊บก็เรียกประชุมโปรดิวเซอร์งานชิ้นนี้ ปรากฏว่าเขาก็เอาลูกน้องมาเรคคอร์ดเพลงของเปิ้ลไปหมดเลย ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็พยายามติดต่อเขา เขาไม่รับโทรศัพท์ แล้วก็เงียบหายไปเลย ผ่านไปประมาณ 2 เดือน ก็กลายไปเป็นเพลงของศิลปินอีกคนหนึ่ง ชื่อเพลงก็เหมือนกันซึ่งเปิ้ลปรึกษาทนายเจมส์ (นิติธร แก้วโต) แล้ว ทนายเจมส์บอกว่าฟ้องไปก็ชนะ เพราะเปิ้ลมีสตอรี่บอร์ด มีการทำงานอย่างชัดเจน แต่วันนี้วันมงคลอย่าพูดเรื่องอัปมงคลดีกว่าค่ะ เอาเป็นว่าถ้าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาทำเพลงที่ออกมาเหมือนใคร เปิ้ลพูดได้เลยว่าเปิ้ลไม่ทำอะไรอย่างนั้น เพราะว่าเปิ้ลไม่สามารถด้อยค่าความเป็นศิลปินตัวเอง เป็นอีขี้ขโมยได้”รับไม่ได้ เพลงที่ทำจากหนึ่งสมองสองมือ ถูกเอาไปปู้ยี่ปู้ยำ แหกกี!“ถามว่าศิลปินเขารู้ไหม อะไรที่เปิ้ลไม่รู้เปิ้ลก็จะบอกว่าเปิ้ลไม่ทราบ แต่เท่าที่เปิ้ลรู้คือ ถามว่าทำไมไม่ออกไปพูดตอนนั้น เพราะว่าไม่อยากเป็นหมากของใครเพื่อวางเกมค่ะ เปิ้ลรู้สึกว่ามองในแง่ที่ดีนะ เราตั้งใจจะถ่ายทอดสิ่งดีๆ ให้กับสังคมเฮิร์ตหนีเข้าป่า ทุบกระปุกครึ่งล้านทำเพลงแต่รู้ไหมเพลงนี้ควักเงินกว่าครึ่งล้านในการทำ ไม่ได้เวอร์นะ เพราะมีทั้งฉากเรือยอชต์ มีรถปอร์เช่ เพลงนี้ลงทุนทุ่มสุดตัวเลย ทุบกระปุกนะ เปิ้ลไม่ได้ร่ำรวยอะไร แต่เราทำอะไรค่อนข้างเต็มที่ค่ะในเพลงช่วงต้นเราจะกล่าวถึงความสุขนิยม ที่ต้นเพลงบอกว่า เงินเท่านั้นที่น็อก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราโบยบิน (ร้องเพลง) อันนี้เปิ้ลแต่งเองทุกคำเลยนะคะ อีกท่อนหนึ่ง ฉันเกิดมาเพื่อปัง แบงก์สีเทาคือพลัง รถถ้าไม่หรูไม่อยากเอาตูดไปถูเบาะ (ร้องเพลง) เพลงนี้เป็นเหมือนให้กำลังใจผู้คน ตอนแรกเราพูดถึงความสุขสบายความอวดรวย แต่ตอนท้ายเพลงจะร้องว่า กูเองก็เคยจนมาก่อน but now i con do ใช้เงินมาเป็นฟ่อน ถ้าหวังแค่ขอผัวก็ถือว่ายังอ่อน”เอาหัวใจใส่เพลง“เปิ้ลเอาหัวใจออกมาเล่าเรื่อง นึกภาพว่าเด็กรุ่นใหม่กำลังยืนฟังเพลงเปิ้ลพูดอะไรสักอย่าง แต่ตอนจบเปิ้ลนึกคำในหนังสือที่อ่านประโยคหนึ่งแล้วทำให้เราสู้ ก็เลยร้องเป็นเพลงออกมาว่า กูไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่ร่ำรวย แต่ครอบครัวที่ร่ำรวยจะเกิดจากกูเว้ยส่วนที่เลือกโลเกชั่นบ้านตัวเอง เพราะเปิ้ลอยากให้เห็นพัฒนาการชีวิตแต่นี่คือสิ่งที่เราภูมิใจ ประตูก็วาดเองกับมือ เราเรียนจิตรกรรม ความภูมิใจเราอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นเราจะไปถ่ายที่ไหนทำไมนอกจากที่นี่ อย่างชุดที่ใส่วันนี้ก็มีเป็นมุก มีเป็นทอง มีเพชร ตามธีมของเพลง มีทั้งหมด 4 ชุดค่ะเรียกว่าใกล้เคียงที่สุด เพราะฮิปฮอปเขาพูดอะไรออกมาจากใจ คาแรกเตอร์เป็นตัวของตัวเอง ก่อนหน้านี้พยายามจะร้องเพลงลูกทุ่ง คนก็บอกว่าทำลูกทุ่งเสื่อมเสีย (หัวเราะ) ก็เลยคิดว่าคงไม่ทำฮิปฮอปเสื่อมเสียอีกนะ คิดว่าอันนี้คือตัวเองสุด เพราะเราก็ฟังฮิปฮอป ฟังศิลปินใหญ่ๆ อยู่ตลอด เป็นตัวเองที่สุด เพลงนี้มีท่อนเอาใจเก้งกวางเลย เพราะลงทุนแกะภาษาลูลงไปในเพลงด้วย เอาใจทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ ไม่เลือกเพศวัยเลย”ไม่แคร์คนวิจารณ์ เพราะนับถือตัวเองพอแล้ว“เอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ต้องแคร์ใครทั้งสิ้น เพราะเปิ้ลนับถือตัวเองเรียบร้อยแล้วปลื้มเพลงเบนซ์สปอร์ต แกรมมี่ขอซื้อลิขสิทธิ์ ได้ทุนคืน 10 เท่า“สาธุ (ยกมือไหว้) คนมักน้อยอย่างเปิ้ลเอาแค่ได้เข้าค่ายก็พอ พูดเล่นค่ะ (หัวเราะ) เอาจริงๆ เพลงนี้ทุกคนคงทราบดีแล้วว่าที่มาทำเพลงได้ เพราะคุณแม่เป็นนักร้องอาชีพ ตอนเด็กเราใส่ชุดแม่ แล้วแม่เอาเราไปตีตัวลายเลย แล้วบอกว่าอย่ามาเป็นนะนักร้องน่ะ แล้วพอเขาป่วยหนัก ก่อนเสียท่านพูดว่าอยากเห็นเปิ้ลเป็นนักร้อง เราก็งงว่าอะไร เราก็เลยทำเพลงเบนซ์สปอร์ต เราก็ทำเต็มที่เพลงใหม่ไม่แคร์ยอดวิว เอาประสบการณ์มาใส่ในเพลง ถ้าเชื่อและศรัทธาจะรวย“เอาเป็นว่าเรื่องเพลงไม่ได้แคร์เรื่องวิวเลย คือเอาประสบการณ์ชีวิตมาใส่จริงๆ มาเล่าให้ทุกคนฟัง ทุกประโยคสื่อออกมาให้คนรู้ ในความคิดรู้สึกว่าเพลงไทยถูกฝังความคิดมาว่าเราให้จน อย่าง เราชาวนาอยู่กับควาย, คนกรุงเทพฯ ลวง อะไรแบบนี้ ก็รู้สึกว่าเพลงไทยมายด์เซ็ตให้คนไทยไม่รักกัน รู้สึกไม่ดีต่อกัน แต่ต่างชาติเขาใส่ฟันทองฟันเพชร เดินลงจากรถหรูแล้วเอาเงินมาโปรยๆ ก็เขาแสดงความคิดสะท้อนคนในประเทศ ตอนนี้หลากหลายดรามามากแล้ว เปิดทีวีก็มีแต่ข่าวร้ายๆ แต่ถ้าเปิดมาเป็นภาพพวกเรามั่งคั่ง พวกเราร่ำรวย มันก็จะยกระดับได้ค่ะเพลงมีอิทธิพลกับผู้คนอย่างแท้จริง นักร้องร้องอะไรออกมาแล้วเขาจะอิมแพ็กมากๆ ศิลปินก็จะเป็นไปตามเพลงอย่างเพลงนี้ที่วงเล็บว่า ฟังแล้วรวย มันเกิดจากว่า โปรดิวเซอร์บอกว่าตั้งแต่ทำเพลงพี่ งานทยอยมาทั้งเดือนเลย เงินเข้า ตอนแรกนึกว่าเขาเอาใจเรา พอมาคนที่สองคนทำดนตรีเขาบอกว่าลูกหนี้เขาติดต่อมาเพื่อคืนเงิน ตอนแรกเพลงนี้ชื่อ money เฉยๆ ก็เลยวงเล็บไปว่า ฟังแล้วรวย เพราะถ้าทุกคนฟังแล้วเชื่อ ศรัทธาในตัวเอง ทุกคนก็จะรวยจริงๆ”เร่งให้ทันปีใหม่“คิดว่าไม่เกิน 10 วัน น่าจะจบแล้ว พยายามจะเร่งทำให้เป็นของขวัญปีใหม่กับทุกคนค่ะ (ยิ้ม)”แรงบันดาลใจเพราะโดนก๊อปปี้เพลงแสดงว่าจักรวาลส่งคนมาทำแทนฉัน แต่สิ่งที่เขาทำเหมือนเขาสื่อสารว่า ตัวเขาคูล ตัวเขาเจ๋งแล้วมันจบไง เปิ้ลรู้สึกว่าเปิ้ลต้องทำเพลงนี้ให้สำเร็จตามเจตนารมณ์เบื้องต้นว่าให้ทุกคนตื่นรู้ว่าสิ่งที่คุณเสพข่าวเอย เพลงเอยมันอิมแพ็กกับชีวิตคุณทั้งสิ้น ลองท่องท่อนนั้นดูสักวันละ 20 รอบว่าคุณเห็นค่าของเงิน ซึ่งทริปนี้เป็นทริปแรกที่มีการประชุมกัน และเปิ้ลให้ทุกคนเซ็นว่าถ้าหลุดอีกฟ้องนะ ไม่โอเคแล้วค่ะ”คิดเคลียร์นอกรอบ เพราะถ้าฟ้องก็ชนะแน่“คิดอยู่นะคะ ทนายเจมส์มั่นใจว่าเราชนะแน่ เพราะเรามีสตอรี่บอร์ด มีเนื้อเพลง มีทุกอย่างที่คุยแล้วจบ เปิ้ลก็ไม่รู้นะ จริงใจกับโลก จริงใจกับสังคมหน่อยสิ พอรู้ข่าวว่าเรามีทีท่าจะฟ้องก็ทำข่าวว่าโดนขโมยก่อน อย่างนี้มันไม่ใช่ค่ะตอนแรกมีแพลนไปอยู่ต่างประเทศยาวๆ แต่พอเห็นเขาทำ แล้วรู้สึกว่าเพลงไทยควรมีเพลงปลุกจิตวิญญาณผู้คนให้อะไรคนมากกว่านี้สิ เราต้องสืบทอดเจตนารมณ์ในสิ่งที่เราต้องการค่ะส่วนฟ้องไหม ก็ 80 ค่ะ คุยกับทนายเจมส์อยู่ แต่เปิ้ลก็เบื่อการฟ้องมากเลย เพราะได้เงินคนขี้ขโมยมาก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอกค่ะ”