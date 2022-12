“แต้ว ณฐพร” คุณแม่ พี่สาว ยกเค้กเบิร์ธเดย์ ทำบุญให้คุณพ่อ หลังจากไปนาน 2 ปี

แม้จะสูญเสียไปนานกว่า 2 ปี แต่นางเอกสาวและครอบครัวก็ยังคงรัก ระลึกถึงและหมั่นทำบุญให้คุณพ่อผู้ล่วงลับอยู่เสมอล่าสุดเจ้าตัวพร้อมทุกคนในครอบครัวมีพี่สาว พร้อมด้วยคุณแม่ ก็ได้ยกเค้กมาเบิร์ธเดย์ พร้อมทำบุญให้ โดยงานนี้ได้ออกมาโพสต์ภาพถือเค้กอวยพรวันหน้ารูปถ่ายของคุณพ่อลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่า “H A P P Y B I R T H D A Y It’s been 2 years since you weren’t here. We really miss you, My Angel Teddy Daddy. You kindness still has always embraced me every single day and night. #21122022”ท่ามกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆ แห่ส่งกำลังใจและปาอิโมจิหัวใจใต้โพสต์ของนางเอกสาวรัวๆ