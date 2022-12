“เจี๊ยบ ลลนา” ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข “CHILL AT THE PARQ 2023” เทศกาลกิน-ดื่ม-ช้อป-คอนเสิร์ต สุดชิล

ช่วงเวลาของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กำลังจะมาถึง เดอะ ปาร์ค (The PARQ) มอบสุดยอดประสบการณ์กับงาน CHILL AT THE PARQ 2023 เทศกาลกิน ดื่ม ช้อป คอนเสิร์ต สุดชิล ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ “Celebration of Life” พร้อมกับหลากหลายกิจกรรมส่งท้ายปี สนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตสุดชิล โดย ช้างโคลด์บรูว์คูลคลับ ซึ่งตลอดการจัดงานก็จะมีเหล่าศิลปินชื่อดัง ที่จะมาแวะเวียนมอบความสุขอีกมากมาย อาทิ The Parkinson โอ๊ต-ปราโมทย์ แสตมป์-อภิวัชร์ SARAH SALOLA x Double Bam และ แว่นใหญ่ x มนโมนิค ฯลฯ พร้อมบูธอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศสุดชิลใจกลางสวนลอยฟ้า Q Garden ชมการร้องเพลงประสานเสียง Christmas Carol จากวง “สวนพลูคอรัส” โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พลาดไม่ได้กับ Winter Market ดื่มด่ำกับการจัดแสดงผลงานศิลปะและเวิร์กชอปสนุก ๆ และกิจกรรมหมุนวงล้อ ลุ้นโชค Lucky Farris Wheel ให้ทุกคนร่วมเติมเต็มความสุขแบบมีบาลานซ์ได้ต่อเนื่องตลอดงาน เริ่มแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565สำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารโครงการ เดอะ ปาร์ค เป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยผู้บริหารร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ หมุนวงล้อนำโชค Lucky Ferris Wheel พร้อมกับเปิดไฟต้นคริสต์มาสในบรรยากาศตื่นตาตื่นใจ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณหมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ มาร่วมแชร์เรื่องราวดี ๆ กับกิจกรรมยามว่าง พร้อมแรงบันดาลใจในการตั้ง New Year’s resolution 2023 โดยเจี๊ยบเผยว่า “ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถพักผ่อนระหว่างวันหยุดยาวถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการริเริ่มวางแผนทำสิ่งใหม่ ๆ เพิ่มพลังบวกให้กับทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเองพร้อมสู้กับปีต่อไป สำหรับปณิธานปีใหม่ของเจี๊ยบ คือ การใช้ชีวิตอย่างสมดุล แบ่งเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งเวลาที่ใช้ในการทำงาน เวลาที่ให้กับครอบครัว เวลาที่ใช้ดูแลพัฒนาตนเอง และเวลาพักผ่อน เจี๊ยบชอบใช้เวลาในการดูแลผลผลิตผักสวนครัวของตัวเองที่ปลูกไว้ นอกจากนี้ยังชอบไปฟังเพลงและทานอาหารสุขภาพกับเพื่อน ๆ และครอบครัว แค่นี้ก็ทำให้จิตใจเรามีความสุข”โดยในงานมีกิจกรรม DIY สุดสร้างสรรค์ในช่วงสุดสัปดาห์กับเวิร์กชอปศิลปะเชือกถัก Macrame ในธีมคริสต์มาส ร่วมสนุกไปกิจกรรมหมุนวงล้อ ลุ้นรับโชค Lucky Ferris Wheel เพียงถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสที่ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (The PARQ Life) พร้อมแชร์บน Instagram พร้อมติดแฮชแท็ก #CHILLATTHEPARQ2023 #ThePARQ รับสิทธิ์หมุนวงล้อลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 600,000 บาท จากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ บัตรกำนัลห้องพัก Pristine Deluxe พร้อมชุดชายามบ่าย จากเดอะโซล (สระบุรี) ลักชูรี่เวลเนส แอนด์ มาย์ดฟูลเนส รีสอร์ทแห่งแรกของโลก แพ็กเกจฟิตเนสจาก Jetts Black ฯล