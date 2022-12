“แอน จักรพงษ์” เปิดตัวมงกุฎใหม่มิสยูนิเวิร์สแพงที่สุดในประวัติศาสตร์มูลค่า 200 ล้าน ลั่นจัดเต็มโปรดักชั่น 300 ล้าน

เผยโฉมแล้วกับมงกุฎนางงามจักรวาลหมายเลขที่ 12 แล้วในยุคของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะเจ้าของคนใหม่ขององค์กรนางงามจักรวาล โดยองค์กรนางงามจักรวาล (The Miss Universe Organization) เผยโฉมมงกุฏลำดับ 12: Force for Good ซึ่งรังสรรค์ขึ้นโดยแบรนด์จิวเวลรี่ชั้นนำระดับโลก ด้วยไพลินรูปหยดน้ำล้อมเพชรขนาด 45.14 กะรัต มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันทรงเกียรติสำหรับผู้ชนะการประกวด MISS UNIVERSE ครั้งที่ 71 ในวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกาโดย แอน จักรพงษ์ และผู้บริหาร รุ่นที่ 4 ของโมอาว็าด ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงมงกุฎหมายเลข 12 เวทีนางงามจักรวาลครั้งนี้ว่า….เฟรด โมอาว็อด : “มงกุฎของเราทุกอันจะมีสัญลักษณ์ซ้อนอยู่ มงกุฎของเวทีมิสยูนิเวิร์ส ครั้งนี้ฐานข้างล่างจะเป็นสีขาวแล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีฟ้า เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในสังคมเราที่มันจะค่อยๆ เปลี่ยน มันจะไม่เปลี่ยนรวดเดียว มันจะค่อยๆ เปลี่ยน ฐานมงกุฎก็เลยจะค่อยๆ เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของ Force for Good (การเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดัน) ก็คือผู้หญิงทุกคนต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าสิ่งที่ทำให้การออกแบบมงกุฎครั้งนี้ยากก็คือ คุณแอน ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณแอนที่อยากจะให้ทุกอย่างมารวมกันอยู่ในนี้ ทั้งความสวยงามและแมสเสจที่จะสื่อออกไป และการแสดงออกถึงการเป็น MUO ยุคใหม่ ซึ่งเราก็ทำออกมาได้ดี มงกุฎอันนี้เป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ของคุณแอน”“แอน จักรพงษ์” เผยนำตำนานพลอยไพลิน อัญมณีที่เคียงคู่กับพระมหากษัตริย์ตามตำนานของชาวเปอร์เซีย มารวมกับคอนเซ็ปต์ Force for Good (การเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดัน) จนได้เป็นมงกุฎนางงามจักรวาลใหม่หมายเลข 12 ในยุคของตนแอน จักรพงษ์ : “แอนจะพูดอยู่เสมอคือเปลี่ยนทุกแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดัน พอเรามาเป็นเจ้าขององค์กรนางงามจักรวาลแล้ว ก็คุยกับคุณเฟรดไว้ตั้งแต่แรกๆ เลยว่าเราจะทำมงกุฎยังไงให้ออกมาให้อยู่ภายใต้วิชั่นนี้ เราเจออะไรกันมาเยอะแยะมากมาย ทั้งเศรษฐกิจ สงคราม ภาวะเงินเฟ้อ คนทั้งโลกต้องอยู่กับความยากลำบากของเงินที่มันไม่แพร่สะพัดเหมือนเดิม ฉะนั้นการที่เรามีการประกวดนางงามจักรวาล ทำยังไงเพื่อให้ 71 ปีที่ผ่านมามันยังมีความขลัง มีพลังแห่งประวัติศาสตร์ ที่ไม่นอนเซ้นต์ จะแค่มา เดินสวย เดินเริ่ดๆ เชิ่ดๆ โน! มันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้น มันต้องมีความหมายมากกว่านั้นเราอยากเห็นผู้หญิงที่เป็นเจ้าของมงกุฎเป็นไอคอนของคนทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก อย่าปรารถนาชื่อเสียงเพียงเพื่อให้คนมารักเรา จงทำดีให้กับโลก แล้วชื่อของคุณมันจะไปเองพลอยไพลิน เป็นของที่เคียงคู่กับพระมหากษัตริย์ตามตำนานของชาวเปอร์เซีย เอามารวบกับคอนเซ็ปต์คลื่นน้ำ ในทุกรูปแบบ เมื่อมีอุปสรรคอะไรเข้ามา เพชรก็ยังเป็นเพชร ที่อยู่บนยอดสุด คือมิสยูนิเวิร์ส และมงกุฎนี้เป็นมงกุฎหมายเลข 12 ที่ตอนนี้แอนรู้สึกว่าอาจจะไม่เปลี่ยนไปอีกนานเลย เพราะชอบมงกุฎนี้มากๆ เราอยากจะจัดเวทีที่มีความหมายและทรงคุณค่า”ราคา 200 ล้าน แพงที่สุดเท่าที่เคยทำมงกุฎมาแอน : “แพงกว่าทุกรุ่นเอาความเจ็บปวดมาเปลี่ยนให้เป็นพลังเดี๋ยวนี้ นี่แหละคะคนที่จะเป็นไอคอนนิคของเวทีมิสยูนิเวิร์สปีนี้ค่ะ”เฟรด โมอาว็อด : “แต่มงกุฎนี้ไม่ได้ให้นางงามเป็นการถาวร แต่จะมีตัวเทียร่าให้นางงามได้เก็บไว้”เผยช่องทางรับชมถ่ายทอดสดมิสยูนิเวิร์ส ในช่องเครือข่าย JKN เท่านั้น แฟนนางงามห้ามพลาดแม้แต่ซีนเดียวแอน จักรพงษ์ : “ ช่องทางการรับชมของเราทั้งหมด 3 การประกวดฉายที่ JKN 18 ทั้งหมดเลย จะเป็นสแตนดาร์ดนะ แต่ไฮเดฟฟิเนชั่น เรามีนะ ก็จะเป็น JKN CNBC อยู่ในเอไอเอสเพลย์ กับ 3BB เข้าไปดูได้ ภาพชัดสวยงามมาก ช่องทางถัดไปคือโซเชียลมีเดียของ JKN 18 กับของ miss universe ทั้งยูทิวบ์ เฟซบุ๊ก และสื่อโซเชียลอื่นๆ และสุดท้ายคือปิดโรงภาพยนตร์ดูกันเลย ยึดแต่ละหัวเมือง สะดวกตรงไหนก็ไปดูกัน บอกเลยว่าปีนี้แตกตื่นแน่นอนปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาย แฟนนางงามพลาดไม่ได้เลยแม้แต่ซีนเดียวมาอีกหลายๆ รางวัลที่เพิ่มเข้ามาเพื่อส่งเสริมสตรี เราอยากให้มันเป็นรางวัลออสการ์สำหรับผู้หญิง”