“กึ้ง เฉลิมชัย” ปลื้ม! หยิบจับอะไรก็ปัง ฟีดแบ็กดีบัตรหมดเกลี้ยงทุกงาน ล่าสุดเวิลด์ทัวร์ “The Rose” ก็ SOLD OUT ตามมาติดๆ

อย่าง “จะไม่ปลื้ม โดยผลงานล่าสุดที่แหวกกระแสไอดอลเกาหลีสายป็อปแดนซ์ไปคว้าศิลปินแนวป็อปอินดี้ดีกรีอินเตอร์อย่างสี่หนุ่มวงให้เหล่าแบล็กโรส (Black Rose ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ) ชาวไทยได้เสพดนตรีสดๆ และฟินสุดๆ กันในช่วงต้นปีหน้า วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น. ณ อัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC ซึ่งเปิดขายบัตรวันแรกไปได้เพียงไม่กี่นาทีก็มียอดจองเต็มทุกที่นั่ง จนต้องประกาศ SOLD OUT ปิดการขายไปอย่างรวดเร็ว!!“ทุกครั้งที่ผมและทีมงานโฟร์วันวัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จะตัดสินใจเลือกงานใดงานหนึ่งมาจัดในเมืองไทย เราก็จะคิดกันว่าจุดขายจุดแข็งของงานนั้นๆ คืออะไร และเราต้องการนำเสนออะไรให้กับผู้ชมบ้าง อย่างหนนี้เราลองฉีกจากศิลปินไอดอลที่เราเคยทำมาตลอด 12 ปี มาจัดงานสายดนตรีเน้นๆ กันดู ซึ่งก็เป็นโอกาสดีของโฟร์วันวันฯ ที่ได้ร่วมงานกับพาร์ตเนอร์อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เราได้จัดเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตให้กับศิลปินอนาคตไกลอย่างวง The Rose พวกเขา 4 คนเก่งมากครับ อยากขอบคุณแฟนๆ ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนการจัดงานของโฟร์วันวันฯ ทีมงานทุกคนเองก็ยินดีมากครับที่เลือกเฟ้นงานมาแล้วถูกใจแฟนๆ ขนาดนี้ รอพบ The Rose พร้อมกัน 8 มกราคมนะครับ” ซีอีโอ กึ้ง กล่าวนอกจากความสามารถของสี่หนุ่มสมาชิกวงคือหรือ แซม นักร้องนำ/กีตาร์/หัวหน้าวง,ร้องนำ/คีย์บอร์ด/กีตาร์,กลอง และเบส ที่พวกเขาทั้งแต่งเพลงเอง เล่นดนตรีเอง รวมไปถึงสมาชิกทุกคนร้องเพลงได้ดีเยี่ยมแล้ว ภายในเวลา 3 ปีแรกนับจากเดบิวต์ พวกเขามีผลงานด้วยกันถึง 5 อัลบั้ม และออกเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วทั่วโลกอย่างน้อย 20 ประเทศ แฟนคลับของพวกเขายังขยายวงกว้างออกไปทุกที เพราะไม่เพียงแค่ผลงานเพลงอันสุดยอด แต่ตัวตนอีกด้านซึ่งสนุกสนานร่าเริงและสุดแสนจะสร้างสรรค์ ถึงขั้นแฟนๆ ยกย่องให้เป็นดาว TikTok กันเลยทีเดียว ยอดผู้ติดตามและยอดวิวคลิปวิดีโอต่างๆ ใน https://www.tiktok.com/@official.therose ยืนยันได้ดีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของงานได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอกึ้ง http://instagram.com/kueng_chalermchai และอย่าลืมกดช่อง