มาแล้ว ฉายาดารา ปี 2022 “ม้า อรนภา” ปูม้าหน้าหัน “กรรชัย” พ่อบำบัดทุกข์ “อิงฟ้า” นางงามร้อยดรามา

นาย ณภัทร และ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ถือเป็นคู่รักในจอ กลายมาเป็นคู่จิ้น ทั้งละครและภาพยนตร์ จนทั้งคู่กลายเป็นคู่จริงนอกจอ วลีฮิตสิ้นสุดทางเพื่อนรอเลื่อนสถานะกลับมาให้ทุกคนตามติดอีกครั้งโตโน่ได้จัดกิจกรรมว่ายน้ำในแม่น้ำโขง โครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ เพื่อหารายได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลไทย-ลาว ได้รับความสนใจและยอดบริจาคเป็นจำนวนมาก แต่การระดมทุนทำบุญครั้งนี้ก็มีทั้งกระแสทั้งบวกและลบกว่าจะฝ่าไปถึงเป้าหมายนางงามจากเวทีมิสแกรนด์ฯ อิงฟ้า ไม่ว่าขยับตัวทำอะไร ทำให้เกิดกระแสดรามาแทบทุกเรื่อง ตั้งแต่ก่อนประกวด จนกระทั้งได้ตำแหน่งแล้วก็ตาม ก็ไม่ว่างเว้นที่จะมีข่าวออกมาให้เป็นประเด็นอยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามอิงฟ้าก็จะมีด้อมคอยตามซัปพอร์ตล้นหลามพีพี กฤษฎ์ และ บิวกิ้น พุฒิพงศ์ ถือเป็นคู่ฮอตสายวายและเป็นคู่จิ้นที่ไม่เคยตกกระแสเลยก็ว่าได้ แถมมีแฟนคลับตามเชียร์เหนียวแน่น มาเต็มทุกพื้นที่ ทุกอีเวนต์ จนไม่มีที่ว่างมิลลิ ดนุภา นักร้องแรปเปอร์ไทย ที่นำซอฟต์เพาเวอร์ข้าวเหนียวมะม่วง ขึ้นกินโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลก จนสร้างกระแสทำให้กลายเป็นไวรัล ดันข้าวเหนียวมะม่วง ได้รับความสนใจขายดิบขายดีขึ้นมาทันทีในช่วงนั้นณวัฒน์ อิสรไกรศีล และ แอน จักรพงษ์ คนในวงการประกวดสาวงาม เมื่อเจ้าพ่อมิสแกรนด์ กับ เจ้าแม่มิสยูนิเวิร์ส ต่างเปิดศึกแย่งชิงความเป็นหนึ่งในวงการนางงามระดับโลก ด้วยคารมคมหอกคำพูดคำจาของแต่ละฝ่าย และประเด็นที่เคยมีปัญหากันมาต่างเชือดเฉือนไม่มีใครยอมใครงานนี้เมื่อ ม้า อรณภา มีประเด็นข่าวตบหน้าดารารุ่นน้องที่เกาหลี เหตุด้วยเรื่องชวนกินปู แต่งานนี้ ม้า อรนภา บอกว่าแค่แตะ แต่น้องดาราบอกว่าตบ คำตอบมีอยู่ที่คลิปแต่เคลียร์กันไม่ลงตัว ก็ไปจบที่ สน.จากละครคุณชายที่ประสบความสำเร็จทางช่องวัน พลิกความฮอตให้ แจม รชตะ และ ฟิล์ม ธนภัทร เข้าไปอยู่ในใจผู้ชมจนกลายเป็นกระแสเด่นดังชั่งข้ามคืน ซึ่งในละครนำเสนอการ ฝ่าฟันยาพิษ (พิษว่านแมงทับกับว่านจักจั่น) จนพบรักกลายเป็นคู่จิ้นมาแรงส่งท้ายปลายปี 65เป็นที่ทราบกันดีว่า รายการโหนกระแสทางช่อง 3 ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย รับหน้าที่พิธีกร เหมือนเป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวบ้านทุกเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องคดีความใหญ่โต เรื่องชาวบ้าน สามีภรรยา มีปัญหา มักต้องมาเคลียร์และพร้อมช่วยเหลือในรายการนี้ และแม้แต่เรื่องความรักเรื่องส่วนตัวของน้อง ๆ นักแสดงในวงการบันเทิงก็ยังรับหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้อีกตำแหน่งถือเป็นพระเอกฮอตของช่อง 7HD สำหรับ เข้ม หัสวีร์ ที่มักได้เล่นละครแนวใช้เวทมนตร์พลังภายในอยู่เสมอ ซึ่งก็มักจะเปรี้ยงฮอตทุกเรื่องกับทางสายนี้ แม้กระทั่งชีวิตจริงเป็นพระเอกหนุ่มยังเป็นสายมูตัวยงอีกคนหนึ่ง