ครั้งแรกในชีวิต! ของ 4 นักแสดง “มาร์ช - อาร์ - เต๋า - อินเตอร์” สู่บทบาทศิลปินกรุ๊ปน้องใหม่ ‘MRT go INTER’ กับโปรเจกต์แรกในซิงเกิลพิเศษ R-A-K (รอ - อะ - กอ) เพลงรักที่ไม่บอกรัก มันเป็นยังไงนะ! ฟังพร้อมกัน ปลายมกราคม 2566

‘MRT go INTER’ ในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริง! จุดเริ่มต้น มาจากการที่ “มาร์ช - อาร์ - เต๋า - อินเตอร์” ถ่ายซิทคอม “สุภาพบุรุษสุดซอย” ด้วยกันมานานจนเกิดเป็นความสนิทสนมรักกันเหมือนพี่น้องจริงๆ ที่คลานตามกันมา เลยชวนกันทำซิงเกิลพิเศษ พร้อมคอนเซปต์ชื่อวง ‘MRT go INTER’ ที่เป็นอักษรนำหน้าภาษาอังกฤษตัวแรก ของพี่ชาย 3 คน “มาร์ช - อาร์ - เต๋า” และ เติมชื่อน้องสาวคนเล็ก อินเตอร์ เข้าไป จนกลายเป็น ‘MRT go INTER’ กับการทำซิงเกิลแรกในนามศิลปินกรุ๊ปน้องใหม่ กับเพลง R-A-K (รอ - อะ - กอ) ได้ เติร์ด Tilly Birds มาเป็นโปรดิวเซอร์ พร้อมรับหน้าที่เขียนเนื้อร้อง ทำนองเพลงนี้ด้วย และ ฮาย ธันวา มาคุมร้องในห้องอัดให้เพลงออกมาสนุกสนาน น่ารักตามโจทย์มุมมองความรักในแบบฉบับ 4 คน “มาร์ช - อาร์ - เต๋า - อินเตอร์”เต๋า - เศรษฐพงศ์ เพียงพอ ขอเป็นตัวแทนพี่น้องทั้ง 4 คน บอกเล่าเรื่องราวศิลปินกรุ๊ปน้องใหม่ ‘MRT go INTER’ และซิงเกิลพิเศษ R-A-K (รอ - อะ - กอ) “โปรเจกต์นี้เราคุยกันเล่นๆ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว จนเกิดประโยคที่ว่า “งั้นเรามาลองทำกันดูไหม?” พวกเราก็เลยติดต่อ คุณเติร์ด Tilly Birds มาทำเพลงนี้ให้ ควบทุกตำแหน่ง ตั้งแต่โปรดิวเซอร์ เขียนเนื้อร้อง และ ทำนองเพลง โดยได้ ฮาย ธันวา มาช่วยคุมร้องครับ พอเข้าห้องอัด เอ้ย มันเริ่มจริงจัง งั้นเราต้องถ่าย MV แล้วล่ะ จนเป็นที่มาของการถ่าย MV ตัวเพลง R-A-K (รอ - อะ - กอ) จะเป็น T-POP ดนตรีแนวป็อป ฟังง่าย ติดหู มีจังหวะ มีท่อนฮุคให้เต้นตาม ซึ่งตัวพี่อาร์ ถือเป็นการกลับมาจับไมค์ อีกครั้ง ก็พลิกจากแนวร็อค มาเป็นป็อป แถมต้องมาออกสเต็ปเต้นเป็นบอยแบนด์ เรียกว่าลบภาพเก่าๆ ของพี่อาร์เลยครับ และสำหรับมาร์ชเองก็ไม่เคยร้องเพลง ไม่เคยเต้นเช่นกัน ก็น่าจะแปลกใหม่สำหรับ 2 คนนี้ครับ ส่วนผมกับอินเตอร์ก่อนหน้านี้เคยออกซิงเกิลด้วยกันมาแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่ต้องหนักใจ ส่วนเนื้อหาเพลงเราก็ได้แชร์มุมมองความรักให้เติร์ดฟัง ซึ่งในเพลงนี้จะสอดแทรกมุมมองความรักของเรา 4 คนไว้ในเพลง เลยออกมาเป็น เพลง R-A-K (รอ - อะ - กอ) กับการบอกรัก ที่ไม่กล้าพูดว่ารัก เพราะเวลาจะแสดงออกความรัก จะเขิน ไม่กล้าบอก พยายามเฉไฉทำอย่างอื่นให้เค้ารู้ว่ารัก แต่ว่าสุดท้าย พูดตรงๆ ว่า “รัก” ดีที่สุดครับ”อย่างการถ่ายทำ MV ครั้งนี้ แต่ละคนก็จะหาของ หาชุดที่บ่งบอกความเป็นตัวเองมาผสมผสาน หรือพวก Prop ประกอบฉากหลายๆ อย่างจะบ่งบอกความเป็นตัวตนของเรา ไม่ว่าจะเป็นของสะสมต่างๆ อย่าง พี่อาร์ก็จะเป็นพวกรองเท้า มาร์ชก็จะมีชุดแมนยูฯ น้องอินเตอร์ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาต่างๆ ส่วนผมก็เป็นอุปกรณ์ตีกอล์ฟครับ เรียกว่า จัดเต็มเสื้อผ้า หน้าผม มันดูแล้วสนุกสนาน เหมือนได้เดินในสนามเด็กเล่น เพราะเนื้อหาเพลงนี้จะมีจังหวะที่สนุกสนาน เต้นตามได้ รับประกันทุกคนไม่เคยเห็นลุคของพวกเรา 4 คน ในแบบนี้ ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเรา ที่ได้มาทำอะไรสนุก ๆ กันแบบนี้ และเห็นพวกเราในแบบนี้ ฝากติดตามซิงเกิลพิเศษ R-A-K (รอ - อะ - กอ) ประมาณปลายเดือนมกราคม 2566 ด้วยนะครับ #ติดเต๋า #TAO_STP