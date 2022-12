“เซฟที ทราเวล” แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวสัญชาติไทย ชวนเปิดประสบการณ์กับเทศกาลดนตรีฮิปฮอป ระดับโลก “Rolling Loud Thailand 2023” เปิดจองแพ็คเกจบัตรเข้าชมพร้อมที่พัก แล้ววันนี้ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษก่อนใคร

หลังจากที่เทศกาลเพลงฮิปฮอประดับโลกอย่าง Rolling Loud ได้จัดแสดงขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปเมื่อไม่นานมานี้ บัญชีทวิตเตอร์หลักของโรลลิ่งราวด์ได้โพสต์เรียกน้ำย่อยเป็นประโยคสั้นๆ “Rollig Loud Thailand See you 2023” ก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างมาก จากนั้น บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดงานเทศกาลฮิปฮอปสุดยิ่งใหญ่นี้ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่าเหล่าศิลปินฮิปฮอประดับโลกจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยแน่นอน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ 13-15 เมษายน 2566 โดยเทศกาลดนตรีครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ Legend Siam พัทยา จังหวัดชลบุรีเทศกาล Rolling Loud เป็นเทศกาลดนตรีฮิปฮอปสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่รวบรวมศิลปินฮิปฮอปชื่อดังมากความสามารถหลายคน โดยมีศิลปินที่เคยร่วมแสดงบนเวทีนี้ อาทิ Travis Scott, Wiz Khalifa, Kanye West, Post Malone และ Kendrick Lamar คอนเสิร์ตนี้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2015 ณ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจนได้ไปเยือนหลากหลายประเทศอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, เนเธอร์แลนด์ และโปรตุเกส โดยในปี 2021 ได้จัดขึ้นที่เมืองไมอามี่ และสร้างปรากฏการณ์กับจำนวนผู้เข้าชมถึง 200,000 คนล่าสุด Travis Scott ศิลปินฮิปฮอปชื่อดังระดับโลก ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมาร่วมแสดงในเทศกาลดนตรี Rolling Loud Thailand 2023 นี้แล้ว (ส่วน Line Up ของศิลปินอื่นรอประกาศอย่างเป็นทางการจาก Rolling Loud เร็วๆนี้) ซึ่งการจัดเทศกาลดนตรี ขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้ “เซฟที ทราเวล” แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวสัญชาติไทย โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมสนับสนุนเทศกาลดนตรีนี้ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญครั้งแรกในเอเชีย กับเทศกาลดนตรีฮิปฮอปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “Rolling Loud Thailand 2023” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565 ณ Legend Siam พัทยา จังหวัดชลบุรีโดยผู้สนใจและแฟนคลับ สามารถจองแพ็คเกจบัตรเข้าชมพร้อมห้องพักด้วยข้อเสนอสุดพิเศษก่อนใครผ่านได้ที่ เซฟที ทราเวล ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นี้เป็นต้นไป ที่ www.safet-travel.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LineOA : @safet-travel และ https://lin.ee/NkbNyXW