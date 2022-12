“เอวา” เข้าโหมดหวานอวยพรวันเกิด “เนท My Mate Nate” บอกเราจะเป็นของขวัญให้กันและกันแบบนี้ตลอดไป

มีโมเมนต์หวานๆ มาให้แฟนคลับได้ยิ้มตามกันอีกแล้ว สำหรับคู่ของ “เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์” กับหวานใจยูทูบเบอร์คนดัง “เนท My Mate Nate” ที่ล่าสุดเอวาและทีมงานของ My Mate Nate ได้จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้ในวันเกิดเนท โดยสาวเอวาได้โพสต์ภาพคู่ พร้อมโมเมนต์สุดอบอุ่นระบุข้อความว่า“Happiii happiiii birthday to you didiiii~~ I lubbb wooo sho muchie สุขสันต์วันเกิด ผู้ชายคนนึงที่หนูรักที่สุด พี่เนทคือผู้ชายที่น่ารักมากๆกับทุกคน เป็นคนใจดี เป็นคนขยัน เป็นคนที่รักทีมงาน ดูแลทุกคนเหมือนครอบครัว ไม่เคยตัดสินคนอื่น เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เกือบหนึ่งปีที่เรารู้จักกัน ทําให้หนูได้เรียนรู้สิ่งดีๆเยอะมากจากพี่เนท พี่เนทคือผู้ชายที่รักหนูมากกว่ารักตัวเอง เป็นคนที่แคร์คนอื่นมากกว่าความรู้สึกตัวเอง เป็นคนที่ทำสิ่งดีๆเยอะมากโดยไม่มีใครเห็นและไม่บอกใคร พี่เนทคือคนที่ทําให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ในวันเกิดปีนี้ หนูขอให้พี่เนทมีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จ เป็นที่รักของทุกคน มีคนรักเยอะขึ้นอีกจากที่เยอะมากๆอยู่แล้ว รักษาพลังบวกและจิตใจที่เข้มแข็งของตัวเองไว้ได้เสมอ และ ก้าวผ่านวันที่ไม่ดีไปได้ทุกๆวัน หนูรักพี่เนทมากๆเลย พี่เนทคือของขวัญที่เข้ามาในชีวิตหนู เราจะเป็นของขวัญให้กันและกันแบบนี้ตลอดไปThank you so much for being the best boyfriend, friend, counselor, and lover, ever. Happy birthday to the guy who's been giving me sweet dreams! Who gives me a reason to gleam? Who's responsible for my smiles? Who makes life worthwhile? You mean everything and more, and I hope this birthday is the one of the best, and I can't wait to spend many more together! You're amazing and I love you so much. Again, Happy Birthday didiii. love you mostest! !”งานนี้เมื่อเนทได้เข้ามาอ่านก็คอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ว่า “หนูคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตพี่ เติมหลายส่วนที่พี่ไม่รู้ว่าขาดหายไป รักหนูมากๆ เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยนะเคิ้บบบ ถึงหนูเบื่อพี่ก็ไม่เลิก 5555 ขอบคุณเซอไพรส์ที่ดีที่สุดในชีวิตพี่”แหมมมหวานกันขนาดนี้แฟนๆ ก็ต่างคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่ารอลุ้นข่าวดีของทั้งคู่อยู่น้า ว่าแต่เมื่อไหร่กันหล่ะจ้ะ