THE DnD พาฝ่าบาทสุดหล่อ! คิมยองแด บินตรงฉลองพรีวาเลนไทน์ด้วย ‘FLYOUNGDAE’ FALL IN LOVE YOUNGDAE THAILAND’ แฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทย 4 กุมภาพันธ์ 2566

ในช่วงที่ศิลปิน-นักแสดงต่างพาเหรดกันมาพบปะแฟนชาวไทยเนืองแน่นขนาดนี้ จะให้ขาดฝ่าบาทสุดหล่อแห่งยุคโชซอนคนล่าสุดไปได้อย่างไร ล่าสุด บริษัท เดอะ ดรีม แอนด์ เดสทินี จำกัด หรือ THE DnD ผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ ถือโอกาสพา คิมยองแด ฝ่าบาทสุดหล่อจากซีรีส์ ‘The Forbidden Marriage’ เดินทางมาเยือนเมืองไทย พร้อมชวนแฟนคลับไปกุมหัวใจและฉลองเดือนแห่งความรักกันในงาน ‘FLYOUNGDAE’ FALL IN LOVE YOUNGDAE THAILAND’ แฟนมิตติ้งในไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ คิมยองแด ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ SHOW DC HALL ศูนย์การค้า SHOW DCสำหรับ คิมยองแด คือ นักแสดงชายดาวรุ่งสุดฮอตของเกาหลีใต้ ที่เคยโชว์ฝีมือการแสดงจนมัดใจผู้ชมมาแล้วทั้งใน ‘The Penthouse’ (Season 1-3), ‘Extraordinary You’, ‘Undercover’, ‘Shooting Stars’ และผลงานชิ้นล่าสุดอย่าง ‘The Forbidden Marriage’ ทางช่อง MBC ที่ได้รับความนิยมสนั่นโซเชียล บริษัท เดอะ ดรีม แอนด์ เดสทินี จำกัด หรือ THE DnD ในฐานะผู้จัดงาน จึงขอเติมเต็มความฟินให้เหล่าสนมทั้งหลายด้วยการพา คิมยองแด มาให้ยลโฉมออร่าความหล่อกันแบบใกล้ชิด และเซอร์วิสแฟนๆ กันแบบไม่มีกั๊ก พร้อมชมความสามารถของเขาแบบเต็มๆ ความพิเศษทั้งหมดนี้จัดให้เพื่อแฟนคลับชาวไทยที่เดียวเท่านั้นถ้าไม่อยากพลาดบรรยากาศความสุข และร่วมฉลองพรีวาเลนไทน์ไปพร้อมกับ คิมยองแด คนหล่อ วอร์มนิ้วรอกดบัตรได้ในวันที่ 7 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปทาง www.thednd.com ราคาบัตรเริ่มต้นที่ 2,500 / 3,500 / 4,500 และ 5,500 บาท หรือสามารถรับชมและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter : THEDNDTH และ YouTube : THEDND#THEDNDTH #KIMYOUNGDAE #김영대 #คิมยองแด #FLYOUNGDAEinThailand