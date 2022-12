ตั้งแต่เลิกรากัน น้อยครั้งที่จะเห็นภาพครอบครัว ระหว่างหัวหน้าพรรคก้าวไกล กับนางเอกสาวอดีตภรรยา ล่าสุด ฝ่ายชาย ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับสาวต่าย เคียงข้างพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัว โดยมีแคปชั่นว่า“No longer husband and wife but forever your mom and dad. We you Pipim (ถึงจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้ว แต่ยังคงเป็นพ่อแม่ของลูกตลอดไป พ่อแม่รักหนูนะลูก พิพิม)”