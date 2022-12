คณะไอที ม.กรุงเทพชี้เรียนแบบนี้เงินดี ไม่ตกงาน ตลาดแย่งตัววุ่น

เจาะเทรนด์อาชีพไอทีที่ทั่วโลกและไทยต้องการ ดีมานด์พุ่งทั้งสายโปรแกรมเมอร์ (Programmer) สายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และสายวิทยาการข้อมูล (Data Science) ฐานเงินเดือนพุ่งทะลุเพดาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชี้เป็นหนึ่งในกลุ่มงานดาวรุ่งที่สุดในศตวรรษที่ 21 เผยสานฝันนักเรียนที่ชื่นชอบด้านไอทีทั้งจากสายวิทย์และสายศิลป์ เข้ามาเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสในวงการไอทีโดยมหาวิทยาลัยช่วยสอนปรับฐานในทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียน มุ่งสร้างการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่ได้ลงมือทำจริงทั้งในและนอกห้องเรียนกับบริษัทชั้นนำของวงการ เพื่อความได้เปรียบในเชิงทักษะการประยุกต์ใช้ และคอนเนคชั่นของบัณฑิตเมื่ออกจบออกไป เน้นการปฏิบัติและเรียนรู้จากตัวจริง เพื่อสร้างคนไอทีที่ทำงานได้จริงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันอาชีพด้านไอทีทุกสาขามีความต้องการและขาดแคลนอย่างมากทั้งในระดับโลกรวมทั้งในประเทศไทยเองด้วย ทั้งนี้เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำให้อาชีพด้านไอที มีความต้องการสูงในทุกตำแหน่งงาน และเป็นหนึ่งในทิศทางตลาดแรงงานที่จะช่วยทำให้แรงงานไทย หลุดพ้นจากกับดักความยากจน ตามแผนพัฒนาประเทศ จึงเป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งว่า นักเรียนที่เข้าเรียนต่อด้านไอที เมื่อเรียบจบไปแล้ว จะมีงานทำรองรับในทันทีจากบริษัทในประเทศและต่างประเทศทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเปิด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Data Science and Cybersecurity) ขึ้นมารองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่กับ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ที่มีแต่เดิมอยู่แล้ว โดยร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงในวงการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่าง บริษัท T-Net ผู้ให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และบริษัท G-Able ผู้พัฒนาโซลูชันด้านไอทีสำหรับองค์กร เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกับมืออาชีพในวงการตัวจริงเข้มข้นเพื่อสร้างคนไอทีระดับฟูลสแต๊ก ทำงานได้รอบด้านในคนเดียวกันนอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัย ยังเปิดรับนักเรียนทุกสาย ทั้งเด็กสายวิทย์ และ สายศิลป์ ที่สนใจเข้ามาเรียนสาขาไอที โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนจบด้านสายศิลป์ แต่มีความสนใจด้านการเขียนโปรแกรม อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ ก็สามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้อย่างแน่นอน เพราะเราออกแบบหลักสูตร ตั้งแต่ปูพื้นฐานความรู้ทุกอย่างที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม ระบบตรรกะความคิดในการเขียนโปรแกรม การเรียนภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากที่สุด ไปจนถึงการฝึกฝนผ่านการเรียน และการแข่งขันจนมีความชำนาญ ซึ่งจะทำให้เป็น นักพัฒนาโปรแกรมที่พัฒนาได้ทั้งส่วนหน้าบ้าน (Front End) และส่วนหลังบ้าน (Back End) หรือที่เรียกว่า Full Stack Developer ซึ่งเป็นระดับที่บริษัทไอทีทุกบริษัท พร้อมเสนอเงินเดือนที่สูงกว่าโปรแกรมเมอร์ทั่วไป เพื่อคว้าตัวไปร่วมงาน และที่ผ่านมาก็ได้มีบริษัทไอทีเข้ามาติดต่อ ขอตัวนักศึกษาไปทำงานระหว่างที่กำลังศึกษาเป็นจำนวนมากอีกด้วยอย่างวิทยาการคอมพิวเตอร์(Computer Science) เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการเป็นโปรแกรมเมอร์ ที่สามารถจะต่อยอดไปการทำงานในสายไอทีด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เขียนโปรแกรมใช้ภายในองค์กร พัฒนาระบบเว็บไซต์ หรืองานไอทีในสาขาต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญที่นักศึกษาสามารถต่อยอดไปทำงานไอทีได้หลากหลาย และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของบริษัทและลูกค้าได้ในอนาคตส่วนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(Cybersecurity)เป็นสายงานที่มีความต้องการแรงงานมาเป็นอันดับต้นๆ ของการประกาศรับสมัครงานด้านไอที แม้กระทั่งหน่วยงานกองทัพก็ยังต้องการบุคคลากรที่มีความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาระบบป้องกันประเทศ เพื่อปกป้องระบบโครงสร้างพื้นฐานประเทศและข้อมูลประชาชน หากเกิดสงครามไซเบอร์ (Cyber warfare) ในอนาคตสำหรับองค์กรบริษัททั่วไปก็มีความต้องการผู้ดูแลความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสำคัญของบริษัท การดูแลระบบป้องกันการเจาะเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บรักษาข้อมูล จึงถือว่าความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นสาขาวิชาใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นาน แต่เป็นที่ต้องการของทุกบริษัท ทุกองค์กรอย่างมาก เพราะปัจจุบันข้อมูลของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล รูปภาพ บัญชีธนาคาร ข้อมูลด้านการแพทย์ ทุกอย่างถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ หรือเก็บไว้ในระบบคลาวด์ (เก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์) ซึ่งมักตกเป็นเป้าหมายการเจาะข้อมูลของแฮกเกอร์ เพื่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปขายต่อในตลาดมืด หน้าที่ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คือการเป็นผู้ดูแลระบบและข้อมูลเหล่านี้ให้ปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาเมื่อระบบตรวจจับได้ว่ากำลัง ถูกแฮกเกอร์บุกรุกนั่นเองท้ายสุดคือวิทยาการข้อมูล (Data Science) ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งอนาคตที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น วิทยาศาสตร์แขนงที่สี่ ต่อยอดจาก วิทยาศาสตร์การทดลอง วิทยาศาสตร์ทฤษฎี และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เปรียบเสมือนเหมืองทอง และบ่อน้ำมัน ที่มีมูลค่ามหาศาล และทุกบริษัทยอมทุ่มทุนซื้อหรือพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่จะทำให้มีชัยเหนือคู่แข่งสาขาวิชานี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ ระบบทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูล และสร้างอัลกอริทึม มาประมวลผลฐานข้อมูลที่ได้มา เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ซึ่งทำให้โปรแกรมเมอร์ด้าน Data Science เป็นที่ต้องการขององค์กรระดับโลก และมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมเมอร์สาขาอื่นๆเปิดรับเด็กทุกสาย พร้อมช่วยปรับระดับพื้นฐานให้เรียนทันกันฮาริส เกิดภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และตัวแทนนักศึกษาโครงการ Microsoft Learn Student Ambassadors เล่าถึงการเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ว่า “สาเหตุที่ผมอยากเรียนด้านการเขียนโปรแกรม เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีความน่าสนใจ และผมเองก็อยากทำงานในสาขานี้ พอได้เรียนก็รู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่เรียนที่นี่ เพราะหลักสูตรที่เรียนจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน สำหรับคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน จนเขียนโปรแกรมเป็น วิชาแคลลูลัส ที่ยากสำหรับผม อาจารย์จะสอนพื้นฐานให้เราและเลือกใช้เท่าที่จำเป็นสำหรับการเรียน แม้จะยากสำหรับเด็กสายศิลป์ แต่ก็พิสูจน์แล้วว่าเด็กสายศิลป์อย่างผมสามารถเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์ได้จริงๆ เพราะปัจจุบัน ผมได้เป็นหนึ่งในตัวแทนนักศึกษาของโครงการ Microsoft Learn Student Ambassadors ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถด้านไอทีที่สูงขึ้นและพร้อมส่งต่อความรู้แก่บุคคลอื่น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมนอกห้องเรียนกับบริษัทระดับโลก ที่พี่ๆและอาจารย์ที่ ม.กรุงเทพ ชักชวนและช่วยสนับสนุน”รู้ทันหัวขโมยในโลกไอที อาชีพที่ฮอตสุดๆ ระดับโลกพีรณัฐ อุณหะนันทน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และตัวแทนนักศึกษาโครงการ Microsoft Learn Student Ambassadors เล่าถึงเส้นทางการเรียนในสายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของเขาว่า “ปรกติผมทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมอยู่แล้ว เลยทำให้รู้ว่าในวงการไอทีมีความต้องการบุคลากร ในสาย ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สูงมาก เพราะทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องการเจาะระบบขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การแฮกเว็บไซต์ธนาคาร หน่วยงานราชการ แต่ประเทศไทยกลับไม่มีบุคลากรทางด้านนี้อยู่เลย ผมจึงมองหามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยตรงการเรียนในสายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นี้ โดยพื้นฐานทุกคนจะต้องเขียนโปรแกรมเป็น แต่เพิ่มเข้ามาคือเรียนรู้เรื่องการเจาะระบบ และการป้องกันระบบไปพร้อมๆ กัน เมื่อเรียนจบไปแล้วเรายังสามารถเลือกได้ว่า จะทำงานเป็นผู้ทดสอบระบบไอทีขององค์กร หรือเลือกทำงานในสายป้องกันระบบ อีกอย่างการเรียนที่นี่บรรยากาศการเรียนค่อนข้างดีอาจารย์เอาใจใส่ดูแลนักศึกษาดี เพื่อนๆ ก็ช่วยเหลือกันและมีกิจกรรมการแข่งขันหลายอย่าง อย่างเช่น การแข่งขัน Palo Alto Networks Capture The Flag, Capture the Future Competition 2022 ระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ จัดโดย บริษัท Palo Alto บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน Security ระดับโลก และได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถสูงขึ้นอีกด้วย”