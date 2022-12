SUPER JUNIOR ส่งความรัก ความขอบคุณ และการเฉลิมฉลองปิดท้ายปี 2022 ด้วยอัลบั้มเต็มชุดที่ 11 Vol.2 ‘The Road : Celebration’ ครองอันดับ 1 บนชาร์ต Top Albums ของ iTunes ใน 21 ประเทศทั่วโลก

ตำนานแห่งเค-ป๊อป(ซูเปอร์ จูเนียร์) ส่งท้ายปี 2022 อย่างอบอุ่น ด้วยอัลบั้มเต็มชุดที่ 11(เดอะ โร้ด : เซเลเบรชัน) ซึ่งเป็นอัลบั้มปิดท้ายอัลบั้มเต็มชุดที่ 11 ของ SUPER JUNIOR โดยพวกเขาได้สร้างสรรค์ผลงานให้แฟนคลับทั่วโลกได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งปีนี้ เริ่มจากการปล่อยซิงเกิลพิเศษ 'The Road : Winter for Spring' ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022, อัลบั้มเต็มชุดที่ 11 Vol.1 'The Road : Keep on Going' ในเดือนกรกฎาคม 2022 รวมถึงเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ต 'SUPER SHOW 9 : ROAD'สำหรับอัลบั้มเต็มชุดที่ 11ประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 เพลง ที่รวบรวมบรรยากาศของฤดูหนาวเอาไว้ ได้แก่ เพลงไตเติลแนวป๊อป(เซเลเบรท) ที่มีไลน์เบสแบบอบอุ่นและเสียงซินธิไซเซอร์ที่สวยงาม เนื้อเพลงมาพร้อมความน่ารักอบอุ่น ราวกับเป็นคำทักทายที่จริงใจจาก SUPER JUNIOR ถึงผู้ที่อยู่เคียงข้างพวกเขามาเป็นเวลานาน รวมถึงข้อความที่แสดงถึงความรัก ความขอบคุณ และการเฉลิมฉลองกับตัวเองในการเดินทางที่ผ่านมา สร้างความประทับใจที่เข้ากับบรรยากาศช่วงปลายปีได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ในอัลบั้มยังมี(เฮท คริสต์มาส) เพลงต่อต้านคริสต์มาสสำหรับคนโสด,(สโนว์แมน) เพลงรักแนวอะคูสติก คันทรี จากตุ๊กตาหิมะ,(ไวท์ เลิฟ) ที่รีเมกมาจากเพลงฮิตของวง Turbo และสเปเชียลแทร็ก(อิฟ โอนลี ยู) ที่นำเพลงที่ยังไม่เผยแพร่ของยูนิต SUPER JUNIOR-K.R.Y. (ซูเปอร์ จูเนียร์-เค.อาร์.วาย.) มามิกซ์ใหม่และมาสเตอริงหลังจากที่อัลบั้มล่าสุดปล่อยเมื่อ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนคลับทั่วโลก ด้วยการครองอันดับ 1 บนชาร์ต Top Albums ของ iTunes ใน 21 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศไทย, บราซิล, อินเดีย, มาเลเซีย, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเก๊า, ปารากวัย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, กาตาร์, ญี่ปุ่น, เม็กซิโก, ตุรกี, เอกวาดอร์, เปรู, อียิปต์ และชิลี อีกทั้งรวมแล้วอัลบั้มนี้ติดอันดับ TOP 5 บนชาร์ต Top Albums ของ iTunes ทั้งหมด 29 ประเทศ, อันดับ TOP 10 ทั้งหมด 31 ประเทศ และติดอันดับในชาร์ตของ Apple Music ทั้งหมด 11 ประเทศรับฟังอัลบั้มเต็มชุดที่ 11 Vol.2 ‘The Road : Celebration’ ของ SUPER JUNIOR ➫ superjunior.lnk.to/Celebration รับชมมิวสิกวิดีโอเพลง ‘Celebrate’ ของ SUPER JUNIOR ➫ youtu.be/4bRuhofxsQ4