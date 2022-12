ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วสำหรับ “รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์” ที่ล่าสุดเจ้าตัวขออวดภาพท้องป่อง โค้งสุดท้าย ที่งานนี้เจ้าตัวสารภาพน้ำหนีกขึ้นมา 10 กก. ขณะมีลูกชายตัวน้อยอยู่ในท้อง เรียกได้ว่าถึงจะน้ำหนักขึ้นแต่คุณแม่ยังดูแจ่มไม่เปลี่ยนทีเดียว“38week+1 pregnancy. so excited to meet my little boy. my weight up from 48kg to 58 kg total is 10kg”