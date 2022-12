นาย-ณภัทร,จูเน่-เพลินพิชญา, ซิลวี่-ภาวิดา-เจฟ ซาเตอร์ เฉลิมฉลอง “คิง เพาเวอร์ มหานคร” ประสบการณ์ท่องเที่ยวสะท้อนสีสันกรุงเทพฯ ที่สุดของเดสติเนชั่นใจกลางเมืองหนึ่งเดียวของทุกคน

ภายในงานพบกับโชว์พิเศษ IT’S ALL POSSIBLE, FUTURVERSE MUSIC PERFORMANCE สะท้อนเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งความเป็นไปได้จากการใช้ชีวิตที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร ผ่านการเล่าเรื่องของ 4 ศิลปิน ที่ส่งมอบ 4 ประสบการณ์ EAT SHOP PLAY STAY ได้แก่ นาย-ณภัทร, จูเน่-เพลินพิชญา, ซิลวี่-ภาวิดา และเจฟ ซาเตอร์ ตามลำดับ จากนั้นเป็นการส่งมอบประสบการณ์ความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, ป๊อด ธนชัย อุชชิน พร้อมกันนี้ ยังส่งมอบความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ตต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ ตลอดจนเอ็กคลูซีฟปาร์ตี้ ภายใน เดอะคลับ (THE CLUB) โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด แบ็งคอก มหานคร ด้วยปาร์ตี้กับดีเจ ดิปโล (Diplo) ดีเจชื่อดังระดับโลกงานนี้ นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ตลอดจนเป็นการส่งสัญญาณความพร้อมให้นักท่องเที่ยวที่วางแผนท่องเที่ยวในประเทศไทย คิง เพาเวอร์ มหานคร จึงได้จัดงาน ‘KING POWER MAHANAKHON GRAND OPENING … THE MAHANAKHON OF LIVES มหานคร หนึ่งเดียวของทุกคน’ ส่งมอบ 4 ประสบการณ์ท่องเที่ยว EAT PLAY STAY SHOP ที่สะท้อนสีสัน เสน่ห์ ของกรุงเทพฯ เมืองหลวงที่นักเดินทางทั่วโลก และคนไทยต้องมาเช็คอิน ประกอบด้วย แหล่งแฮงเอ้าท์สุดฮิป ร้านอาหาร ช้อปปิ้งกับร้านคอนเซ็ปต์สโตร์ รวมถึง โรงแรมเดอะสแตนดาร์ด แบ็งคอก มหานคร (THE STANDARD, BANGKOK MAHANAKHON) ”นอกจากนี้ จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน ได้กล่าวถึงความรู้สึกของโชว์พิเศษในครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทาง King Power Mahanakhon ค่ะ ดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองในงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ งานนี้เป็นครั้งแรกของเน่ที่ได้ร่วมโชว์ในลักษณะ Musical ต้องใช้ทั้งทักษะการร้อง เต้นและแสดง ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ ท้าทายมาก แต่เอนจอยและสนุกกับการทำงานในครั้งนี้มาก ๆ ค่ะ และที่พิเศษที่สุดคือการที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทีมงานที่มีคุณภาพ ทีมงานทุกคน Professional และน่ารักกันมาก ขอบคุณทาง King Power, Life Creator และทุก ๆ ทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้ ที่ให้เน่ได้มาเป็นส่วนนึงของโชว์ในครั้งนี้ค่ะ หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับโชว์ค่ะ”นอกจากนี้ นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ ได้กล่าวถึงความรู้สึกของโชว์พิเศษครั้งนี้ว่า “รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมากๆ ผมเคยไปดูละครเวที The Phantom of the Opera รู้สึกว่าเราชอบมากอยากลองเล่นละครมิวสิคัลแต่เราไม่มั่นใจในสกิลเราไม่ได้เก่งเรื่องการเต้นและรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยและมีทีมครูทุกคนที่คอยช่วยสอนและเพื่อนที่ร่วมการแสดงของผมมี 3 คน เจฟ,ซิลวี่,จูนเน่ ซึ่งเป็นทีมเวิร์คที่น่ารักมากๆเลย มีความสุขมากๆที่ได้มาโชว์ในโอกาสพิเศษนี้ มีโอกาสได้ลองมิวสิคัลในโอกาสเปิดตัวตึกมหานคร สำหรับใครที่กำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าในช่วงโอกาสพิเศษไม่รู้จะเฉลิมฉลองที่ไหน ผมแนะนำมาที่นี่นะครับ คิง เพาเวอร์ มหานคร รับรองว่ามีกิจกรรมทุกวันและได้บรรยากาศสวยๆที่สำคัญได้รูปสวยๆไปเช็คอินไว้ส่งให้เพื่อน ให้คนที่เรารักได้ด้วยครับ”