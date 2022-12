“ตุ๊กกี้ สุดารัตน์” อู้ฟู่ถอยมินิคูเปอร์คันงาม พร้อมแนะเคล็ดลับซื้อหวยตามเลขทะเบียนรถ

เรียกว่าอู้ฟู่สวนกระแสกันเลยทีเดียว สำหรับสาวอารมณ์ดีหรือซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์รูปคู่กับรถป้ายแดงมินคูเปอร์ราคาหลักล้าน ซึ่งเพิ่งถอยมาหมาดๆ พร้อมมีแคปชั่นใบ้หวยจากเลขทะเบียนรถแบบจะจะ เป็นเคล็ดลับ และตั้งชื่อรถซึ่งเป็นสมาชิกใหม่คันนี้ว่า “ไฟเตอร์” ด้วยข้อความ“8042 ค่ะ แดงๆ มาเลย วิธีซื้อ คือ ลดตัวเลขลง เช่น 80/79 หรือ 42/41 รถ = วิ่ง ประมาณนี้ค่ะWelcome to the new member, the new car named the fighter.(ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ รถใหม่ชื่อ ไฟเตอร์)#น้องfight by กำธร @ferriderbubu5195”ท่ามกลางแฟนๆแห่แสดงความยินดี แห่คอมเมนต์เพียบว่า น่ารัก เหมาะกับพี่มากค่ะ, ของวดนี้เลยละกันนะคะ, ขับไปขนเงินนะคร้า, ได้เลขแล้ว งวดนี้ ขับขี่ปลอดภัยนะคะ,แนะนำวิธีซื้อด้วย ฯลฯ