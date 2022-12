"ทวิช" นักเต้นเท้าไฟจาก "So You Think You Can Dance" เสียชีวิตแล้วด้วยการยิงตัวตาย

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพของลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ระบุสาเหตุการตายของหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ขณะที่ระบุ ศพของบอสถูกพบเมื่อวันอังคารที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนเวนทูรา บูเลอวาร์ด และเขาได้รับการประกาศว่าเสียชีวิตเมื่อเวลา 11.25 น. ตามเวลาท้องถิ่นภรรยาของ บอส ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตของสามีโดยกล่าวว่า"เขาเป็นกระดูกสันหลังของครอบครัวเรา เป็นสามีและพ่อที่ดีที่สุด และเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนๆ ของเขา” ผู้เป็นภรรยากล่าวโฮลเกอร์กล่าวเสริมว่า“สตีเฟน เรารักคุณ เราคิดถึงคุณ” เธอกล่าวปิดท้ายคำกล่าวของเธอบอสเข้าแข่งขันในรายการในซีซันที่ 4 จบด้วยตำแหน่งรองชนะเลิศ และกลับมาแสดงอีกครั้งในฐานะออลสตาร์ กระทั่งล่าสุดในปีนี้เขากลับมาที่รายการเรียลลิตี้โชว์ในฐานะผู้ตัดสินในซีซั่นที่ 17ตั้งแต่ปี 2014 บอส มีบทบาทในรายการในฐานะดีเจของรายการ และยังเคยเป็นพิธีกรรับเชิญหลายครั้ง จนกระทั่งรายการยุติออกอากาศไปในปีนี้เองเขายังร่วมงานเป็นนักแสดงตลกเรื่องซึ่งออกอากาศตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2021บอสยังปรากฏตัวในภาพยนตร์หลายเรื่อง รวมถึงสามภาคในแฟรนไชส์และด้านชีวิตส่วนตัว บอสแต่งงานกับโฮลเกอร์ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรายการ "So You Think You Can Dance" ที่เข้าแข่งขันในซีซัน 2 ซึ่งทั้งคู่จเพิ่งจะฉลองวันครบรอบแต่งงานปีที่ 9 ในวันที่ 10 ธ.ค. ก่อนที่บอสจะเสียชีวิตเพียงไม่กี่วันนอกจากเขาจะรับเลี้ยงลูกสาวของภรรยาจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนแล้ว เขากับ โฮลเกอร์ ยังมีลูกด้วยกันอีกสองคน