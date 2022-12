“จุ๋ย วรัทยา” เป็นปลื้ม! หลัง VIV SKIN คว้ารางวัลแบรนด์ดวงใจแม่ จาก AMARIN BABY & KIDS AWARDS 2022

ยิ้มแก้มปริอีกครั้งสำหรับจุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา หัวเรือใหญ่แห่งแบรนด์วิฟสกิน (VIV SKIN) ที่ผลิตภัณฑ์ KAMIN ROSE CREAM คว้ารางวัลแบรนด์ดวงใจแม่จากงานประกาศรางวัล AMARIN BABY & KIDS AWARDS 2022 พร้อมประกาศพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่และผู้หญิงทุกคนหลังจากเครืออัมรินทร์กรุ๊ปได้จัดงานประกาศรางวัล AMARIN BABY & KIDS AWARDS 2022 ไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับสุดยอดแบรนด์สินค้าในดวงใจเพื่อการเลี้ยงดูลูกรักอย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ โดยรางวัลที่ VIV SKIN คว้าไปได้นั่นก็คือสาขา BEST FACIAL SKINCARE FOR MOM จากผลิตภัณฑ์ KAMIN ROSE CREAM งานนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์จุ๋ย วรัทยา ผู้บริหารแบรนด์ VIV SKIN ถึงรางวัลล่าสุดที่ได้รับ“ดีใจมากๆ เลยค่ะ ถือว่าเป็นรางวัลรับขวัญลูกชายได้มั้ยนะ (หัวเราะ) ก็ขอขอบคุณเครืออัมรินทร์กรุ๊ปมากๆ ค่ะที่จัดงาน AMARIN BABY & KIDS AWARDS ขึ้น และขอบคุณทุกเสียงโหวตจากคุณแม่และผู้ใช้ทุกคน ที่มอบความไว้วางใจ ให้ KAMIN ROSE CREAM จากวิฟสกิน เป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงผิวหน้าเพื่อคุณแม่ได้อย่างแท้จริง”กับคำถามที่ว่า แล้วจุดเด่นของ KAMIN ROSE CREAM จากวิฟสกินนั้นคืออะไร จุ๋ยให้คำตอบอย่างน่าสนใจว่า “ขมิ้นโรสครีม (KAMIN ROSE CREAM) ของ VIV SKIN เป็นครีมที่ช่วยเพิ่มความใสสะพรั่งให้กับคุณผู้หญิง เป็นสูตรอ่อนโยน ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอม ไม่แต่งสี ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีพาราเบนสารกันเสีย และช่วยลดเลือนริ้วรอย สวยครบจบในกระปุกเดียว ทาได้ทั้งใบหน้าและรอบดวงตาค่ะ มีส่วนผสมหลักคือขมิ้นชันที่ช่วยดูแลแก้ปัญหาผิว ให้ผิวใสเด้ง กุหลาบมอญ ช่วยคืนความสาวให้ผิวหน้าและรอบดวงตา รวมไปถึงทองคำบริสุทธิ์ 24K ที่ช่วยลดเลือนรอยแดงจากรังสียูวี ให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น นวล เนียน ตึงกระชับอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญ จุ๋ยใช้มาตลอดตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ จนถึงตอนนี้ที่เรามีน้องพีร์เจแล้ว ก็ยังใช้อยู่ ก็ไม่พบอาการแพ้ และมีผลลัพธ์ต่อผิวหน้าที่น่าพอใจค่ะ”แต่สิ่งที่ทำให้ VIV SKIN เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขวัญใจมหาชนนั้น จุ๋ยบอกกับเราว่า ไม่ได้เป็นเพราะตัวเธอเพียงอย่างเดียว แต่การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมานับสิบปี จึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจในผลิตภัณฑ์และเกิดการซื้อซ้ำ “วิฟสกินเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรไทยที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และมีงานวิจัยรองรับ มีทีมนักวิจัยและพัฒนาประจำแบรนด์ และเราตั้งใจผลิตสินค้าให้ผู้ใช้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ หรือสาวๆ ท่านใดก็ตามที่ต้องการบำรุงผิวหน้าและผิวกาย สุดท้ายนี้จุ๋ยขอฝาก KAMIN ROSE CREAM จาก VIV SKIN และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น KAMIN GOLD SERUM รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลผิวและสุขภาพแบบองค์รวมอย่าง KAMIN ASTA SHOT PLUS PROBIOTIC ซึ่งเป็นอาหารผิวแบบกรอกปาก ช่วยเรื่องผิวเนียนใส ลำไส้สมดุล ที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมกับพรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างน้องอิงฟ้าด้วยนะคะ” จุ๋ยกล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่สนใจสินค้าและสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่facebook : VIV SKIN https://www.facebook.com/vivskin/instagram : VIV SKIN https://www.instagram.com/vivskin/line id : @vivskin (มี @ นำหน้า)สนใจสมัครตัวแทนวิฟสกิน : http://bit.ly/tr1_vivskinmember