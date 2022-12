“ดรีมมี่” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “Dreamy Bubble Milk Tea ชานมไข่มุก 3 in 1” 3 รสชาติ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดปัง “นนท์ ธนนท์” ตัวแทนคนรุ่นใหม่

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จํากัด นําโดยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด“ภายใต้แบรนด์ ดรีมมี่” 3 รสชาติ พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุดตัวแทนคนรุ่นใหม่ ณ บริเวณลานทางเชื่อม บีทีเอส สยามสแควร์วัน (BTS สถานีสยาม)นางสาวภาพร มหัทธโนบล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จํากัด เผยว่า “เราเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สําหรับเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ "ดรีมมี่" โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ครีมเทียม “Coffee Dreamy” ซึ่งเป็นที่รู้จักดีทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและร้านค้าเครื่องดื่มชงทั่วไปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก ในการแตกไลน์สินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ร้านเครื่องดื่มชงและเบเกอรี่ ซึ่งจากรูปแบบการใช้ชีวิตหลังสถานการณ์โควิด ที่คนอยู่บ้านมากขึ้น ประกอบกับการบริโภค ชานมไข่มุกที่มีความแพร่หลายอย่างมากในบ้านเรา บางครั้งความต้องการดื่มชานมไข่มุก อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ร้านยังไม่เปิด หรือร้านปิดแล้ว จึงเกิดแนวความคิดในการออกผลิต ภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบชานมไข่มุก สามารถแกะซองชงดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ และนั่นคือ “Dreamy Bubble Milk Tea ชานมไข่มุก 3 in 1 # ชงง่าย หายอยาก”นางสาวภาพร มหัทธโนบล กล่าวต่อว่า “Dreamy Bubble Milk Tea ชานมไข่มุก 3 in 1 ประกอบด้วย 3 รสชาติ ได้แก่ ชานมรสต้นตํารับ รสชาตินุ่มละมุน หอมกลิ่นชา กลมกล่อมลงตัวสไตล์ไต้หวันแท้ , ชานมรสบราวน์ชูการ์ รสชาติเข้ม หอมกลิ่นชาและ Brown Sugar และ นมรสบราวน์ชูการ์ เครื่องดื่มรสนม หอมมันเข้มข้นและได้รสสัมผัส ของ Brown Sugar อย่างแท้จริง ซึ่งท้ัง 3 รสชาติ มีไข่มุก Tapioca ที่ให้รสสัมผัสหนึบหนับมาด้วย ให้ความอร่อยแบบชานมไข่มุกไต้หวันแท้ ซึ่งเป็นคร้ังแรกที่มีการนําไข่มุกแบบนี้มาบรรจุในซองพร้อมทาน โดยชานมไข่มุกปรุงสําเร็จรูปชนิดผง 3 in 1 นี้ มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 2 เซิร์ฟ และ 6 เซิร์ฟ โดยขนาด 2 เซิร์ฟ ประกอบด้วย ผงชา 2 ซอง ไข่มุก 2 ซอง และหลอดดูดไข่มุก 2 อัน ในราคาเพียงแพ็คละ 42 บาท และขนาด 6 เซิร์ฟ ราคาแพ็คละ 120 บาท หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วไป และร้านค้าชั้นนำ”“สําหรับการเปิดตัวในวันนี้ เรายังได้รับเกียรติจาก “นนท์ ธนนท์” ที่มีความทันสมัย สดใส และมีความสามารถ ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ และการแสดงพิเศษจากศิลปิน Double Bam โดยเราได้จัดงานเปิดบูธทั้ง หมด 3 วัน คือ วันที่ 9 -11 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้และแนะนําสินค้า มีกิจกรรมให้ได้ทดลองทําและชิมสินค้าด้วยตัวเอง รวมทั้งมีกิจกรรมถ่ายรูปและเล่นเกมส์ด้วย” นางสาวภาพร กล่าวทิ้งท้าย