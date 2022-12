New Me New จิมมี่! “จิมมี่ กานต์” คัมแบ็กวงการซีรีส์ ซึ้งใจมีคนรอ อยากก้มกราบขอบคุณ

หลังกลับบ้านไปฮีลใจเกือบ 3 เดือนเต็ม รวมทั้งรักษาอาการป่วย ล่าสุดนักแสดงหนุ่มก็คัมแบ็กวงการพร้อมลุยงานแล้ว ล่าสุด (13 ธ.ค.) ในงานแถลงผังเปิดตัวซีรีส์ของค่ายดูมันดิ ในปี 2566 กับงาน “DMD LINE UP 2023 Into The New Universe” เจ้าตัวก็ได้ขออัปเดตชีวิตตอนนี้ให้ฟัง พร้อมขอบคุณแฟนๆ ที่ยังรอ และคอยซัปพอร์ตเสมอ“ความพร้อมตอนนี้ ผมว่าน่าจะพร้อมเกือบเต็มร้อยแล้วแหละกลับมาทำงานเต็มตัวแล้วครับ”คิดถึงบรรยากาศการทำงาน หลังกลับไปฮีลใจอยู่บ้านหลายเดือน“ใช่ๆ เรากลับบ้านเป็นมนุษย์ถ้ำไปหลายเดือนเหมือนกันครับเจอแฟนๆ ได้แสดงได้อะไร เพิ่งมารู้ตัวจริงๆ ว่าเราเป็นคนชอบการแสดง ก็ในระยะเวลาที่มันผ่านมานี่แหละครับ ที่เราขาดมันไป เราก็รู้แล้วว่าอะไรที่จะมาเติมเต็มเรา”รับปรับตัวเยอะหลังกลับมา ตอนนี้พร้อมทำงาน พร้อมลุยและสู้ไปกลับมัน“เราหายไปประมาณ 2-3 เดือนได้ครับ กลับมาก็ปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันครับ แต่เรายังเก็บไว้ว่าอะไรที่เป็นบทเรียนเรา อะไรที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้น อะไรที่ทำให้เราพร้อมที่จะทำงาน ลุย สู้ไปกับมัน เหมือนทำให้ตัวเองกลมกล่อมขึ้นมั้งครับ กับความคิดหลายๆ อย่าง เราหาคำตอบให้ตัวเราพร้อมที่จะกลับมาทำงาน เราก็คิดว่าอะไรมันขาดหายไป เราก็อยากจะเอาสิ่งนั้นมาเติมเต็มเรา นั่นก็คือการทำงานในเจอสิ่งแวดล้อม เจอเพื่อนๆ ทำงานกับคนเดิมที่เราคุ้นหน้า แล้วก็พร้อมที่จะออกไปทำงานที่ใหม่ด้วย”พอรู้ความต้องการของตัวเอง ก็พยายามเอาสิ่งนั้นกลับมา“ผมว่าคนเราเหมือนมันต้องการสิ่งที่ตัวเองขาดหายไป ทุกคนน่ะครับ เหมือนทุกคนยังมีความต้องการอะไรสักอย่างอยู่ ซึ่งพอเรารู้ว่าเราต้องการอะไร เราก็พยายามที่จะเอาสิ่งนั้นกลับมา ไม่ว่าจะวิธีการใดก็ตามแต่ครับ ก็ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนั้น”ฮีลใจตัวเองด้วยการเล่นกับหมาและคุยกับพ่อแม่ รู้แล้วว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด“เล่นกับหมาครับ แล้วก็คุยกับพ่อแม่ ที่เรารู้สึกว่าเราห่างเหินไปนานมากเลย เมื่อก่อนด้วยความเป็นเด็กด้วยล่ะครับ เด็กม.6 จากระยอง ได้เรียนที่ม.เกษตร ขึ้นมากรุงเทพฯ คนเดียว เดินมาพราวด์เลย เราสบายมากอยู่ได้ เราอยู่ได้แต่ผมจะบอกเพื่อนๆ พี่อ๊อฟ (อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์ จำปา) ทุกคนที่อยู่กับเรา ณ เวลานั้น แต่เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆ แล้วครอบครัวเราซัปพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลา แล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่า มีบุญคุณกับเรามากๆ เลย”2 เดือนที่อยู่กับครอบครัว ได้แสดงอารมณ์ออกมาเต็มที่ กล้าร้องไห้กล้าอ่อนแอให้ที่บ้านเห็น“ก็คงจะเป็นการแสดงทางด้านอารมณ์มั้งครับ ที่เราอาจจะเก็บกดมานานมาก เราไม่เคยร้องไห้ให้เขาเห็นเลยมานานมาก ตั้งแต่ตอนโดนตีด้วยไม้แขวนเสื้อ จนตอนนี้ 22 ขวบแล้ว เหมือนเราไม่มีอะไรจะต้องทะนงตัวแล้วครับ เราไม่จำเป็นแล้วก็มีพี่ชายอีก 2 คนที่เราก็ปรึกษา พูดอะไรเขาก็หัวเราะเฮฮากับเราไปหมด มันทำให้แบบเออ นี่แหละคำว่าครอบครัว ผมมีไลน์พี่ซี (พฤกษ์ พานิช) นักแสดงอยู่ เขาจะตั้งชื่อว่าแฟมิลี่ ผมไม่เคยเข้าใจคำนั้นเลย เพราะเราไม่ได้อินกับครอบครัวมาก เราอินกับเพื่อนทำงาน เราไม่เคยจะนึกถึงเขา แต่ตอนนี้ผมเก็ตละทำไมพี่เขาตั้งว่าดิสไลน์ว่าแฟมิลี่แล้วก็เป็นรูปหัวใจ”ถ้าไม่มีครอบครัว ก็คงยังดึงตัวเองกลับมาไม่ได้ทำไมพี่อ๊อฟไม่เคยทิ้งเราเลย เราก็คุยกับพ่อแม่ แม่ก็บอกมึงจะไปหาผู้จัดการดีๆ แบบนี้ได้ที่ไหน คิดเอาไว้ เราก็แบบเออ…จริงว่ะ เราก็เริ่มกลับมา จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา”เริ่มนับหนึ่งใหม่ในทุกปี แต่ปีนี้หนักที่สุด“จริงๆ แล้วผมนับหนึ่งใหม่ทุกปีครับ รู้สึกว่าเจออะไรต้องเปลี่ยนตัวเอง เจอเรื่องใหม่ๆ ทุกปี แต่ปีนี้หนักสุดจริงๆ”ถ้าไม่ได้กลับมาตรงนี้ ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้ว“มีแว๊บเข้ามาเยอะครับอยู่มา 2 เดือนไม่ได้ทำอะไรเลย ได้แต่ดูซีรีส์พยายามแสดงตามเขา ผมเพิ่งมารู้ตัวว่าจริงๆ แล้วผมเป็นคนที่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว ตัวละครในซีรีส์เขาแสดงอารมณ์ไหนอยู่ เราก็จะพยายามนั่งและซึมซับอารมณ์เขามา เราเพิ่งมารู้ตอนที่เราเรียนการแสดงเรื่องแรก ครูก็บอกนี่คืออีกหนึ่งวิธีการเรียนการแสดง คือการจ้องตาเรียนรู้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่ เราก็รู้ว่าการที่เราอยู่ 2 เดือนที่ไม่มีการแสดงเนี่ย ไม่ใช่เราแล้ว เรากลับมาไม่กี่วัน ทางพี่ที่เป็น Ar เขาก็ไลน์มา ว่าดูมันดิกำลังจะมีซีรีส์เรื่องซอมบี้ อยากเล่นไหม ผมก็ตอบแบบไม่คิดเลย เล่นครับ ไม่ได้ถามรายละเอียดไรเลย เดี๋ยวไปลุยกันครับ เราก็บอกแม่จะกลับกรุงเทพฯ แล้วนะ กลับไปลุยงาน ชอบมาก”ภูมิใจในตัวเองที่กลับมาแข็งแรง ไม่อ่อนแอแล้ว“ครอบครัวผมเขาซึมครับเราก็รู้สึกภูมิใจด้วย ที่เราแข็งแรงขึ้นแล้ว เราไม่อ่อนแอแล้ว”เป็น New Me New “จิมมี่” แล้ว เสียใจกับการกระทำ แต่กลับไปก็คงทำเหมือนเดิม เพราะตอนนั้นแตกสลายไม่ไหวจริงๆ“ก็ถ้าเป็นเหมือนวันนั้นอีก เพิ่งคุยกับพี่อ๊อฟมา พี่อ๊อฟบอกว่ามึงก็เลิกคบกูไปเลย อันนี้เราพูดเล่นนะ แล้วเราก็เห็นด้วย ว่าเราแม่xทำงานเขาเสียไปกี่งานแล้ววะ อันนี้พูดแบบตรงๆ เลยนะครับ มันคือบทเรียนเราจริงๆ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ไหว เราต้องสู้แต่วันนั้นถามว่าเสียใจกับการกระทำของตัวเองไหม เสียใจมากครับ เป็นวันที่เสียใจมากที่สุดของผมวันหนึ่งเลย ที่ตัดสินใจแบบนั้นไป แต่ก็คงกลับไปแก้อะไรไม่ได้จริงๆ ถ้ากลับไปผมก็คงทำเหมือนเดิม เรียนตามตรงนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรกันไหม หัวตื้อ เหมือนมองแสงไฟ แล้วไม่คิดอะไรเลย ตอนนั้นคือปล่อยตัวทิ้งเลย ไม่อยากทำอะไรแล้ว มันไม่มีแรงที่จะฮึดขึ้นมาแล้ว ในใจ การแสดงความรู้สึกต่างๆ ผมรู้สึกว่าใจมันด้านไปหมด มันไม่มีความรู้สึกเลยพูดขอบคุณมาหลายรอบจนรู้สึกละอายใจ แต่ก็ยังรู้สึกแบบนั้นจริงๆ ถ้ากราบได้คงกราบไปแล้ว“พูดว่าขอบคุณมาหลายรอบมากครับ พูดว่ารัก คิดถึง เราพูดแบบนี้มากหลายรอบมาก จนเรารู้สึกว่าคำพูดพวกนี้เราละอายใจที่จะพูดไปแล้ว แต่เราก็ยังต้องพูดคำเดิม เพราะว่ามันมีความหมายอย่างนั้นจริงๆ ก็คือขอบคุณมาก ขอบคุณทุกคน คิดถึงทุกคน รักทุกคนที่ยังติดตามอยู่ แล้วก็ยังเข้ามา ยังมีเป็นเพจบ้านครับ ยังมีป้ายไฟ ทุกคนยังแท็กเรามา เอาสตอรี่เราไปรีโพสต์เพราะผมก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่นั่งไถทวิตเตอร์ เราก็มานั่งดูว่ายังมีคนคิดถึงเราอยู่ไหม ทุกคนก็ยังให้การตอบรับที่ดีอยู่ ก็ยินดีกับตัวเอง และขอโทษทุกคนด้วยที่ปล่อยให้รอนาน ผมกลับมาแล้ว ยังไงก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่ง ฝากไว้ด้วยครับกับจิมมี่จิมหมู ขอบคุณมากครับ”