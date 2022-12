ต้องขอแสดงกับคุณพ่อป้ายแดง "นาฑี โอสถานุเคราะห์" มือกีตาร์วง Getsunova กับ "อิงฟ้า ดำรงชัยธรรม" ลูกสาวคนสวยของ "อากู๋ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม" ผู้บริหารใหญ่ GMM GRAMMY ที่ล่าสุดทางภรรยาสาว "อิงฟ้า" ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกแล้วโดยในอินสตาแกรมของ "นาฑี Getsunova" ได้โพสต์ภาพครอบครัวพ่อแม่ลูก พร้อมแคปชั่นข้อความว่า "You just turned our whole world upside down //LAYLA// 12.12.22#LL” ท่ามกลางความดีใจของเพื่อนๆ ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก