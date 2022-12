“ซี-นุนิว” ตื่นเต้นโปรเจกต์ซีรีส์ 30 ล้าน! งานเยอะแต่เอนเนอร์จี้ล้น ได้แฟนคลับส่งพลังบวก ครั้งหนึ่งในชีวิต อยากลง 10 Fight 10

ทำงานรับทรัพย์กันรัวๆ สำหรับคู่จิ้นสุดฮอตและที่ในหนึ่งวันต้องวิ่งกันถึง 3-4 งาน แต่งานนี้แฟนๆ ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไป เพราะทั้งสองคนได้เผยในงานแถลงผังเปิดตัวซีรีส์ของค่ายดูมันดิ ในปี 2566 กับงาน “DMD LINE UP 2023 Into The New Universe” ว่าแฮปปี้มาก และมีเวลาพักผ่อนแน่นอนซี : “จริงๆ ก็มีเวลาพักเนอะหนูเนอะ แต่ก็ทำงานทุกวัน มีโปรเจกต์หลายอย่างที่ยังไม่ได้บอกทุกคนเหมือนกัน ก็ฝากติดตามด้วย”นุนิว : “มีได้พักครับ ช่วงที่ป่วยเป็นโควิด(หัวเราะ) นิวก็ได้พักเหมือนกันครับ แล้วหลังจากนั้นก็มีงานทุกวันจริงๆ ครับ แค่เราก็ได้พักครับ ถามว่าวันหนึ่งวิ่งงานเยอะไหม(หัวเราะ) เพราะวันที่ไม่มีมันก็จะเงียบเหงา ไม่รู้จะทำอะไร”ซี : “วันหนึ่งวิ่งเยอะสุดกี่งาน ก็น่าจะประมาณ 3-4 งานครับ แต่มันจำเป็นครับ บางงานก็ไม่ได้เยอะ มันแป๊บๆ ครับ ถามว่าเอาพลังมาจากไหน ก็กิน กินแล้วก็นอน”นุนิว : “กินแล้วก็นอนบนรถ แล้วก็เอาพลังมาจากทุกคนด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ หรือบางวันที่มีงานเยอะ เป็นงานอีเวนต์ก็ได้เจอทุกคนอย่างงี้ รับพลังมาเต็มๆ เลยครับ”ตื่นเต้นและแอบกดดันกับโปรเจกต์ฟอร์มยักษ์ 30 ล้าน “ข้ามฟ้าเคียงเธอ I The Next Prince Series | 2023”นุนิว : “จริงๆ ดีใจตั้งแต่ที่ทุกคนคิดว่าเราเล่นเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอแล้วครับ คือทุกคนเก่งมากๆ เป็นนักสืบที่เก่งมากๆ ดีใจที่ทุกคนชอบ แล้วก็คาดหวังอยากจะดูเรื่องนี้ครับ ก็จะทำให้เต็มที่เลย แต่ก็ตื่นเต้นและแอบกดดันเหมือนกันครับ เพราะเป็นคาแรกเตอร์ที่ไม่ได้ง่ายเลย ต้องปรับบุคลิกภาพเยอะมากๆ เลย เพราะว่าเป็นเจ้าชาย เป็นองครักษ์ ต้องมีฟันดาบ อย่างของเฮียก็มีขี่ม้าด้วย”ซี : “เขาก็เลยจับได้กัน พอแก้ให้ทีมงานลงหลอก ก็จับกันอีก ก็น่ารักดีๆ”นุนิว : “แต่จริงๆ ก็ดีแล้ว เหมือนได้ปูให้ทุกคนเห็นว่าเรื่องนี้นะ ไม่งั้นทุกคนอาจจะตกใจ แต่จริงๆ ก็อยากเห็นทุกคนตกใจเหมือนกันนะ แต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเรื่องนี้จริงๆ นั่นยิ่งเซอร์ไพรส์กว่าอีก เซอร์ไพรส์กว่าได้เล่นคือไม่ได้เล่น (หัวเราะ)”“นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ CUTIE PIE 2 YOU” เตรียมออนแอร์ 6 มกราคมนี้ซี : “นิ่งเฮียภาคพิเศษถือว่าเป็นของปีนี้ครับ ก็มีโปสเตอร์ปล่อยออกมาแล้ว เริ่ม 6 มกราคมครับ มี 4 ตอนด้วยกัน ก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง”นุนิว : “โปสเตอร์เป็นหนูเกื้อใส่ชุดรับปริญญาแล้ว ตื่นเต้นครับ อยากดูมากๆ แล้ว แล้วปีหน้านุนิวก็จะใส่ชุดรับปริญญาเหมือนกันครับ ถือซะว่าซ้อมครับ ถ้าใส่สปอยก็คือน่ารัก”ซี : “ดรามาสิหนู”นุนิว : “เอ้า สับขาหลอกครับ แต่สนุกแน่นอนครับ ชอบมากๆ ตอนเล่นก็ดีครับ คิดถึงภาคปกติมากๆ เลย”ซี : “สิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่าน้้นทุกตัวละครจะกลับมาแน่นอนครับ”เตรียมมีคอนเสิร์ตคู่ รับประกันความฟินแน่นอนนุนิว : “มีคอนเสิร์ตของผมกับเฮียแน่นอนครับ แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของคิวตี้พายด้วย”ซี : “ใช่ แฟนมีตฯ คิวตี้พาย แล้วก็ DMDLand ครับผม มีหลายโปรเจกต์เลย แต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือเว็บไซต์ครับ (หัวเราะ) ส่วนตัวตื่นเต้นกับเว็บไซต์ ซึ่งเป็นโปรไฟล์ที่ทำให้คนเข้าถึงเราได้ง่ายมากขึ้น ต้องลองดูว่าเป็นไง อยากเห็นหน้าตาเหมือนกัน”นุนิว : “เรื่องคอนเสิร์ตก็ต้องทำการบ้านครับ ยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีก เราอาจจะปีนลงมาจากข้างบนเลยก็ได้ครับ ในเรื่องของเพลงด้วยครับ ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเราโชว์ มีอีกหลายมุมแหละครับ ที่สามารถแสดงออกมาเป็นรูปแบบใหม่ๆ ได้”ซี : “เดี๋ยวเราต้องไปคิดกันอีกทีหนึ่ง จริงๆ มันก็มีเพลงอีกหลายแนวที่เรายังไม่ได้ร้อง”ขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัปพอร์ตและส่งพลังบวก ‘เลิฟยูนะจ๊ะ’นุนิว : “ก็อยากขอบคุณเลยครับ ที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ปีที่แล้วยันต้นปีที่นิ่งเฮียออนมาจนถึงทุกวันนี้ครับ แล้วก็ทุกคนที่เพิ่งมาทำความรู้จักพวกเราครับ ผมก็อยากจะรู้จักทุกคนไปทุกๆ วันเลยครับ อยากรู้จักทุกคนมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัปพอร์ตพวกเรามาตลอดครับ ทุกคนน่ารักเสมอเลย คอยส่งความรัก ส่งกำลังใจ ส่งพลังงานบวกให้พวกเราตลอดเลยครับ แล้วก็ยังมีโปรเจกต์ต่างๆ ให้พวกเราอีก ทั้งฟู้ดซัปพอร์ตต่างๆ ด้วย ทุกคนน่ารักมากๆ เลย ขอบคุณทุกคนจริงๆ ครับ ก็รักทุกคนเหมือนกันเลย”ซี : “ก็หนูพูดไปหมดแล้ว ก็รักเหมือนกันครับ ขอบคุณมากๆ แล้วก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยะ”นุนิว : “เป็นกำลังใจให้ทุกคนในทุกๆ เรื่องด้วยครับ”ซี : “เป็นแพชชั่น เป็นรอยยิ้มให้กันต่อไปเรื่อยๆ ครับ ไม่พูดว่าตลอดไป แต่ก็อยู่ด้วยกันไปนานๆ เลย”ครั้งหนึ่งในชีวิต อยากลงแข่งรายการ 10 Fight 10ซี : “ต่อยกับหนู (หัวเราะ) ต่อยไม่ลงหรอกคือเราไม่ได้มองว่ามันคือการใช้ความรุนแรง มันคือกีฬาอย่างหนึ่งที่มันได้หลายอย่าง ได้ฝึกร่างกาย ฝึกวินัย ฝึกสมาธิด้วย รู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขึ้นสักครั้ง ถ้ามีโอกาสก็เชิญมาได้เลยครับ แต่เคยลองต่อย 2 ทีก็เหนื่อยแล้วครับ (หัวเราะ)”รับแอบกลัวเจ็บรุนแรง แต่ใดๆ ก็ต้องฝึกฝน ซึ่งสกิลตอนนี้เป็นศูนย์ซี : “เห็นก็น่ากลัวเหมือนกันนะ กลัวครับ แต่ไม่รู้สิ เรารู้สึกว่ามันก็ต้องฝึกฝน แล้วก็เล่นตามกฎกติกา ทุกคนก็ได้เทรนมา คนเทรนแต่ละคนเขาก็มากฝีมือครับ ส่วนเราสกิลศูนย์ครับ แต่ใจเต็มร้อยครับผม ครั้งแรกที่เล่นเพราะจอสเลย เขาพาไปค่ายมวย ลองต่อย ลองเตะ ฝึกแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่าสนุกดี เราชอบออกำลังกายอยู่แล้ว แล้วก็เป็นการเบิร์นอย่างหนึ่งด้วย (ซ้อมกับนุนิวก่อนไหม?) ถ้าเฮียซ้อมหนู หนูก็ซ้อมเฮียเลยมา ต่อยหน้าเฮียเลยดีกว่า หนูมา”นุนิว : “ได้ครับ พร้อมนะครับ แต่ขอใส่ชุดมาสคอตก่อน จะได้ไม่เจ็บ แต่ชกเฮียปลิว (หัวเราะ) ถ้าเฮียจะลงแข่งจริงๆ อะ คิดว่าเฮียเต็มที่อยแล้วครับ เฮียยังไงก็ทำได้ ไม่บาดเจ็บหรอก”ซี : “ถามว่ากังวลหน้าหล่อๆ ไหม ก็นิดหนึ่ง ไม่ขนาดนั้น ไม่ได้เป็นกังวลวิตกขนาดนั้นครับ รู้สึกว่าเราลุยแล้ว เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิด ใครสูง 182 น้ำหนัก 64 บ้างครับ (หัวเราะ)แต่รู้สึกภูมิใจในตัวป๊อปปี้ (รัชพงศ์ อโนมกิติ) มาก ตั้งแต่ขึ้นมายังไม่ทันต่อย เพราะเคยเห็นมันฝึกอยู่ตลอดเวลา งานไม่รับ พี่ผมขอกลับก่อนต้องไปซ้อมมวยนะ เป็นอย่างนั้นเลย เห็นเพื่อนต่อยเราก็ภูมิใจ ถึงจะชนะจะแพ้ไม่เป็นไรหรอก รู้สึกว่ามันฝึกมาหนักจริงๆ”