“ต้นข้าว-เจมส์” พร้อมผองเพื่อน “แก๊งค์ฟ้าลั่นรัก” ชวนแฟนคลับมีทติ้งบนเรือหรู

จบไปอย่างสวยงาม พร้อมความอิ่มเอม สำหรับ แฟนมีตติ้ง "1st Fanmeeting Fahlanruk The series in Bangkok" ที่ได้รับกระแสตอบรับล้นหลามทั้งในไทยและต่างประเทศ เมื่อ 2 ผู้จัด จาก Raise inter media นำโดย คุณอรพรรณ์ วัลลถาวรพัฒน์ และ WIN2ONE คุณนงนุช จุฑาพชราภรณ์ สองผู้บริหารไฟแรง จัดเรือลำพิเศษเพื่อให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดกับนักแสดงนำ อาทิ ต้นข้าว-ชยุตม์ นิติชาคร และ เจมส์-ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ จากซีรีส์สุดฮอต "ฟ้าลั่นรัก" และผองเพื่อนที่ฟินกันถ้วนหน้า และเก็บภาพทรงจำที่ประทับใจหนนี้ไว้อีกนาน เมื่อ เหล่านักแสดง ต้นข้าว-ชยุตม์ นิติชาคร และ เจมส์-ธนบูรณ์ วิศว์รุ่งโรจน์ พร้อมผองเพื่อน เก้า-สิรวิช สุวรรณรัตน์,ริว-ดนุดล สุรณาภรณ์ชัย,วิน-กิตติพนธ์ โชติจิรนันท์,ต้อง-พิรุฬห์วัฒน์ วรรณสอน ในงานฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย "1st Fanmeeting Fahlanruk The series in Bangkok" เฟิร์ส แฟนมีตติ้ง ฟ้าลั่นรัก เดอะซีรีส์ อิน แบงค๊อก แทคทีมร้องเพลงกล่อมจนแฟนคลับเคลิ้มบนเรือสำราญ White Orchid River Cruise3 ณ จุดขึ้นเรือ Asiatique Pler, Bangkok พร้อมรับประทานอาหารมื้อเย็น ชมพระอาทิตย์ตกดิน และกิจกรรมสนุก ๆที่ ทุกคนได้แชะภาพถ่ายรูปกับศิลปินคนโปรดแบบกันเอง ก่อนลงเรือกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ