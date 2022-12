PEA มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ สติกเกอร์ไลน์ชุดใหม่ล่าสุด!! “WATT-D (วัตต์-ดี) HAPPY NEW YEAR” เริ่มดาวน์โหลดได้แล้ว 13 ธันวาคมนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มอบของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งความสุขด้วยสติกเกอร์ไลน์ “WATT-D (วัตต์-ดี) HAPPY NEW YEAR” สติกเกอร์ไลน์น่ารักๆ พร้อมข้อความแบบโดนๆ อาทิ วัตต์ดีปีใหม่ฉลอง ลั้นลา Take Care ฯลฯ ส่งต่อให้คนที่คุณรัก สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 -12 มีนาคม 2566 (ใช้งานได้ 180 วัน)ช่องทางในการดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ PEAThailand WATT-D1. สำหรับผู้ที่ติดตาม LINE Official Account (LINE OA) PEAThailand เปิด LINEApplicationแล้วเข้าไปที่ Sticker shop กดเมนู Free เลือก PEAThailand WATT-D จากนั้นกดดาวน์โหลด2. คลิกลิงก์ https://line.me/S/sticker/276353. รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ https://youtu.be/RpjsiG9iEqM4. สแกน QR CODEสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก PEA ได้ที่ คลิก https://lin.ee/3Q1ACbmLINE Official Account (LINE OA) : @PEAThailand