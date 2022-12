LAZ1 บุกมอบความสนุกให้ชาวพัทยา 3 ชม.เต็ม!! พร้อมเสิร์ฟอาหารเกาหลีให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิด ในงาน 2022 Enjoy K-Foodtruck at Pattaya

4 หนุ่ม(ลาซวัน) จัดเต็มความสนุกให้ชาวพัทยา และเหล่า(เลเซอร์ - ชื่อแฟนคลับ) ได้มีช่วงเวลาที่แสนพิเศษที่งานซึ่งจัดโดยองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของประเทศเกาหลีหรือที่งานนี้พวกเขาได้ร่วมเสิร์ฟอาหารเกาหลีสุดฮิต ให้แฟนๆ และชาวพัทยาทุกคนได้ลิ้มรสกันอย่างใกล้ชิด และอิ่มหนำสำราญไปกับโชว์สุดพิเศษ รวมถึงกิจกรรมความสนุกมามายตลอด 3 ชั่วโมงเต็มที่ Show Black Pattaya เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยก่อนเริ่มงานหนุ่มๆได้ขึ้นรถฟู้ดทรักเพื่อไปโปรโมทงานรอบเมืองพัทยา เชิญชวนให้ชาวพัทยามาร่วมงานในช่วงเย็น ซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆ มีชาวเลเซอร์พัทยาตามมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก เมื่องาน 2022 Enjoy K-Foodtruck at Pattaya เริ่มต้นขึ้น ทั้ง 4 หนุ่มและได้ส่งต่อความอร่อยกับ 4 เมนูอาหารเกาหลีที่ใช้วัตถุดิบจากเกาหลีแท้ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทเวนจังพาสต้า, ข้าวผัดกิมจิ, หมูผัดเกาหลี และเต้าหู้กิมจิ ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ชิม และลิ้มรสกันอย่างเอร็ดอร่อย ที่สำคัญพวกเขาทั้ง 4 คนต่างเอ็นเตอร์เทน พูดคุยกับแฟนๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นพวกเขาก็มีโชว์สุดพิเศษมาแสดงให้ทุกคนได้ชมกันทั้งเพลง TEST ME และเพลง ถ้าจูบได้เพียงหนึ่งครั้ง ก่อนที่จะพักมาร่วมสนุกเล่นเกมส์กับทุกคนที่มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน เพื่อมอบของขวัญจากทาง aT Center ให้กับผู้ที่ชนะในเกมส์บิงโกทั้งหมด 15 คน และในช่วงสุดท้ายก่อนจะลากันพวกเขาขอโชว์ปิดท้ายกับเพลง ไม่ตอบเลยน้า เพลงที่ทำเอาเหล่าเลเซอร์ลุกขึ้นเต้นตามกันอย่างพร้อมเพรียง เป็นภาพที่น่ารักมากๆ เลยทีเดียว หลังจากนั้นพวกเขาทั้ง 4 คนก็กล่าวฝากให้ชาวพัทยา และเหล่าเลเซอร์รอติดตามผลงานอื่นๆ ของพวกเขาต่อไป รวมถึงยังฝากวัตถุดิบ และอาหารของ Enjoy K-Food หรือ aT Center ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้ทุกคนที่ชื่นชอบ หรืออยากลองเมนูอาหารเกาหลีให้มาอุดหนุน และลิ้มลองกันด้วยงานนี้จบลงด้วยความสนุกสนาน และความประทับใจที่ LAZ1 ได้มอบให้กับชาวพัทยา และเลเซอร์ทุกคนที่มาให้กำลังใจ และมาร่วมสนุกกันภายในงานนี้ แล้วกิจกรรมความสนุกครั้งหน้าทาง aT Center จะมีกิจกรรมอะไรให้ชาวไทยได้ร่วมสนุกกันอีก รอติดตามกันได้ที่ Facebook: enjoykfood