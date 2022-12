"แพทริเซีย" ชวนแก๊งเพื่อนซี้จัดปาร์ตี้สละโสด ก่อนวิวาห์หวาน 22 ธ.ค. นี้

เตรียมสละโสดอีกคู่ สำหรับ "แพทริเซีย กู๊ด" กับแฟนหนุ่มไฮโซ "โน๊ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์" ที่จะเข้าประตูวิวาห์ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ล่าสุดว่าที่เจ้าสาว "แพทริเซีย" ก็รวมตัวแก๊งเพื่อนสนิทจัดปาร์ตี้สละโสด พร้อมทั้งเผยภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นลงอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนๆ ได้ชมกัน โดนเจ้าตัวได้ระบุข้อความไว้ว่า "Throwback to the surprise party my bridesmaids/besties threw for me ALSO a very happy birthday to my December babes"งานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีล่วงหน้ากับว่าที่บ่าวสาวเป็นจำนวนมาก