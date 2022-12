ต้นสังกัดประกาศ “วี วิโอเลต” เส้นเสียงบวม ทำการแสดงไม่ได้!

ค่ายต้นสังกัดนักร้องสาวเสียงคุณภาพ” หวานใจได้ออกประกาศว่าตอนนี้สาววีมีอาการเส้นเสียงบวม ทำการแสดงไม่ได้ ขอยกเลิกงาน/เลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตชั่วคราว“เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้องเรื่อง แจ้งยกเลิก/เลื่อนการแสดง Violette Wautierสืบเนื่องจาก Violette Wautier มีอาการเส้นเสียงบวมจนไม่สามารถทำการแสดงได้และจำเป็นต้องพักรักษา ตามคำแนะนำของแพทย์ ค่ายยูนิเวอร์ซัล มิวสิค ประเทศไทย จึงขอประกาศยกเลิกและเลื่อนการแสดงดังต่อไปนี้1.ยกเลิกการแสดงงาน Overcoat Music Festival วันที่ 11 ธันวาคม 25652.เลื่อนการแสดงร้าน Somewhere only we know วันที่ 13 ธันวาคม 2565ทั้งนี้ทางต้นสังกัด และศิลปิน ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะทำการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอีกครั้งเมื่อศิลปินมีอาการดีขึ้น”